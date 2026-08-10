Celeb World 10.08.2026

Ο Ed Sheeran τα έκανε…θάλασσα στην κουζίνα – Η ξεκαρδιστική στιγμή με την Courteney Cox

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Μια χαλαρή στιγμή μαγειρικής ανάμεσα στον Ed Sheeran και την Courteney Cox εξελίχθηκε σε ξεκαρδιστικό περιστατικό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ed Sheeran έριξε ζυμαρικά στον πάγκο της κουζίνας κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με την Courteney Cox.
  • Η προσπάθεια του Sheeran να καθαρίσει τα ζυμαρικά έκανε την κατάσταση πιο δύσκολη.
  • Η Courteney Cox παρακολούθησε σοκαρισμένη και αστεία τις προσπάθειες του τραγουδιστή.
  • Το περιστατικό δημιούργησε ένα ξεκαρδιστικό και αυθόρμητο στιγμιότυπο για τους fans.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια χαλαρή στιγμή στην κουζίνα ήταν αρκετή για να μετατραπεί σε ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα με τον Ed Sheeran και την Courteney Cox. Οι δύο celebrities αποφάσισαν να περάσουν λίγο χρόνο μαζί μαγειρεύοντας, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως θα περίμεναν. Ο Ed Sheeran, στην προσπάθειά του να χειριστεί τα ζυμαρικά, κατάφερε να τα ρίξει πάνω στον πάγκο της κουζίνας, με αποτέλεσμα να σκορπίσουν παντού. Και ενώ θα περίμενε κανείς πως το επόμενο βήμα θα ήταν απλώς να τα μαζέψει, η προσπάθειά του να καθαρίσει την κατάσταση έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Η Courteney Cox παρακολουθούσε σοκαρισμένη, προσπαθώντας παράλληλα να βοηθήσει, ενώ οι αντιδράσεις της έκαναν το σκηνικό ακόμη πιο αστείο. Ένα απλό μαγείρεμα κατέληξε έτσι σε ένα μικρό χάος, χαρίζοντας στους fans ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που δύσκολα δεν θα σε κάνει να χαμογελάσεις.

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Ο Ed Sheeran φαίνεται πως είχε αναλάβει το δικό του κομμάτι στην κουζίνα, όμως πολύ γρήγορα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που μάλλον δεν είχε υπολογίσει. Τα ζυμαρικά κατέληξαν στον πάγκο και σκορπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία, μετατρέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την τακτοποιημένη κουζίνα σε… πεδίο μάχης. Η Courteney Cox, από την πλευρά της, δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή της. Η έκφρασή της την ώρα που βλέπει τα ζυμαρικά να βρίσκονται παντού αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το μέγεθος της μικρής «καταστροφής». Και κάπου εκεί ο Ed Sheeran αποφασίζει να αναλάβει δράση.

Ο τραγουδιστής προσπαθεί να μαζέψει τα ζυμαρικά από τον πάγκο και να επαναφέρει την τάξη, όμως η προσπάθεια δεν πηγαίνει ακριβώς όπως θα ήθελε. Αντί να λυθεί άμεσα το πρόβλημα, το χάος μοιάζει να μεγαλώνει, με την Courteney Cox να προσπαθεί να βοηθήσει και ταυτόχρονα να παρακολουθεί αποσβολωμένη όσα συμβαίνουν μπροστά της. Το αποτέλεσμα είναι ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο που θυμίζει πως ακόμη και οι πιο διάσημοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν σε μια εντελώς καθημερινή και… άβολη κατάσταση.

Το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει μια πιο αυθόρμητη πλευρά του Ed Sheeran και της Courteney Cox, χωρίς στημένα χαμόγελα και επίσημες εμφανίσεις. Οι δυο τους φαίνεται πως απολαμβάνουν πραγματικά την παρέα τους και δεν διστάζουν να γελάσουν ακόμη και όταν μια απλή προσπάθεια στην κουζίνα καταλήγει σε μικρό πανικό.

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Courteney Cox Ed Sheeran
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