Life 19.09.2026

Έχεις υγρασία στο σπίτι; Αυτά τα 4 φυτά μπορούν να βοηθήσουν

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Μάθε ποια φυτά ταιριάζουν σε χώρους με υγρασία και πώς μπορούν να γίνουν το νέο διακοσμητικό upgrade του σπιτιού σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η υγρασία στο σπίτι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια συγκεκριμένων φυτών εσωτερικού χώρου.
  • Η φτέρη, η σανσεβιέρια, ο φοίνικας Areca και το χλωρόφυτο είναι φυτά που μπορούν να βοηθήσουν.
  • Τα φυτά μπορούν να απορροφήσουν μέρος της υγρασίας και να βελτιώσουν την αισθητική του χώρου.
  • Τα φυτά δεν αντικαθιστούν τις βασικές λύσεις για σοβαρά προβλήματα υγρασίας, όπως ο αερισμός και ο αφυγραντήρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η υγρασία είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους «πονοκεφάλους» μέσα στο σπίτι, ειδικά σε δωμάτια που δεν αερίζονται συχνά. Θα τη δεις στα τζάμια, θα τη νιώσεις στην ατμόσφαιρα και, σε πιο έντονες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ως μούχλα στους τοίχους. Εκτός από τις πρακτικές λύσεις που βοηθούν στον έλεγχο της υγρασίας, υπάρχουν και φυτά εσωτερικού χώρου που μπορούν να αποτελέσουν μια φυσική και όμορφη προσθήκη.

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να μετατρέψεις το σπίτι σου σε jungle για να δεις διαφορά. Ορισμένα φυτά μπορούν να απορροφούν μέρος της υγρασίας από το περιβάλλον και παράλληλα να προσθέσουν μια πιο φρέσκια και ζωντανή αίσθηση στον χώρο. Είναι μια επιλογή που συνδυάζει πρακτικότητα και διακόσμηση, ειδικά αν σου αρέσει το plant decor.

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Από τη φτέρη που λατρεύει τα υγρά περιβάλλοντα μέχρι τη σανσεβιέρια που θεωρείται από τα πιο low-maintenance φυτά, υπάρχουν αρκετές επιλογές για διαφορετικά δωμάτια και στιλ. Πριν, λοιπόν, γεμίσεις το σπίτι με φυτά που απλώς σου άρεσαν στο TikTok, δες ποια μπορούν να ταιριάξουν καλύτερα σε έναν χώρο όπου η υγρασία είναι αυξημένη.

Φτέρη: Η επιλογή για πιο υγρά δωμάτια

Pexels
Pexels

Η φτέρη είναι ένα φυτό που έχει συνδεθεί με υγρά και δροσερά περιβάλλοντα, γι’ αυτό και μπορεί να αποτελέσει καλή επιλογή για εσωτερικούς χώρους όπου η υγρασία είναι περισσότερη. Ένα φωτεινό μπάνιο ή ένα δωμάτιο χωρίς πολύ έντονο ήλιο μπορεί να είναι κατάλληλο σημείο για να την τοποθετήσεις.

Τα πλούσια φύλλα της δίνουν επίσης αμέσως περισσότερο όγκο και χρώμα στη διακόσμηση. Χρειάζεται, ωστόσο, τη σωστή φροντίδα και αρκετή προσοχή στις ανάγκες της, ιδιαίτερα όσον αφορά το νερό και τον φωτισμό.

Σανσεβιέρια: Για όσους ξεχνούν το πότισμα

Πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες για εύκολη φροντίδα στο σπίτι.
Πηγή: Unsplash

Αν ανήκεις στην κατηγορία «πήρα φυτό και μετά ξέχασα ότι υπάρχει», η σανσεβιέρια είναι από τις επιλογές που αξίζει να κοιτάξεις. Πρόκειται για ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό που δεν απαιτεί συνεχές πότισμα και μπορεί να προσαρμοστεί σε αρκετές συνθήκες μέσα στο σπίτι.

Τα χαρακτηριστικά, όρθια φύλλα της ταιριάζουν πολύ σε minimal χώρους και μπορούν να μπουν από το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο. Μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση της υγρασίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αντικαθιστά τις βασικές λύσεις για έναν πραγματικά υγρό χώρο.

Areca: Το tropical touch που χρειάζεται το σπίτι σου

Pexels
Pexels

Ο φοίνικας Areca είναι για σένα αν θέλεις το σπίτι σου να αποκτήσει λίγο από το vibe ενός tropical ξενοδοχείου. Με τα μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα του, λειτουργεί και ως διακοσμητικό στοιχείο, ενώ προτιμά περιβάλλοντα με περισσότερη υγρασία.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα φωτεινό σημείο του σπιτιού, αρκεί να μην εκτίθεται σε έντονο άμεσο ηλιακό φως. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να μεγαλώσει αρκετά και να γίνει ένα από τα πιο statement φυτά του χώρου.

Χλωρόφυτο: Μικρό, εύκολο και πρακτικό

Pexels
Pexels

Το χλωρόφυτο είναι μια πιο compact επιλογή και ταιριάζει ιδιαίτερα σε μικρότερα σπίτια ή δωμάτια. Μπορείς να το βάλεις πάνω σε ένα ράφι, σε ένα γραφείο ή ακόμη και σε κρεμαστή γλάστρα, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.

Είναι γενικά εύκολο στη φροντίδα και προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Παράλληλα, αποτελεί μια όμορφη προσθήκη σε χώρους όπου θέλεις λίγο περισσότερο πράσινο χωρίς να χρειάζεσαι ένα μεγάλο φυτό.

Μπορούν τα φυτά να λύσουν το πρόβλημα της υγρασίας;

Εδώ χρειάζεται ένα μικρό reality check. Τα φυτά μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση της υγρασίας, όμως δεν αποτελούν λύση για σοβαρό ή επίμονο πρόβλημα. Αν βλέπεις μούχλα, έντονη συμπύκνωση ή υγρασία που επιστρέφει συνεχώς, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η αιτία.

Διάφορα μικρά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες πάνω σε ξύλινο πάτωμα
Πηγή: Unsplash

Ο τακτικός αερισμός του σπιτιού και, όπου χρειάζεται, η χρήση αφυγραντήρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να ελέγξεις την υγρασία. Τα φυτά μπορούν να έρθουν ως το extra touch: κάνουν τον χώρο πιο όμορφο, προσθέτουν πράσινο και μπορούν να ταιριάξουν τέλεια με το home decor σου.

Συλλογή από φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες που ανανεώνουν το σαλόνι και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα.
Πηγή: Unsplash

Οπότε, την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το επόμενο plant baby σου, μην κοιτάξεις μόνο ποιο έχει το πιο ωραίο Instagram aesthetic. Σκέψου και τις συνθήκες του σπιτιού σου και επίλεξε ένα φυτό που μπορεί πραγματικά να ευδοκιμήσει στον χώρο σου.

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υγρασία φυτά
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