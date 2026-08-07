Celeb World 07.08.2026

Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε

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Η Rihanna πρωταγωνιστεί σε ένα νέο viral βίντεο από τις Κάννες με έναν Γάλλο θαυμαστή της που τής ζήτησε να βγάλουν μαζί φωτογραφία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rihanna παρεξήγησε Γάλλο fan στις Κάννες, νομίζοντας ότι ήθελε φωτογραφία μόνο του.
  • Η τραγουδίστρια πήρε το κινητό του fan και άρχισε να τον φωτογραφίζει, προκαλώντας γέλιο.
  • Όταν το fan διευκρίνισε, η Rihanna κατάλαβε το λάθος και πόζαρε μαζί του.
  • Το βίντεο της στιγμής έγινε viral στο TikTok, αναδεικνύοντας το χιούμορ της Rihanna.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, πέρα από παγκόσμια superstar, έχει και απίστευτη αίσθηση του χιούμορ. Μια απλή συνάντηση με έναν θαυμαστή της στις Κάννες κατέληξε σε μια από τις πιο viral στιγμές των τελευταίων ημερών. Η τραγουδίστρια βρέθηκε έξω από ξενοδοχείο όταν ένας Γάλλος fan την πλησίασε για μια φωτογραφία. Μόνο που μια μικρή παρεξήγηση στα αγγλικά δημιούργησε ένα σκηνικό που έκανε την ίδια να ξεσπάσει σε γέλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο θαυμαστής, που ονομάζεται Clement, προσπάθησε να της ζητήσει μια κοινή φωτογραφία, όμως η διατύπωσή του μπέρδεψε τη Rihanna. Όταν της είπε «Rihanna, please, a photo me», εκείνη κατάλαβε ότι ήθελε απλώς μια φωτογραφία… του ίδιου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε το κινητό του και μπήκε στον ρόλο της φωτογράφου, ρωτώντας τον μάλιστα πώς θέλει να ποζάρει. Η αντίδρασή της έκανε τον θαυμαστή να καταλάβει πως κάτι δεν είχε πάει όπως περίμενε.

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Όταν ο Clement της έδειξε ότι ήθελε να βρίσκεται και εκείνη μέσα στη φωτογραφία, η Rihanna κατάλαβε το λάθος και γέλασε με την καρδιά της. «Α, θέλεις να είμαι κι εγώ στη φωτογραφία;» φέρεται να είπε, πριν τελικά ποζάρει μαζί του για το πολυπόθητο στιγμιότυπο.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Τη στιγμή κατέγραψε ο σύντροφός της, A$AP Rocky, ο οποίος βρισκόταν κοντά και παρακολουθούσε το ξεκαρδιστικό σκηνικό. Ο ίδιος μάλιστα μπήκε στη συζήτηση με χιούμορ, ζητώντας από τον fan να… χαλαρώσει λίγο με τα κομπλιμέντα προς τη Rihanna. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και πολύ γρήγορα έγινε viral, με τους χρήστες να αποθεώνουν τη χαλαρή και αυθεντική πλευρά της σταρ.

rihanna
https://www.instagram.com/badgalriri/

Για ακόμη μία φορά, η Rihanna απέδειξε πως οι πιο απλές στιγμές μπορούν να γίνουν οι πιο διασκεδαστικές. Από μια μικρή γλωσσική παρεξήγηση μέχρι ένα viral βίντεο, η τραγουδίστρια χάρισε στους fans της μια αυθόρμητη στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί.

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