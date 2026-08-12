Ευγενία Σαμαρά: «Πάμε σε γλέντια ακάλεστοι» – Το αυθόρμητο γλέντι στο Μεξικό με αγνώστους

Η Ευγενία Σαμαρά άφησε για λίγο στην άκρη το πρόγραμμα των διακοπών και βρέθηκε να χορεύει και να τραγουδά με μια παρέα αγνώστων στο Μεξικό

Με μια ματιά Η Ευγενία Σαμαρά συμμετείχε σε αυθόρμητο γλέντι στο Μεξικό με αγνώστους.

Η ηθοποιός χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τους παρευρισκόμενους.

Η ίδια σχολίασε τη στιγμή γράφοντας: «Πάμε ακάλεστοι σε γλέντια. Έλληνες είμαστε».

Το βίντεο αποτυπώνει την αυθόρμητη ταξιδιωτική διάθεση και την ικανότητα για γλέντι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται πως ξέρει πολύ καλά πώς να αφήνει τον αυθορμητισμό να παίρνει τα ηνία στις διακοπές της. Αυτή τη φορά, από το Μεξικό, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο που δύσκολα δεν θα σου φτιάξει τη διάθεση. Μακριά από το τυπικό σκηνικό μιας ήρεμης τουριστικής εξόρμησης, βρέθηκε να χορεύει και να τραγουδά μαζί με ανθρώπους που δεν γνώριζε, συμμετέχοντας σε ένα αυθόρμητο γλέντι. Και επειδή μάλλον το «ακάλεστοι» δεν είναι πάντα κακό πράγμα, η ίδια έδωσε στη στιγμή το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό twist, γράφοντας πάνω στο βίντεο: «Πάμε ακάλεστοι σε γλέντια. Έλληνες είμαστε».

Στο βίντεο που μοιράστηκε, η Ευγενία Σαμαρά εμφανίζεται χαλαρή και ευδιάθετη, να χορεύει μαζί με μια παρέα ανθρώπων που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Η ηθοποιός δεν έμεινε απλώς θεατής. Αντίθετα, μπήκε κανονικά στον ρυθμό, τραγούδησε και συμμετείχε στο γλέντι σαν να γνώριζε την παρέα από καιρό. Και κάπου εδώ βρίσκεται όλη η γοητεία της συγκεκριμένης στιγμής. Δεν χρειάστηκε κάποια ιδιαίτερη αφορμή ή ένα οργανωμένο event. Αρκούσε η μουσική, η καλή διάθεση και φυσικά η γνωστή ελληνική λογική του «πάμε να δούμε τι γίνεται».

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Στάνκογλου γύρισε τον χρόνο πίσω – Flashback στα νεανικά του χρόνια

Η φράση που έγραψε πάνω στο βίντεο η Ευγενία Σαμαρά μάλλον τα λέει όλα: «Πάμε ακάλεστοι σε γλέντια. Έλληνες είμαστε». Με λίγες μόνο λέξεις κατάφερε να περιγράψει μια ολόκληρη νοοτροπία. Γιατί αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τον Έλληνα στις διακοπές, είναι η ικανότητά του να μετατρέπει μια τυχαία έξοδο σε γλέντι και μια άγνωστη παρέα σε γνωστούς μέσα σε λίγα λεπτά. Και η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται πως ακολούθησε ακριβώς αυτή τη λογική, αφήνοντας τον εαυτό της να παρασυρθεί από τη μουσική και το κλίμα της στιγμής.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτυπώνει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο την ταξιδιωτική διάθεση της ηθοποιού. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις από ένα ταξίδι δεν προκύπτουν πάντα από τα προγραμματισμένα. Μπορεί να είναι μια τυχαία γνωριμία, ένα τραγούδι που θα ακούσεις στον δρόμο ή ένα γλέντι στο οποίο αρχικά δεν είχες καν σκοπό να βρεθείς.

Στην περίπτωση της Ευγενίας Σαμαρά, ήταν όλα αυτά μαζί. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα, χορό και εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που θέλεις να έχεις όταν βρίσκεσαι μακριά από την καθημερινότητα.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησε «Καλοκαιρινά ραντεβού» με μαγιό και έγινε viral