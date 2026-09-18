Fashion 18.09.2026

Πώς να φορέσεις το καρό φέτος το φθινόπωρο σαν fashion insider

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις καρό midi φούστες και τα slip skirts μέχρι τα cool layering, δες πώς να ανανεώσεις το κλασικό print της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καρό μοτίβο, σε διάφορες εκδοχές, είναι τάση για το φθινόπωρο, προσδίδοντας ζεστή αύρα.
  • Φέτος, το καρό φοριέται με αναπάντεχους συνδυασμούς, oversized αναλογίες και μίξη υφών.
  • Προτάσεις περιλαμβάνουν καρό midi φούστα, φόρεμα, και το φανελένιο πουκάμισο δεμένο στη μέση ή φορεμένο κανονικά.
  • Η καρό slip skirt προτείνεται για μεταβατικά σύνολα, συνδυαζόμενη με ζακέτα ή πλεκτό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την επιστροφή του αγαπημένου καρό μοτίβου στην γκαρνταρόμπα μας. Buffalo checks, gingham και tartan κάνουν δυναμικό comeback, χαρίζοντας αμέσως μια ζεστή, φθινοπωρινή αύρα ακόμα και στα πιο απλά σύνολα. Υπάρχει κάτι βαθιά ικανοποιητικό στον τρόπο με τον οποίο ένα και μόνο καρό κομμάτι μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεση ενός look χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, καθιστώντας το διαχρονικό σύμβολο της σεζόν.

https://www.instagram.com/prohoda/
https://www.instagram.com/prohoda/

Ωστόσο, επειδή το καρό αποτελεί σταθερά της μόδας εδώ και γενιές, το να βρεις τρόπους να το κάνεις να δείχνει φρέσκο μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση. Φέτος, το παιχνίδι παίζεται στους αναπάντεχους συνδυασμούς, στις oversized αναλογίες και στη μίξη υφών που δίνουν στο print μια πιο μοντέρνα πνοή. Ας εξερευνήσουμε τους πιο εμπνευσμένους τρόπους για να φορέσεις την τάση αυτή τη χρονιά, συνδυάζοντας την άνεση με το απόλυτο στιλ.

Διάβασε επίσης: Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

1) Καρό midi φούστα

Η κυριαρχία της midi φούστας οφείλει πολλά στη διαχρονική αισθητική της Carolyn Bessette-Kennedy, και το καρό print αποτελεί την πιο κομψή εκδοχή της. Το μοτίβο προσθέτει οπτικό ενδιαφέρον χωρίς να διαταράσσει την απέριττη σιλουέτα σου. Συνδύασε τη φούστα με ένα κλασικό cable-knit πουλόβερ και loafers σε σκούρο κερασί χρώμα, δημιουργώντας ένα polished σύνολο βγαλμένο απευθείας από ρομαντική κομεντί των 90s.

karo_fousta_outfit
https://www.instagram.com/guiomar.machaz/

2) Το καρό πουκάμισο στη μέση

Τα αξεσουάρ και τα δεσίματα στη μέση συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο να προσθέσεις διάσταση στο φθινοπωρινό σου ντύσιμο. Για ένα παιχνιδιάρικο ποπ στοιχείο, δέσε μια άνετη φανελένια μπλούζα γύρω από τη μέση σου, ιδανικά πάνω από ένα μονόχρωμο t-shirt και φαρδιά τζιν. Αυτό το στιλιστικό τρικ σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα αγαπημένα σου casual κομμάτια.

karo_poukamiso_outfit
https://www.instagram.com/lara_bsmnn/

3) Καρό φόρεμα

Εκμεταλλεύσου τις τελευταίες ζεστές μέρες της σεζόν γλιστρώντας σε ένα καρό φόρεμα προτού χρειαστεί να κρυφτείς κάτω από τα βαριά πανωφόρια. Ένα tartan σε γραμμή Α ή ένα edgy mini φόρεμα αποτελεί έναν αβίαστο τρόπο να αγκαλιάσεις το μοτίβο του φθινοπώρου. Από εκεί και πέρα, μπορείς να εναλλάσσεις τα αξεσουάρ σου ανάλογα με την περίσταση και τα καθημερινά σου σχέδια.

https://www.instagram.com/rebecaoksana/
https://www.instagram.com/rebecaoksana/

4) Το κλασικό φανελένιο πουκάμισο

Το να δένεις το φανελένιο πουκάμισο στη μέση είναι αναμφισβήτητα chic, αλλά το να το φοράς με τον παραδοσιακό τρόπο μπορεί να αποδειχθεί εξίσου στιλάτο. Κούμπωσε το δικό σου και βάλε τη μια πλευρά μέσα από ένα ultra-baggy τζιν παντελόνι για μια πιο χαλαρή σιλουέτα. Ολοκλήρωσε το look με cool αξεσουάρ, μετατρέποντας τον κλασικό συνδυασμό πουκάμισου και τζιν σε ένα ζηλευτό φθινοπωρινό σύνολο.

karo_poukamiso
https://www.instagram.com/cvseev/

5) Slip skirt για τις ενδιάμεσες μέρες

Αν το φθινόπωρο αργεί να εγκατασταθεί στην περιοχή σου, δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψεις την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Η καρό slip skirt είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για το transitional ντύσιμο, ειδικά αν συνδυαστεί με μια cropped ζακέτα που προσφέρει την κατάλληλη δόση ζεστασιάς για τις δροσερές μέρες. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, μπορείς εύκολα να την ανταλλάξεις με ένα πιο χοντρό πλεκτό.

fousta_karo
https://www.instagram.com/isabellasloewe/

Κεντρική Εικόνα: @elodiepulic

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion fashion trends Outfits Καρό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Lenny Kravitz έγινε… Ken! Η Barbie απέκτησε την πιο rock κούκλα της

Ο Lenny Kravitz έγινε… Ken! Η Barbie απέκτησε την πιο rock κούκλα της

18.09.2026
Επόμενο
«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πες αντίο στα sleek buns – Το 90’s updo είναι το νέο must-try trend
Beauty

Πες αντίο στα sleek buns – Το 90’s updo είναι το νέο must-try trend

18.09.2026
«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι
Life

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή
Beauty

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

18.09.2026
Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο
Fashion

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

18.09.2026
Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους
Life

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

18.09.2026
10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου
Life

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

17.09.2026
6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Fitness

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

17.09.2026
Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό
Life

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

17.09.2026
Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα
Beauty

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα

17.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!