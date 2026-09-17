Ο Dario Vitale στα ηνία των Emporio Armani και Armani Accessories

Για πρώτη φορά στην ιστορία του οίκου, ένας δημιουργός εκτός της οικογένειας Armani παίρνει τα ηνία των Emporio Armani και Accessories

Με μια ματιά Ο Dario Vitale αναλαμβάνει Creative Director των Emporio Armani και Armani Accessories.

Είναι η πρώτη φορά που εξωτερικός συνεργάτης αναλαμβάνει τόσο σημαντική δημιουργική θέση στον οίκο.

Ο Vitale καλείται να συνδυάσει την παράδοση του Giorgio Armani με σύγχρονες πινελιές.

Ο διορισμός θεωρείται ορόσημο για την ενίσχυση της δημιουργικής δομής του ομίλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιστορική σελίδα γυρίζει για τον εμβληματικό Όμιλο Armani, καθώς ο Ιταλός σχεδιαστής Dario Vitale αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία ως ο νέος Creative Director των Emporio Armani και Giorgio Armani Accessories. Πρόκειται για μια απόφαση-σταθμό στην πορεία του οίκου, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που ένας εξωτερικός συνεργάτης, εκτός του στενού κύκλου της οικογένειας Armani, τοποθετείται σε μια τόσο καίρια δημιουργική θέση.

Η άφιξη του Vitale έρχεται να διαδεχθεί μια σύντομη αλλά έντονα σχολιασμένη θητεία του στον οίκο Versace, η οποία είχε προσεκτικά τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας. Με γερή εμπειρία και αποδεδειγμένη αφοσίωση στην ποιότητα, τη σύγχρονη αισθητική και τη δομή του προϊόντος, ο σχεδιαστής καλείται τώρα να διαχειριστεί μια τεράστια κληρονομιά.

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Η ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον

Το στοίχημα για τον Vitale είναι διπλό: να σεβαστεί τη μοναδική σχεδιαστική γλώσσα που έχτισε επί δεκαετίες ο Giorgio Armani, εμφυσώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη φρέσκια πνοή που απαιτεί η σύγχρονη αγορά.

Σε δηλώσεις του, ο ίδιος εξέφρασε την τιμή και την τεράστια ευθύνη που συνοδεύουν τα νέα του καθήκοντα: «Ο Armani έχει μια ισχυρή κληρονομιά… Προσεγγίζω αυτή την ευκαιρία με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς χτίζουμε πάνω σε αυτή την πλούσια βάση και διαμορφώνουμε μαζί μια νέα εποχή».

Από την πλευρά της ηγεσίας του Ομίλου, η Silvana Armani και ο Leo Dell’Orco υπογράμμισαν τη σημασία του brand Emporio Armani, υπενθυμίζοντας ότι γεννήθηκε ως ένας χώρος απόλυτης ελευθερίας, πειραματισμού και ενέργειας. Εξέφρασαν δε την πεποίθηση ότι ο Vitale διαθέτει την αυθεντικότητα να μεταφέρει αυτό το πνεύμα στο αύριο.

Ένα κομβικό ορόσημο

Ο CEO και Managing Director του Armani Group, Giuseppe Marsocci, χαρακτήρισε τον διορισμό αυτό κρίσιμο ορόσημο, τονίζοντας πως ενισχύει τη δημιουργική δομή του ομίλου, διασφαλίζοντας παράλληλα την αταλάντευτη προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες και το όραμα του ιδρυτή του.

Με την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του, ο Dario Vitale καλείται να αποδείξει ότι το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του όραμα μπορεί να βρει το ιδανικό πεδίο έκφρασης σταρ στον κόσμο των Armani, σημαδεύοντας την επόμενη μέρα του ιταλικού οίκου.

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