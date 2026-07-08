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Life 08.07.2026

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

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Αν ψάχνεις το ιδανικό πρωινό για το καλοκαίρι, η Σίσσυ Χρηστίδου μόλις σου έδωσε την πιο εύκολη ιδέα μέσα από το Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε το καλοκαιρινό της πρωινό από την Πάτμο στα social media.
  • Το πρωινό περιλάμβανε ομελέτα, βραστά αυγά, φρέσκα λαχανικά, φρούτα, χυμό πορτοκάλι και mini pancakes.
  • Πρόκειται για ένα θρεπτικό και δροσερό γεύμα, ιδανικό για το καλοκαίρι, που προσφέρει ενέργεια και βιταμίνες.
  • Ο συνδυασμός υλικών προσφέρει πρωτεΐνη, ενυδάτωση και μια γλυκιά πινελιά, χωρίς να βαρύνει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που όλοι θέλουμε πιο ανάλαφρα, δροσερά και θρεπτικά γεύματα, ειδικά όταν ξεκινά η μέρα μας δίπλα στη θάλασσα. Και αν ψάχνεις έμπνευση για το ιδανικό πρωινό των διακοπών, η Σίσσυ Χρηστίδου μόλις σου έδωσε την πιο νόστιμη απάντηση. Το πρωινό που επέλεξε είναι γεμάτο χρώματα, φρέσκα υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά τη μέρα σου.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η αγαπημένη παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Πάτμο και μέσα από τα social media μοιράστηκε μια φωτογραφία από το πρωινό που απόλαυσε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. Το post της τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, αφού συνδύαζε γεύση, ισορροπία και… άρωμα καλοκαιριού.

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Αν υπάρχει ένα breakfast που μπορεί να σε χορτάσει χωρίς να σε βαρύνει, τότε μάλλον είναι αυτό. Πρωτεΐνη, φρέσκα λαχανικά, φρούτα και μια μικρή γλυκιά πινελιά συνθέτουν το τέλειο πιάτο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/sissychristidou/

Στη φωτογραφία που ανέβασε από την Πάτμο, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε ένα πρωινό γεμάτο χρώματα και θρεπτικά υλικά. Στο τραπέζι της υπήρχαν αφράτη ομελέτα, βραστά αυγά, φρεσκοκομμένα λαχανικά με αγγούρι και ντομάτα, ποικιλία από φρούτα, ένας δροσερός φυσικός χυμός πορτοκάλι και mini pancakes που έδωσαν τη γλυκιά νότα στο γεύμα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που προσφέρει ενέργεια, πολλές βιταμίνες και πρωτεΐνη, ενώ παραμένει ιδανικός για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Τα αυγά και η ομελέτα προσφέρουν πρωτεΐνη που σε κρατά χορτάτο για περισσότερη ώρα, τα λαχανικά και τα φρούτα ενυδατώνουν τον οργανισμό και χαρίζουν πολύτιμες βιταμίνες, ενώ ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού συμπληρώνει ιδανικά το γεύμα. Όσο για τα mini pancakes; Είναι η μικρή απόλαυση που κάνει κάθε καλοκαιρινό πρωινό λίγο πιο ξεχωριστό. Το συγκεκριμένο πρωινό αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές για να απολαύσεις ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό στις διακοπές.

https://www.instagram.com/sissychristidou

Μερικές φορές η καλύτερη έμπνευση έρχεται από τα πιο απλά πράγματα. Η Σίσσυ Χρηστίδου μας έδειξε πως ένα ισορροπημένο πρωινό με φρέσκα υλικά μπορεί να γίνει η ιδανική αρχή για μια καλοκαιρινή ημέρα στην Πάτμο ή όπου κι αν βρίσκεσαι. Και, μεταξύ μας, μετά από αυτή τη φωτογραφία, δύσκολα δεν θα θελήσεις να αντιγράψεις το επόμενο breakfast σου.

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ΠΡΩΙΝΟ Σίσσυ Χρηστίδου συνταγή
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