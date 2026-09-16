Thom Browne SS27: Όταν τα έντομα, η φύση και το tailoring συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη

Ο Thom Browne έκλεισε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για τη σεζόν SS27 με ένα σουρεαλιστικό show αφιερωμένο στον κόσμο των εντόμων

Με μια ματιά Η επίδειξη μόδας του Thom Browne για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στη Νέα Υόρκη εμπνεύστηκε από έντομα και τη φύση.

Στο show παρουσιάστηκαν σχέδια εμπνευσμένα από κάμπιες, πεταλούδες, μέλισσες και άλλες μορφές εντόμων.

Τα αξεσουάρ, όπως τσάντες σε σχήμα ακρίδας και παπούτσια με αναφορές σε φτερά πεταλούδας, έδωσαν παιχνιδιάρικη διάθεση.

Το κλασικό tailoring του σχεδιαστή συνδυάστηκε με κεντήματα, patchwork και θεατρικές πτυχώσεις, με το φινάλε να συμβολίζει τη μεταμόρφωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Thom Browne δεν παρουσιάζει πο απλώς ρούχα, χτίζει ολόκληρους κόσμους. Με αφορμή το κλείσιμο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Αμερικανός σχεδιαστής μετέτρεψε τον εσωτερικό χώρο του The Shed σε ένα σουρεαλιστικό, ονειρικό σκηνικό που παρέπεμπε σε έναν μαγικό κήπο, όπου το κλασικό του DNA συναντήθηκε με το βασίλειο των εντόμων.

Το show εξελίχθηκε σαν μια ζωντανή μεταμόρφωση. Η αφήγηση ξεκίνησε από τα πιο γήινα πλάσματα, τις κάμπιες, και σταδιακά η πασαρέλα πλημμύρισε από συμβολισμούς και φιγούρες εμπνευσμένες από πεταλούδες, μέλισσες, λιβελλούλες, πασχαλίτσες, αλλά και πιο σκοτεινές, θεατρικές πινελιές, όπως μια εντυπωσιακή μαύρη χήρα.

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Η παιχνιδιάρικη διάθεση του σχεδιαστή αποτυπώθηκε κυρίως στα αξεσουάρ και στις λεπτομέρειες. Αντλώντας έμπνευση μεταξύ άλλων από το αγαπημένο animation «A Bug’s Life», ο Browne δημιούργησε τσάντες που μιμούταν τη μορφή ακρίδας, γλυπτικά παπούτσια με αναφορές σε φτερά πεταλούδας και περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία που παρέπεμπαν σε μικρογραφίες της φύσης.

Βέβαια, από το catwalk δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα εμβληματικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Τα αυστηρά γκρι κοστούμια, τα αυστηρά ριγέ πουκάμισα, οι γραβάτες και οι ψηλές κάλτσες απέκτησαν μια εντελώς νέα, ανατρεπτική διάσταση μέσα από περίτεχνα κεντήματα, χειροποίητα patchwork, γλυπτικές φούστες και βαθιές, θεατρικές πτυχώσεις.

Το απόλυτο αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε στο φινάλε, όταν ένα μοντέλο ξεχύθηκε συμβολικά μέσα από μια γιγαντιαία χρυσαλλίδα, απεικονίζοντας την αέναη πορεία προς τη μεταμόρφωση. Λίγο αργότερα, μια εντυπωσιακή βασιλική πεταλούδα περπάτησε στην πασαρέλα, κλείνοντας τον κύκλο του show.

Στην πρώτη σειρά, τα φλας πήραν φωτιά για τα λαμπερά ονόματα της πρώτης γραμμής, όπως η Anna Wintour, η Naomi Watts και η Demi Moore. Ο ίδιος ο Thom Browne, πιστός στις παραδόσεις του, έκλεισε την επίδειξη κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, το οποίο χάρισε απλόχερα στον σύντροφό του και επιμελητή του Costume Institute, Andrew Bolton.

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