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City Guide 04.07.2026

5 desserts που θα τρως όλο το καλοκαίρι – Μετατρέπουν κάθε καλοκαιρινή μέρα σε cheat day

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Από frozen yogurt μέχρι cheesecake χωρίς ψήσιμο, αυτά τα γλυκά είναι η πιο δροσερή απόλαυση του καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Frozen yogurt με φρούτα: δροσερή, ελαφριά και προσαρμόσιμη καλοκαιρινή επιλογή.
  • Παγωτό βανίλια με φυσικά toppings: κλασική, ευέλικτη και πάντα επιτυχημένη επιλογή.
  • Light μους σοκολάτας: ανάλαφρη, αφράτη και απολαυστική εκδοχή για ζεστές μέρες.
  • Σορμπέ φρούτων: το πιο δροσερό, χωρίς γαλακτοκομικά, με έντονη γεύση φρούτων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει γλυκά που να είναι δροσερά, ελαφριά και να μην σε «βαραίνουν», αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούν την ανάγκη για κάτι γλυκό μετά από κάθε γεύμα ή και μέσα στη μέρα. Τα desserts της εποχής βασίζονται κυρίως σε φρούτα, παγωμένες υφές και απλές συνταγές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο, κάνοντάς τα ιδανικά για καθημερινή απόλαυση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Frozen yogurt με φρούτα

Ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά γλυκά, το frozen yogurt συνδυάζεται με φρέσκα φρούτα όπως φράουλες, μάνγκο ή μπανάνα και δίνει μια δροσερή, ελαφριά επιλογή που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα στις προτιμήσεις σου.

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2. Παγωτό με βανίλια και φυσικά toppings

Το κλασικό παγωτό βανίλια γίνεται η βάση για άπειρους συνδυασμούς, από σοκολάτα μέχρι ξηρούς καρπούς και φρούτα, προσφέροντας μια απλή αλλά πάντα επιτυχημένη επιλογή για κάθε στιγμή.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Μους σοκολάτας σε light εκδοχή

Μια πιο ανάλαφρη εκδοχή της κλασικής μους σοκολάτας, με λιγότερη ζάχαρη και πιο αφράτη υφή, που παραμένει απολαυστική χωρίς να είναι βαριά για τις ζεστές μέρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Σορμπέ φρούτων

Το σορμπέ είναι ίσως το πιο δροσερό καλοκαιρινό dessert, αφού δεν περιέχει γαλακτοκομικά και βασίζεται αποκλειστικά σε πολτοποιημένα φρούτα, δίνοντας έντονη γεύση και απόλυτη φρεσκάδα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Cheesecake χωρίς ψήσιμο

Το no-bake cheesecake είναι ιδανικό για καλοκαίρι, καθώς δεν χρειάζεται φούρνο και έχει δροσερή υφή που ταιριάζει τέλεια με φρούτα του καλοκαιριού όπως μύρτιλα ή ροδάκινο.

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