10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για ένα μικρό «reset» στο σπίτι, με έξυπνες αλλαγές που φέρνουν τη ζεστασιά του φθινοπώρου χωρίς μεγάλες αγορές

Με μια ματιά Προσθέστε φθινοπωρινά χρώματα όπως καφέ, τερακότα, μπορντό και πράσινο μέσω μικρών αντικειμένων.

Αντικαταστήστε ελαφριά υφάσματα με πιο πλούσιες υφές, όπως πλεκτά ριχτάρια και ανάγλυφα μαξιλάρια.

Χρησιμοποιήστε ζεστό φωτισμό από πολλαπλές πηγές για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα καθώς μικραίνει η μέρα.

Ενσωματώστε φυσικά στοιχεία όπως κλαδιά, αποξηραμένα άνθη και ξύλο για ζεστασιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει εκείνη η στιγμή του Σεπτεμβρίου που το σπίτι μοιάζει ξαφνικά λίγο διαφορετικό. Το φως αρχίζει να μαλακώνει, τα απογεύματα μικραίνουν, τα παράθυρα μένουν ανοιχτά για λιγότερες ώρες και, κάπου ανάμεσα στο τελευταίο παγωμένο ρόφημα του καλοκαιριού και στο πρώτο βράδυ που θα αναζητήσεις μια λεπτή κουβέρτα, νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις κάτι και στη διακόσμηση. Δεν χρειάζεται, όμως, να μπεις στη διαδικασία μιας μεγάλης ανανέωσης ούτε να αντικαταστήσεις τα έπιπλα του σπιτιού σου για να υποδεχτείς το φθινόπωρο.

Μερικές στοχευμένες κινήσεις αρκούν για να μεταμορφώσεις την εικόνα ενός χώρου, να τον κάνεις πιο ζεστό, πιο φιλόξενο και περισσότερο συνδεδεμένο με την εποχή. Ένα ριχτάρι στον καναπέ, ένα διαφορετικό φωτιστικό, μερικά κεριά, μια νέα χρωματική πινελιά ή ακόμη και η αλλαγή των υφασμάτων μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα μικρό «reset» στη διακόσμηση του σπιτιού. Και το καλύτερο; Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές δεν απαιτούν μεγάλο budget, αλλά περισσότερο διάθεση να δεις τον χώρο σου με λίγο διαφορετικό μάτι.

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1. Βάλε στο σπίτι τα χρώματα που θυμίζουν φθινόπωρο

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το σαλόνι με πορτοκαλί διακοσμητικά για να αποκτήσει φθινοπωρινό χαρακτήρα. Αντίθετα, η πιο κομψή προσέγγιση είναι να δουλέψεις με αποχρώσεις που παραπέμπουν στην εποχή, χωρίς να γίνονται υπερβολικά θεματικές. Ζεστό καφέ, τερακότα, βαθύ πράσινο, μπορντό, κεραμιδί, μπεζ και αποχρώσεις της άμμου μπορούν να μπουν στη διακόσμηση μέσα από μαξιλάρια, ριχτάρια, βάζα, κεριά ή μικρά αντικείμενα. Αν το σπίτι σου κινείται ήδη σε ουδέτερες αποχρώσεις, ακόμη καλύτερα. Ένα μόνο χρώμα σε δύο ή τρία διαφορετικά σημεία αρκεί για να αλλάξει αισθητά η εικόνα του χώρου.

2. Άλλαξε τα υφάσματα και άφησε τις υφές να κάνουν τη δουλειά

Το καλοκαίρι αγαπά τα ανάλαφρα υφάσματα. Το φθινόπωρο, αντίθετα, ζητά περισσότερη υφή. Βάλε στην καθημερινότητά σου βαμβακερά ή πλεκτά ριχτάρια, μαξιλάρια με ανάγλυφες επιφάνειες, λινά υφάσματα σε πιο γήινες αποχρώσεις και κουβέρτες που μπορείς να αφήσεις πάνω στην πολυθρόνα ή στην άκρη του καναπέ. Ακόμη και αν τα έπιπλά σου παραμείνουν ακριβώς τα ίδια, η αλλαγή των υφασμάτων μπορεί να κάνει το δωμάτιο να δείχνει εντελώς διαφορετικό. Είναι ίσως το πιο εύκολο κόλπο για μια cozy φθινοπωρινή διακόσμηση.

