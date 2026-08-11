Celeb World 11.08.2026

Η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησε «Καλοκαιρινά ραντεβού» με μαγιό και έγινε viral

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Η ηθοποιός τραγούδησε τη δική της εκδοχή του αγαπημένου καλοκαιρινού τραγουδιού και έκανε τους followers της να σχολιάσουν την αυθεντική εμφάνισή της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok τραγουδώντας το «Καλοκαιρινά ραντεβού».
  • Η ηθοποιός ερμήνευσε την εκδοχή του τραγουδιού μαζί με τον Papazó.
  • Εμφανίστηκε με μαγιό και ανέμελο look, προκαλώντας θετικά σχόλια.
  • Οι followers εκτίμησαν ιδιαίτερα τη φυσική της εμφάνιση και την αυθορμητότητά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική καλοκαιρινή… πασαρέλα αποφάσισε να κάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να τραβήξει τα βλέμματα στο TikTok. Η ηθοποιός εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, τραγουδώντας το «Καλοκαιρινά ραντεβού» και περπατώντας ανέμελα μπροστά στην κάμερα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, επέλεξε όχι την αρχική εκτέλεση του τραγουδιού από τις «Δυτικές συνοικίες», αλλά την εκδοχή που έχει ερμηνεύσει η ίδια μαζί με τον Papazó. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ανάλαφρο καλοκαιρινό βίντεο, το οποίο γρήγορα συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Το τραγούδι «Καλοκαιρινά ραντεβού» έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το καλοκαίρι, όμως η Κατερίνα Παπουτσάκη του έδωσε τη δική της πινελιά. Στο βίντεο ακούγεται η εκδοχή που έχει ερμηνεύσει μαζί με τον Papazó, ενώ η ίδια εμφανίζεται με καλοκαιρινή διάθεση και ένα ιδιαίτερα χαλαρό look. Η παρουσία της μπροστά στην κάμερα είναι εξίσου ανέμελη, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τη στιγμή χωρίς υπερβολές και να αφήνει τη μουσική να κάνει τη… δουλειά.

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Αυτό που φαίνεται πως κέρδισε περισσότερο τους followers της Κατερίνας Παπουτσάκη ήταν η φυσική της εμφάνιση. Πολλοί σχολίασαν θετικά το look της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι εμφανίστηκε με ένα απλό μαγιό, χωρίς υπερβολικό styling. «Επιτέλους μια φυσική ομορφιά με ένα φυσιολογικό μαγιό!! Εύγε Κατερίνα!!», έγραψε ένας από τους χρήστες, ενώ άλλοι στάθηκαν στην εμφάνιση, την ομορφιά και το ταλέντο της. «Παραμένει μία από τις πιο όμορφες γυναίκες, ταλαντούχα με πάρα πολύ καλά στοιχεία», σχολίασε ένας ακόμη διαδικτυακός της φίλος, ενώ ένα άλλο σχόλιο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φυσική ομορφιά λέγεται».

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Το βίντεο της Κατερίνας Παπουτσάκη συνδύασε δύο στοιχεία που φαίνεται πως αγαπούν ιδιαίτερα οι χρήστες των social media: ένα γνώριμο καλοκαιρινό τραγούδι και μια αυθόρμητη εμφάνιση χωρίς υπερβολές. Η ηθοποιός, άλλωστε, έχει δείξει αρκετές φορές μέσα από τα social media στιγμές από την καθημερινότητά της, επιλέγοντας να μοιράζεται με το κοινό της πιο προσωπικές και χαλαρές στιγμές. Αυτή τη φορά, το «Καλοκαιρινά ραντεβού» έγινε το soundtrack μιας μικρής καλοκαιρινής πασαρέλας και τα σχόλια των followers έδειξαν πως η φυσικότητα της εμφάνισής της ήταν εκείνη που τελικά ξεχώρισε.

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καλοκαίρι Κατερίνα Παπουτσάκη ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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