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City Guide 08.07.2026

Θες φωτογραφίες σαν των influencer; Αυτά είναι τα 4 νησιά με τα πιο ινσταγκραμικά σημεία

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Αν αγαπάς τις φωτογραφίες που μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ, αυτά τα 4 ελληνικά νησιά θα τα λατρέψεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Σαντορίνη προσφέρει λευκά σπίτια, μπλε τρούλους, θέα στην Καλντέρα και ηλιοβασιλέματα για μοναδικές φωτογραφίες.
  • Η Μήλος ξεχωρίζει με το σεληνιακό Σαρακίνικο, το πολύχρωμο Κλήμα και τις παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά.
  • Η Σύμη εντυπωσιάζει με το λιμάνι της, τα πολύχρωμα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα σοκάκια.
  • Η Κέρκυρα συνδυάζει βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, καταπράσινα τοπία και την Παλιά Πόλη, Μνημείο UNESCO.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν προορισμοί που τους θυμάσαι για τις παραλίες τους και άλλοι που μένουν χαραγμένοι στο μυαλό σου χάρη στις εικόνες που προσφέρουν. Στην Ελλάδα, ορισμένα νησιά διαθέτουν φυσικά τοπία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και χρώματα που μοιάζουν σαν να δημιουργήθηκαν για τον φωτογραφικό φακό. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατομμύρια ταξιδιώτες τα επιλέγουν κάθε χρόνο για να γεμίσουν τα social media με εντυπωσιακά στιγμιότυπα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν σχεδιάζεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές και θέλεις κάθε βόλτα να καταλήγει σε μια φωτογραφία που θα ξεχωρίσει, αυτά τα τέσσερα ελληνικά νησιά αποτελούν από τις καλύτερες επιλογές.

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

1. Σαντορίνη: Το απόλυτο σκηνικό για φωτογραφίες

Αν υπάρχει ένα ελληνικό νησί που έχει ταυτιστεί με τις πιο διάσημες φωτογραφίες στον κόσμο, αυτό είναι η Σαντορίνη. Τα λευκά σπίτια με τους μπλε τρούλους στην Οία, τα στενά σοκάκια των Φηρών, η μοναδική θέα στην Καλντέρα και τα φημισμένα ηλιοβασιλέματα δημιουργούν εικόνες που δύσκολα συγκρίνονται με οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Είτε φωτογραφίζεις το τοπίο είτε ποζάρεις μπροστά στα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα κτίρια, σχεδόν κάθε γωνιά του νησιού αποτελεί ένα φυσικό φωτογραφικό σκηνικό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Μήλος: Το νησί με τα εξωπραγματικά τοπία

Η Μήλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο φωτογραφημένους ελληνικούς προορισμούς. Το Σαρακίνικο με τους λευκούς ηφαιστειακούς βράχους θυμίζει σεληνιακό τοπίο, ενώ το πολύχρωμο ψαροχώρι Κλήμα με τα χαρακτηριστικά «σύρματα» προσφέρει μοναδικές εικόνες δίπλα στη θάλασσα. Οι παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί κάνουν τη Μήλο ιδανική επιλογή για όσους λατρεύουν τις ταξιδιωτικές φωτογραφίες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Σύμη: Η πολύχρωμη έκπληξη του Αιγαίου

Η Σύμη είναι ένα από τα πιο κομψά και φωτογενή ελληνικά νησιά. Το λιμάνι με τα νεοκλασικά, πολύχρωμα αρχοντικά που σκαρφαλώνουν στην πλαγιά δημιουργεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Αιγαίου. Τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα μικρά καφέ και οι ήρεμοι κολπίσκοι συμπληρώνουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Αν αναζητάς έναν προορισμό που δεν θυμίζει τους κλασικούς κυκλαδίτικους προορισμούς, η Σύμη θα σε εντυπωσιάσει.

Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για το 2026;

4. Κέρκυρα: Η αρχοντιά που ξεχωρίζει σε κάθε φωτογραφία

Η Κέρκυρα συνδυάζει βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, καταπράσινα τοπία και ρομαντικά σοκάκια που χαρίζουν μοναδικές εικόνες. Η Παλιά Πόλη, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι γεμάτη γραφικές πλατείες, ιστορικά κτίρια και καντούνια που προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για εντυπωσιακές φωτογραφίες. Παράλληλα, σημεία όπως το Ποντικονήσι, το Κανόνι και το Παλαιό Φρούριο συγκαταλέγονται στα πιο πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα του νησιού.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί αυτά τα νησιά ξεχωρίζουν;

Αυτό που κάνει αυτά τα τέσσερα νησιά τόσο δημοφιλή δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά τους. Είναι η μοναδική αισθητική που προσφέρουν σε κάθε εποχή της ημέρας. Από την ανατολή μέχρι το ηλιοβασίλεμα, κάθε γωνιά τους μπορεί να μετατραπεί στο ιδανικό σκηνικό για μια φωτογραφία που θα τραβήξει τα βλέμματα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Είτε ταξιδεύεις για να χαλαρώσεις είτε για να γεμίσεις το άλμπουμ του κινητού σου με ξεχωριστές εικόνες, η Σαντορίνη, η Μήλος, η Σύμη και η Κέρκυρα αποδεικνύουν γιατί θεωρούνται από τους πιο φωτογενείς προορισμούς της Ελλάδας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψεις με αναμνήσεις που δεν θα μείνουν μόνο στη μνήμη σου, αλλά και στις πιο όμορφες φωτογραφίες των διακοπών σου.

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