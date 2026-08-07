Αμαλία Κωστοπούλου: Η ιταλική απόδραση στο Κάπρι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ιταλία και μας ταξιδεύει στο Κάπρι μέσα από το Instagram της

Με μια ματιά Η Αμαλία Κωστοπούλου ταξίδεψε στο Κάπρι της Ιταλίας για καλοκαιρινές διακοπές.

Μοιράστηκε στιγμές από την απόδρασή της στο Instagram, με φόντο τα τοπία του νησιού.

Οι φωτογραφίες της θυμίζουν καρτ ποστάλ και αποπνέουν ιταλική Dolce Vita.

Το Κάπρι παρουσιάζεται ως ιδανικός προορισμός για χαλάρωση, κομψότητα και ταξιδιωτική έμπνευση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει το καλοκαίρι της με τον πιο ιταλικό τρόπο, αφού ταξίδεψε στο μαγευτικό Κάπρι και μοιράστηκε στιγμές από την απόδρασή της με τους followers της στο Instagram. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού έδωσε μια γεύση από τις διακοπές της, με φόντο τα καταγάλανα νερά και τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού. Οι φωτογραφίες της θυμίζουν καρτ ποστάλ και αποπνέουν απόλυτο καλοκαιρινό vibe.

Στο νέο της post, η Αμαλία Κωστοπούλου φαίνεται να απολαμβάνει μια βόλτα με σκάφος στα νερά του Κάπρι, φορώντας ένα κομψό ριγέ φόρεμα σε μπλε και λευκές αποχρώσεις. Το σκηνικό με τη θάλασσα, τα βράχια και τον ιταλικό αέρα δημιούργησε το τέλειο Dolce Vita mood, με το Instagram να γεμίζει με εικόνες γεμάτες ταξιδιωτική έμπνευση.

Διάβασε επίσης: Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

Το Κάπρι είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς της Ιταλίας, γνωστό για τη φυσική ομορφιά, τα κρυστάλλινα νερά και τη μοναδική ατμόσφαιρά του. Η Αμαλία Κωστοπούλου φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της απόδρασής της, συνδυάζοντας χαλάρωση, κομψότητα και καλοκαιρινές εικόνες.

Από τη βόλτα με σκάφος μέχρι τα ειδυλλιακά τοπία, το ταξίδι της μας έβαλε αμέσως σε vacation mode και μας έκανε να προσθέσουμε το Κάπρι στη λίστα με τους επόμενους προορισμούς μας. Με το νέο της άλμπουμ, η Αμαλία Κωστοπούλου μας χάρισε μια μικρή γεύση από την ιταλική Dolce Vita. Ήλιος, θάλασσα και elegant καλοκαιρινό στυλ συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες διακοπές.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το Κάπρι έγινε μέσα από τις φωτογραφίες της η τέλεια έμπνευση για όσους ονειρεύονται το επόμενο καλοκαιρινό ταξίδι τους στην Ιταλία.

Διάβασε επίσης: