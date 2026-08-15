City Guide 15.08.2026

Παγωτό μηχανής στην Αθήνα: 3 spots που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι

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Αυτά είναι 3 spots στην Αθήνα για απολαυστικό παγωτό μηχανής, από κλασικές γεύσεις μέχρι δημιουργικά soft serve desserts
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το παγωτό μηχανής είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό γλυκό που προσφέρει δροσιά και νοσταλγία.
  • Η Αθήνα διαθέτει τρία ξεχωριστά σημεία για να απολαύσεις παγωτό μηχανής.
  • Το Crepe Diem προσφέρει "φορτωμένες" εκδοχές παγωτού μηχανής με πλούσια toppings.
  • Ο Κρίνος και το Oikos Athens προσφέρουν παραδοσιακές και σύγχρονες επιλογές παγωτού μηχανής αντίστοιχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που έχουν μέσα τους ολόκληρες αναμνήσεις και το παγωτό μηχανής είναι σίγουρα μία από αυτές. Το κλασικό soft serve παγωτό, με τη βελούδινη υφή και το χαρακτηριστικό χωνάκι, επιστρέφει κάθε καλοκαίρι για να μας κάνει να νιώσουμε ξανά παιδιά. Από τη βανίλια και τη σοκολάτα μέχρι πιο δημιουργικούς συνδυασμούς με toppings, αποτελεί το απόλυτο γλυκό για τις ζεστές βόλτες στην πόλη. Η Αθήνα έχει αρκετά spots που έχουν κρατήσει ζωντανή αυτή τη μικρή καλοκαιρινή απόλαυση.

Pexels
Pexels

Το παγωτό μηχανής δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά ένα μικρό τελετουργικό που συνδέεται με βόλτες, παρέες και αυθόρμητες στάσεις μέσα στη μέρα. Ένα χωνάκι στο χέρι αρκεί για να αλλάξει η διάθεση, ειδικά όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και το μόνο που ψάχνεις είναι κάτι δροσερό και νόστιμο. Τα τελευταία χρόνια το soft serve έχει γίνει ξανά μεγάλη τάση, με νέες γεύσεις και πιο fun εκδοχές που κάνουν θραύση στα social media.

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Για όσους αγαπούν τα old school γλυκά αλλά θέλουν και μια πιο σύγχρονη εμπειρία, η Αθήνα προσφέρει επιλογές που αξίζει να ανακαλύψεις. Από ιστορικά ζαχαροπλαστεία μέχρι μοντέρνα spots με εντυπωσιακά sundaes, υπάρχουν μέρη που κάνουν το παγωτό μηχανής πρωταγωνιστή. Εμείς ξεχωρίσαμε τρεις στάσεις που πρέπει να βάλεις στη summer bucket list σου, με μία από αυτές να είναι η αγαπημένη επιλογή των dessert lovers, το Crepe Diem.

παγωτό
Pinterest.com

1. Crepe Diem

Το Crepe Diem έχει γίνει γνωστό ως μία από τις πιο αγαπημένες κρεπερί της Αθήνας και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Εκτός από τις διάσημες κρέπες του, προσφέρει και παγωτό μηχανής σε μια πιο απολαυστική και «φορτωμένη» εκδοχή που δύσκολα αντιστέκεσαι.

Pexels
Pexels

Εδώ το soft serve παγωτό μετατρέπεται σε ένα πραγματικό dessert challenge, με συνδυασμούς που περιλαμβάνουν βανίλια και σοκολάτα, πραλίνα, μπισκότα, σοκολατένιες λιχουδιές και toppings που απογειώνουν τη γεύση. Είναι το ιδανικό spot για όσους πιστεύουν ότι το καλοκαιρινό γλυκό πρέπει να είναι γενναιόδωρο και λίγο… υπερβολικό.

2. Κρίνος

Σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της πόλης βρίσκεται ο Κρίνος, ένα ζαχαροπλαστείο που έχει συνδέσει το όνομά του με παραδοσιακές γεύσεις και αγαπημένα γλυκά. Ανάμεσα στις κλασικές του επιλογές, το παγωτό μηχανής αποτελεί μία από τις πιο δροσερές εκπλήξεις του καλοκαιριού.

Ένα μπολ με παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες, ιδανικό για εύκολη σπιτική παρασκευή.
Pexels

Με αίσθηση άλλης εποχής και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό αθηναϊκό στέκι, ο Κρίνος είναι η στάση που ταιριάζει μετά από μια βόλτα στο κέντρο. Μπορείς να επιλέξεις χωνάκι ή κυπελλάκι και να απολαύσεις το παγωτό σου σε διαφορετικές γεύσεις, δημιουργώντας τον δικό σου αγαπημένο συνδυασμό.

3. Oikos Athens

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το παγωτό μηχανής σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή, το Oikos Athens είναι μία στάση που αξίζει να γνωρίσουν. Το soft serve εδώ αποκτά πιο δημιουργικό χαρακτήρα, με γεύσεις που ξεφεύγουν από τα κλασικά και toppings που κάνουν κάθε ποτήρι ξεχωριστό.

Σπιτικό παγωτό καρπούζι με 4 υλικά, η απόλυτη γεύση του καλοκαιριού σε κάθε κουταλιά.
Πηγή: Unsplash

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεις γεύσεις όπως ανθόγαλο, φιστίκι, σοκολάτα και γιαούρτι, ενώ τα εντυπωσιακά sundaes έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό παγωτό. Είναι το σημείο όπου η νοσταλγία συναντά τις νέες dessert τάσεις.

Το παγωτό μηχανής αποδεικνύει πως κάποιες καλοκαιρινές συνήθειες δεν περνούν ποτέ από τη μόδα. Είτε προτιμάς την κλασική βανίλια-σοκολάτα είτε τις πιο extravagant δημιουργίες με toppings, αυτές οι αθηναϊκές στάσεις υπόσχονται μια μικρή δόση δροσιάς και πολλή γλυκιά νοσταλγία.

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