Summer plans με τον τετράποδο φίλο σου: 3 παραλίες κοντά στην Αθήνα για βουτιές

Από τον Σχινιά μέχρι το Πόρτο Ράφτη, αυτές είναι 3 ιδανικές παραλίες της Αττικής για μια καλοκαιρινή ημέρα με τον τετράποδο φίλο σου

Με μια ματιά Η Αττική προσφέρει pet friendly παραλίες για καλοκαιρινές εξορμήσεις με σκύλους.

Ο Σχινιάς, τα Λεγραινά και το Πόρτο Ράφτη είναι τρεις προτεινόμενες παραλίες.

Επιλέγονται παραλίες με ρηχά, ήρεμα νερά, άμμο και χώρο για άνεση και ασφάλεια.

Σημαντικά είναι η παροχή νερού, σκιάς, καθαριότητας και η αποφυγή ωρών καύσωνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για βόλτες, θάλασσα και χαλαρές στιγμές με τον αγαπημένο σου τετράποδο φίλο. Για όσους έχουν σκύλο, η αναζήτηση μιας pet friendly παραλίας μπορεί να γίνει μικρή πρόκληση, όμως η Αττική κρύβει επιλογές που αξίζουν μια επίσκεψη. Ρηχά νερά, εύκολη πρόσβαση και χώροι όπου μπορείς να απολαύσεις το μπάνιο σου μαζί με το κατοικίδιό σου κάνουν την καλοκαιρινή εμπειρία ακόμα πιο όμορφη.

Πριν οργανώσεις την εξόρμησή σου, είναι σημαντικό να επιλέξεις μια παραλία όπου ο σκύλος σου θα νιώθει άνετα και ασφαλής. Οι παραλίες με ήρεμα και ρηχά νερά είναι ιδανικές, ειδικά για σκυλάκια που αγαπούν το παιχνίδι στη θάλασσα αλλά δεν είναι εξοικειωμένα με τα βαθιά. Φυσικά, δεν ξεχνάμε πάντα νερό, σκιά, σακουλάκια καθαριότητας και το λουρί για τις στιγμές που χρειάζεται.

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Ακόμα και μια μικρή απόδραση λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή εμπειρία για εσένα και τον σκύλο σου. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις ένα μέρος που συνδυάζει άνεση, ασφάλεια και αρκετό χώρο για να απολαύσει κι εκείνος τη θάλασσα. Από ήσυχες ακτές μέχρι παραλίες με πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, η Αττική έχει επιλογές που μπορούν να κάνουν το καλοκαιρινό σας μπάνιο αξέχαστο. Δες παρακάτω τρεις pet friendly παραλίες που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας για τον Αύγουστο.

1. Παραλία Σχινιάς – Μαραθώνας

Ο Σχινιάς είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν μια μεγαλύτερη εξόρμηση εκτός κέντρου. Η μεγάλη αμμώδης παραλία και τα ρηχά νερά της την κάνουν ιδιαίτερα αγαπητή σε όσους θέλουν να παίξουν και να χαλαρώσουν δίπλα στη θάλασσα.

Για τον σκύλο σου, η άμμος και ο αρκετός χώρος προσφέρουν την ευκαιρία για βόλτα και παιχνίδι, ενώ η περιοχή είναι ιδανική για μια ολοήμερη καλοκαιρινή απόδραση. Προτίμησε τις πιο ήσυχες ώρες της ημέρας για περισσότερη άνεση και λιγότερη ζέστη.

2. Παραλία Λεγραινών – Σούνιο

Τα Λεγραινά αποτελούν μια από τις πιο όμορφες επιλογές στην Αττική για όσους αγαπούν τις πιο φυσικές παραλίες. Τα καθαρά νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για μια βόλτα με τον σκύλο σου.

Τα σημεία με πιο ρηχά νερά είναι ιδανικά για σκυλάκια που λατρεύουν να δροσίζονται χωρίς να απομακρύνονται πολύ από την ακτή. Μια εκδρομή προς το Σούνιο μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μπάνιο και μια όμορφη καλοκαιρινή βόλτα.

3. Παραλία Πόρτο Ράφτη

Το Πόρτο Ράφτη είναι ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός κοντά στην Αθήνα και διαθέτει αρκετά σημεία με πιο ήρεμα και ρηχά νερά. Είναι μια καλή επιλογή για μια γρήγορη απόδραση με τον τετράποδο φίλο σου χωρίς πολλές ώρες οδήγησης.

Οι μικροί κόλποι της περιοχής προσφέρουν πιο προστατευμένα νερά, ενώ η βόλτα δίπλα στη θάλασσα μπορεί να γίνει μια υπέροχη εμπειρία και για εσένα και για το κατοικίδιό σου.

Tips για ασφαλές μπάνιο με τον σκύλο σου

Πριν βουτήξετε στη θάλασσα, φρόντισε ο σκύλος σου να έχει πιει νερό και να βρίσκεται σε σκιερό σημείο. Απόφυγε τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, καθώς η άμμος μπορεί να είναι ιδιαίτερα καυτή για τις πατούσες του.

Μετά το μπάνιο, ένα ξέβγαλμα με καθαρό νερό βοηθά να απομακρυνθεί το αλάτι από το τρίχωμά του. Και φυσικά, μην ξεχνάς να αφήνεις την παραλία καθαρή για τους επόμενους επισκέπτες.

Οι καλοκαιρινές αναμνήσεις γίνονται ακόμα πιο όμορφες όταν τις μοιράζεσαι με τον σκύλο σου. Η Αττική διαθέτει επιλογές που μπορούν να προσφέρουν χαλάρωση, παιχνίδι και δροσερές βουτιές για εσένα και το κατοικίδιό σου. Με λίγη οργάνωση και προσοχή στις ανάγκες του, μια μέρα στη θάλασσα μπορεί να γίνει η αγαπημένη σας καλοκαιρινή συνήθεια. Άλλωστε, ο καλύτερος φίλος σου αξίζει να είναι μέρος των διακοπών σου.

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