3. Δώσε περισσότερο χώρο στον ζεστό φωτισμό

Όσο μικραίνει η ημέρα, τόσο περισσότερο ρόλο παίζει ο φωτισμός στη διακόσμηση. Ένα δυνατό, ψυχρό φως μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο όμορφο σαλόνι να δείχνει απρόσωπο. Προτίμησε θερμό φωτισμό και δημιούργησε περισσότερες από μία πηγές φωτός. Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό σε μια κονσόλα, ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στον καναπέ ή ένα μικρό φωτιστικό σε μια βιβλιοθήκη μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές «νησίδες» φωτός. Το βράδυ, άφησε το κεντρικό φως σβηστό και χρησιμοποίησε τα επιμέρους φωτιστικά. Η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως.

4. Τα κεριά επιστρέφουν – και κάνουν περισσότερα από το να μυρίζουν όμορφα

Υπάρχει λόγος που τα κεριά θεωρούνται σχεδόν συνώνυμα με τη φθινοπωρινή διακόσμηση. Το φως τους προσθέτει ζεστασιά, ενώ ένα προσεκτικά επιλεγμένο άρωμα μπορεί να αλλάξει την αίσθηση ενός ολόκληρου χώρου. Κανέλα, κεχριμπάρι, ξύλο, σύκο, βανίλια και μπαχαρικά είναι μερικές από τις μυρωδιές που ταιριάζουν ιδανικά στην εποχή. Δεν χρειάζεται, όμως, να το παρακάνεις. Ένα μεγάλο κερί στο τραπεζάκι του σαλονιού ή μια μικρή σύνθεση από δύο διαφορετικά μεγέθη σε μια κονσόλα είναι αρκετή για να προσθέσει αυτή τη διακριτική φθινοπωρινή νότα.

5. Φέρε στο σπίτι στοιχεία από τη φύση

Το φθινόπωρο μπορεί να μπει στη διακόσμηση χωρίς να αγοράσεις σχεδόν τίποτα. Ένα κλαδί ελιάς, αποξηραμένα άνθη, κλαδιά με ενδιαφέρουσα υφή ή ακόμη και μερικά φύλλα σε ένα όμορφο βάζο μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικά διακοσμητικά. Το μυστικό είναι να μην προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια υπερβολικά «φθινοπωρινή» σύνθεση. Άφησε τα φυσικά στοιχεία να δείχνουν όσο γίνεται πιο αυθεντικά. Ένα κεραμικό βάζο με μερικά αποξηραμένα κλαδιά πάνω σε μια κονσόλα μπορεί να κάνει περισσότερα για τον χώρο από μια ολόκληρη συλλογή εποχιακών αντικειμένων.

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6. Αντικατάστησε μερικά από τα καλοκαιρινά διακοσμητικά

Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσεις ολόκληρο το σπίτι επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος. Αρκεί να απομακρύνεις ορισμένα αντικείμενα που παραπέμπουν έντονα στο καλοκαίρι. Κοχύλια, πολύχρωμα υφάσματα, τροπικά μοτίβα και πολύ φωτεινές αποχρώσεις μπορούν σταδιακά να δώσουν τη θέση τους σε πιο γήινες επιλογές. Κράτησε, όμως, κάποια στοιχεία του καλοκαιριού. Η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη δεν χρειάζεται να είναι απότομη. Άλλωστε, ο Σεπτέμβριος είναι ακριβώς αυτή η ενδιάμεση περίοδος όπου το σπίτι μπορεί να συνδυάζει και τις δύο διαθέσεις.

7. Κάνε το σαλόνι τον πιο cozy χώρο του σπιτιού

Το σαλόνι είναι συνήθως το πρώτο δωμάτιο που «σηκώνει» μια εποχιακή αλλαγή. Πρόσθεσε ένα μεγάλο ριχτάρι στον καναπέ, άλλαξε μερικά μαξιλάρια και βάλε ένα χαλί με περισσότερη υφή, αν ο χώρος σου το επιτρέπει. Μπορείς επίσης να δημιουργήσεις μια μικρή γωνιά χαλάρωσης με μια πολυθρόνα, ένα φωτιστικό και ένα βοηθητικό τραπεζάκι. Ένα βιβλίο, ένα κερί και ένα μικρό βάζο αρκούν για να γίνει η γωνιά αυτή το σημείο στο οποίο θα θέλεις να περνάς τα βράδια σου. Η cozy διακόσμηση δεν σημαίνει πολλά αντικείμενα. Σημαίνει σωστός φωτισμός, ευχάριστες υφές και μια αίσθηση άνεσης.

