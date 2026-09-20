Life 20.09.2026

Πότε παθαίνει burnout κάθε ζώδιο – Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

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Η καθημερινή πίεση στον χώρο εργασίας εκδηλώνεται διαφορετικά στον καθένα και ο αστρολογικός σου χάρτης αποκαλύπτει τα όριά σου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το εργασιακό burnout είναι βαθιά σωματική και ψυχική εξάντληση, όχι απλή κούραση.
  • Οι λόγοι που οδηγούν στο burnout συνδέονται με τα ζωδιακά χαρακτηριστικά.
  • Κάθε ζώδιο βιώνει το burnout με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την προσωπικότητά του.
  • Τα σημάδια του burnout ποικίλλουν, από υπερβολική ταχύτητα έως τελειομανία και συναισθηματική απορρόφηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή με άδειο βλέμμα, να μετράει αντίστροφα τις ώρες μέχρι το σχολασμα ή να νιώθει έναν κόμπο στο στομάχι κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειά, τότε μάλλον το γνωρίζεις ήδη το εργασιακό burnout. Η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι μια απλή κούραση που περνάει με έναν καλό ύπνο το Σαββατοκύριακο, αλλά μια βαθιά σωματική και ψυχική εξάντληση που συσσωρεύεται αθόρυβα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν φτάνουμε όλοι στο ίδιο αδιέξοδο για τους ίδιους λόγους. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την πίεση, τα όρια που δεν βάζεις στους συναδέλφους σου και ο μηχανισμός με τον οποίο αντιδράς στο stress συνδέονται άμεσα με τα ιδιαίτερα ζωδιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου.

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Unsplash

1. Κριός: Το burnout της υπερβολικής ταχύτητας

Θέλεις να γίνονται όλα εδώ και τώρα. Αναλαμβάνεις τα πάντα με ενθουσιασμό, πιέζεις τους πάντες να ακολουθήσουν τους ρυθμούς σου και αρνείσαι να παραδεχτείς ότι χρειάζεσαι ξεκούραση, μέχρι που το σώμα σου απλά «κατεβάζει διακόπτες».

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Unsplash

2. Ταύρος: Το burnout της σιωπηλής υπομονής

Συνεχίζεις να δουλεύεις κάτω από κακές συνθήκες μόνο και μόνο για τη σιγουριά και τη σταθερότητα. Συσσωρεύεις την πίεση μέσα σου, δεν εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου και φτάνεις στο σημείο να νιώθεις εντελώς εγκλωβισμένος.

3. Δίδυμος: Το burnout της νοητικής υπερφόρτωσης

Κάνεις δέκα πράγματα ταυτόχρονα, απαντάς σε emails την ώρα που μιλάς στο τηλέφωνο και δεν κλείνεις ποτέ τις καρτέλες στο μυαλό σου. Η πνευματική σου ενέργεια εξαντλείται από την πολυδιάσπαση και την έλλειψη συγκέντρωσης.

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4. Καρκίνος: Το burnout της συναισθηματικής απορρόφησης

Φορτώνεσαι τα προβλήματα των συναδέλφων σου και προσπαθείς να κρατήσεις τις ισορροπίες στο γραφείο σαν να είναι η οικογένειά σου. Όταν δεν εισπράττεις την ίδια φροντίδα, νιώθεις συναισθηματικά άδειος.

5. Λέων: Το burnout της ασταμάτητης απόδοσης

Πιέζεις τον εαυτό σου να είναι πάντα ο καλύτερος για να επιβεβαιωθείς. Η ανάγκη σου για αναγνώριση σε κάνει να δουλεύεις διπλάσιες ώρες, φοβούμενος ότι αν ρίξεις τους ρυθμούς σου θα χάσεις την αξία σου.

Unsplash
Unsplash

6. Παρθένος: Το burnout της τελειομανίας

Ξοδεύεις ώρες διορθώνοντας λεπτομέρειες που κανείς άλλος δεν θα παρατηρήσει. Το άγχος σου για το τέλειο αποτέλεσμα και η δυσκολία σου να μεταβιβάσεις αρμοδιότητες σε οδηγούν σε απόγνωση.

7. Ζυγός: Το burnout της άρνησης να πεις «όχι»

Δέχεσαι όλες τις επιπλέον εργασίες που σου φορτώνουν για να αποφύγεις τις συγκρούσεις. Στην προσπάθειά σου να είσαι αρεστός σε όλους, καταλήγεις να πιέζεις υπερβολικά τον ίδιο σου τον εαυτό.

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Unsplash
Unsplash

8. Σκορπιός: Το burnout του απόλυτου ελέγχου

Θέλεις να ελέγχεις την κάθε παραμικρή παράμετρο ενός project. Δεν εμπιστεύεσαι εύκολα την κρίση των άλλων, με αποτέλεσμα να φορτώνεσαι όλο το βάρος και να ζεις σε μια μόνιμη κατάσταση καχυποψίας.

9. Τοξότης: Το burnout της έλλειψης ελευθερίας

Όταν εγκλωβίζεσαι σε μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα χωρίς προοπτική εξέλιξης, χάνεις το ενδιαφέρον σου. Η προσπάθειά σου να προσαρμοστείς σε αυστηρά πλαίσια σου καταστρέφει την δημιουργικότητα.

Unsplash
Unsplash

10. Αιγόκερως: Το burnout της υπεραναλήψεως ευθυνών

Είσαι ο πρώτος που φτάνει και ο τελευταίος που φεύγει. Θεωρείς την ξεκούραση αδυναμία και συνεχίζεις να εργάζεσαι ακόμα κι όταν το σώμα σου στέλνει ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια.

11. Υδροχόος: Το burnout της απομόνωσης

Προσπαθείς να λύσεις όλα τα προβλήματα μόνος σου με πρωτοποριακούς τρόπους, νιώθοντας ότι οι γύρω σου δεν καταλαβαίνουν το όραμά σου. Η αίσθηση ότι είσαι μόνος σε έναν δυσλειτουργικό οργανισμό σε εξαντλεί.

Unsplash
Unsplash

12. Ιχθύες: Το burnout της θολής πραγματικότητας

Δυσκολεύεσαι να βάλεις όρια ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Παίρνεις τη δουλειά στο σπίτι και δυσκολεύεσαι να αντιμετωπίσεις την σκληρή εταιρική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να αποσύρεσαι εσωτερικά.

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Burnout δουλειά ζώδια
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