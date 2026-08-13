Beauty 13.08.2026

Η θάλασσα αφυδατώνει τα μαλλιά σου; Τα έξυπνα tips για να τα κρατήσεις υγιή στις διακοπές

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Τα έξυπνα μυστικά πρόληψης και τη σωστή ρουτίνα περιποίησης για να κρατήσεις τις τούφες σου μακριά από την ξηρότητα και τη φθορά του αλατιού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το θαλασσινό νερό αφυδατώνει τα μαλλιά, κάνοντάς τα ξηρά, θαμπά και επιρρεπή στο σπάσιμο.
  • Πριν το μπάνιο, βρέξε τα μαλλιά με γλυκό νερό για να περιορίσεις την απορρόφηση αλατιού.
  • Ξέπλυνε τα μαλλιά με γλυκό νερό αμέσως μετά το μπάνιο για να απομακρύνεις το αλάτι.
  • Χρησιμοποίησε leave-in conditioner, απαλό χτένισμα και ενυδατικό λούσιμο μετά την παραλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές είναι πια μια ανάσα μακριά και μαζί τους έρχονται οι αγαπημένες μας καλοκαιρινές συνήθειες, από τις ατελείωτες βουτιές στο κύμα μέχρι τις χαλαρές στιγμές στην αμμουδιά. Την ώρα όμως που οργανώνεις το νεσεσέρ σου και ετοιμάζεις την τσάντα της παραλίας, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της εμφάνισής σου που συχνά παραμελείς, και δεν είναι άλλο από τα μαλλιά σου, τα οποία χρειάζονται εξίσου εντατική φροντίδα με την επιδερμίδα σου.

forema_kalokairi
https://www.instagram.com/ingridedvinsen/

Δεν είναι μόνο η ηλιακή ακτινοβολία που ταλαιπωρεί την τρίχα το καλοκαίρι, αλλά και το θαλασσινό νερό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει δραστικά την υγεία και την όψη των μαλλιών σου, ιδιαίτερα όταν η έκθεση είναι καθημερινή και πολύωρη. Το αλάτι έχει την ιδιότητα να αφυδατώνει σε βάθος τόσο τα μαλλιά όσο και το τριχωτό της κεφαλής, αφαιρώντας τη φυσική τους υγρασία και κάνοντας τις τούφες πιο ξηρές, θαμπές και επιρρεπείς στο σπάσιμο. Αν μάλιστα έχεις βαμμένα μαλλιά, η συχνή επαφή με το θαλασσινό νερό επιταχύνει το ξεθώρίασμα του χρώματος, καθιστώντας απαραίτητη μια πιο προσεκτική και ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης.

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1. Το τέχνασμα του γλυκού νερού

Πριν πλησιάσεις την ακτή, φρόντισε να βρέξεις καλά τα μαλλιά σου με καθαρό νερό, καθώς η τρίχα λειτουργεί ακριβώς σαν ένα φυσικό σφουγγάρι. Όταν έχει ήδη απορροφήσει γλυκό νερό, περιορίζει δραστικά την ποσότητα του αλμυρού νερού που μπορεί να εισχωρήσει στη δομή της, προστατεύοντάς την από την αφυδάτωση.

kalokairi_soma_paralia
Unsplash

2. Άμεσο ξέβγαλμα στην παραλία

Μόλις βγεις από τη θάλασσα, εκμεταλλεύσου αμέσως το ντους της παραλίας για να απομακρύνεις τους κρυστάλλους αλατιού από το κεφάλι σου. Ακόμη και ένα σύντομο ξέβγαλμα με καθαρό νερό αρκεί για να σταματήσει τη δράση του αλατιού και να προλάβει το έντονο μπέρδεμα της τρίχας.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Προστατευτικά προϊόντα και ενυδάτωση

Εφάρμοσε ένα leave-in conditioner ή ένα ειδικό σπρέι προστασίας πριν από το μπάνιο, ώστε να δημιουργήσεις μια ασπίδα θωράκισης γύρω από την τρίχα. Έτσι, κλειδώνεις την υγρασία στο εσωτερικό της και αποτρέπεις το ενοχλητικό φριζάρισμα και την ξηρότητα.

4. Απαλό χτένισμα χωρίς σπάσιμο

Έχεις πάντα μαζί σου μια χτένα με αραιά δόντια και ποτέ σκληρή βούρτσα, ώστε να ξεμπερδεύεις τα μαλλιά σου προσεκτικά μετά το βούτηγμα. Το αλάτι κάνει τις άκρες ευάλωτες, οπότε οι απαλές κινήσεις χωρίς τράβηγμα είναι μονόδρομος για να αποφύγεις το σπάσιμο.

kalokairi_body_shimmer
https://www.instagram.com/wendyswan/

5. Η ιδανική ρουτίνα αποκατάστασης μετά την παραλία

Μόλις επιστρέψεις από την παραλία, φρόντισε να μην αφήσεις το αλάτι να καθίσει για ώρες στο κεφάλι σου και ακολούθησε μια στοχευμένη διαδικασία καθαρισμού. Λούσε τα μαλλιά σου με ένα ήπιο, ενυδατικό σαμπουάν που σέβεται το τριχωτό και ολοκλήρωσε τη φροντίδα χρησιμοποιώντας ένα πλούσιο conditioner που θα επαναφέρει τη χαμένη απαλότητα και ελαστικότητα.

Αν νιώθεις τα μαλλιά σου ιδιαίτερα ταλαιπωρημένα από τον ήλιο και τη θάλασσα, ενσωμάτωσε οπωσδήποτε στη ρουτίνα σου μια μάσκα βαθιάς θρέψης μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Η θάλασσα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών σου αναμνήσεων και με τη σωστή, συστηματική περιποίηση, τα μαλλιά σου θα παραμείνουν υγιή, ανάλαφρα και απόλυτα λαμπερά σε όλη τη διάρκεια των διακοπών σου.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

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