8. Μην ξεχάσεις την τραπεζαρία και την κουζίνα

Μερικές φορές επικεντρώνεσαι τόσο πολύ στο σαλόνι, που ξεχνάς τους χώρους στους οποίους περνάς μεγάλο μέρος της ημέρας. Ένα κεραμικό μπολ με φρούτα εποχής, ένα ξύλινο δίσκο, ένα βάζο με κλαδιά ή μερικές υφασμάτινες πετσέτες σε γήινες αποχρώσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της κουζίνας και της τραπεζαρίας. Στο τραπέζι, προτίμησε φυσικά υλικά, ξύλο, κεραμικά και υφάσματα που δημιουργούν μια πιο ανεπιτήδευτη σύνθεση. Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποιο ιδιαίτερο δείπνο για να κάνεις το καθημερινό τραπέζι λίγο πιο όμορφο.

9. Πρόσθεσε ξύλο και φυσικά υλικά

Αν υπάρχει ένα υλικό που μπορεί να κάνει έναν χώρο να δείχνει αμέσως πιο ζεστό, αυτό είναι το ξύλο. Και δεν χρειάζεται να αλλάξεις το πάτωμα ή τα έπιπλά σου. Ένα ξύλινο δίσκο, ένα μικρό βοηθητικό τραπεζάκι, μια κορνίζα ή ακόμη και ένα διακοσμητικό αντικείμενο μπορούν να προσθέσουν αυτή τη φυσική αίσθηση. Συνδύασέ τα με κεραμικά, λινό, βαμβάκι και ψάθα και θα δημιουργήσεις μια διακόσμηση που δείχνει ζεστή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη.

10. Φτιάξε μια μικρή φθινοπωρινή γωνιά που θα αλλάζει μαζί σου

Δεν χρειάζεται κάθε δωμάτιο να φωνάζει «φθινόπωρο». Αντίθετα, μπορείς να επιλέξεις ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού και να του δώσεις εποχιακό χαρακτήρα. Μια κονσόλα στην είσοδο, ένα τραπεζάκι στο σαλόνι, ένα ράφι στη βιβλιοθήκη ή ακόμη και το κομοδίνο μπορούν να μετατραπούν σε μια μικρή φθινοπωρινή σύνθεση. Βάλε ένα κερί, ένα κεραμικό αντικείμενο, ένα μικρό βάζο με κλαδιά και ένα βιβλίο. Κράτησε τη σύνθεση απλή και άφησε λίγο κενό χώρο γύρω της. Η διακόσμηση δείχνει πιο προσεγμένη όταν δεν προσπαθεί να γεμίσει κάθε διαθέσιμη επιφάνεια.

Το φθινόπωρο θέλει ατμόσφαιρα, όχι υπερβολή

Η πιο επιτυχημένη φθινοπωρινή διακόσμηση δεν είναι απαραίτητα αυτή που έχει τα περισσότερα εποχιακά αντικείμενα. Είναι εκείνη που καταφέρνει να αλλάξει την αίσθηση του σπιτιού χωρίς να αλλοιώσει την προσωπικότητά του. Γι’ αυτό, αντί να αναζητήσεις μια εντελώς καινούργια εικόνα, ξεκίνα από αυτά που ήδη έχεις. Μετέφερε ένα φωτιστικό, άλλαξε τη θέση μιας πολυθρόνας, πρόσθεσε ένα ριχτάρι, αντικατάστησε δύο μαξιλάρια και βάλε ένα κερί στο τραπεζάκι.

Μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο διαφορετικός δείχνει ο ίδιος χώρος με τόσο λίγες κινήσεις. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το ωραιότερο στοιχείο της διακόσμησης τον Σεπτέμβριο: δεν χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου το καλοκαίρι από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορείς να κρατήσεις λίγο από το φως και την ανεμελιά του, προσθέτοντας σταδιακά εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το σπίτι να μοιάζει πιο ζεστό, πιο ήρεμο και πιο έτοιμο για τη νέα εποχή.

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