Life 12.08.2026

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

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Τι ισχύει τελικά για έναν από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς «κανόνες»;
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ήπια βουτιά μετά το φαγητό δεν είναι επικίνδυνη για υγιείς ανθρώπους, σύμφωνα με την επιστήμη.
  • Έντονη κολύμβηση μετά από βαρύ γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή κράμπες.
  • Το μέγεθος του γεύματος και η ένταση της δραστηριότητας επηρεάζουν την ανάγκη αναμονής.
  • Ζέστη, αφυδάτωση και αλκοόλ αυξάνουν την καταπόνηση, καθιστώντας την αναμονή πιο σημαντική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται η ίδια συμβουλή: «Μην μπεις στη θάλασσα αμέσως μετά το φαγητό». Για πολλούς αποτελεί έναν απαράβατο κανόνα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για έναν διαδεδομένο μύθο. Τι λέει όμως η επιστήμη; Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το φαγητό από μόνο του δεν κάνει επικίνδυνο το κολύμπι, όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η αναμονή πριν από μια βουτιά είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Όλα εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού, την ένταση της δραστηριότητας και τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού.

Τι συμβαίνει στο σώμα μετά το γεύμα;

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Μετά το φαγητό, ο οργανισμός κατευθύνει περισσότερο αίμα προς το πεπτικό σύστημα για να ξεκινήσει η διαδικασία της πέψης. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι πιο βαρύς ή νυσταγμένος, ειδικά αν έχεις καταναλώσει μεγάλο ή λιπαρό γεύμα.

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Είναι πραγματικά επικίνδυνο να κολυμπήσεις;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις πως μια ήπια βουτιά αμέσως μετά το φαγητό είναι επικίνδυνη για έναν υγιή άνθρωπο. Ωστόσο, η έντονη κολύμβηση ή οι απαιτητικές δραστηριότητες μέσα στο νερό μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία, κράμπες ή αίσθημα κόπωσης, ιδιαίτερα μετά από βαρύ γεύμα.

Το μέγεθος του γεύματος έχει σημασία

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Άλλο ένα ελαφρύ σνακ και άλλο ένα μεγάλο γεύμα. Αν έχεις φάει κάτι μικρό, όπως ένα φρούτο ή ένα τοστ, συνήθως δεν χρειάζεται να περιμένεις πολύ πριν μπεις στη θάλασσα. Αν όμως έχεις καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φαγητού, είναι προτιμότερο να δώσεις λίγο χρόνο στον οργανισμό σου να ξεκινήσει την πέψη.

Η ζέστη και το αλκοόλ αυξάνουν την καταπόνηση

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αφυδάτωση και η κατανάλωση αλκοόλ μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να αυξήσουν την πιθανότητα αδιαθεσίας μέσα στο νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λίγη περισσότερη προσοχή είναι πάντα καλή ιδέα.

Πόση ώρα είναι καλό να περιμένεις;

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Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που να ισχύει για όλους. Ανάλογα με το γεύμα και το πώς αισθάνεσαι, μια αναμονή περίπου 30 λεπτών έως 2 ωρών μετά από ένα μεγάλο γεύμα θεωρείται μια λογική και ασφαλής πρακτική, ειδικά αν σκοπεύεις να κολυμπήσεις έντονα.

4 tips για ασφαλές μπάνιο

  • Απόφυγε τη θάλασσα αν νιώθεις πολύ χορτάτος ή υπνηλία.
  • Προτίμησε ελαφριά γεύματα πριν από το κολύμπι.
  • Πίνε αρκετό νερό, ιδιαίτερα τις ημέρες με καύσωνα.
  • Αν σκοπεύεις να κολυμπήσεις έντονα, δώσε λίγο χρόνο στον οργανισμό σου να χωνέψει.

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θάλασσα κολύμπι ΜΠΑΝΙΟ
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