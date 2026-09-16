Γίνε κι εσύ εθελοντής στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ!

Δήλωσε συμμετοχή ως εθελοντής/εθελόντρια στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 και ζήσε το φεστιβάλ από μέσα

Με μια ματιά Άνοιξε η πρόσκληση για εθελοντές στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026.

Απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Οι εθελοντές θα εργαστούν στις 13-15 Νοεμβρίου σε διάφορους χώρους της Αθήνας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται με αποστολή βιογραφικού στο [email protected] έως τις 9 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ονειρεύεσαι να έχεις all areas πάσο για το πιο fun κινηματογραφικό φεστιβάλ για παιδιά και εφήβους στην Αθήνα; Να βρεθείς στα παρασκήνια και να συμβάλεις ενεργά στην ομαλή οργάνωσή του;

Τώρα έχεις την ευκαιρία!

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ κάνει και φέτος OPEN CALL για εθελοντές ηλικίας 18 και άνω.

Δεν χρειάζεται να έχεις προηγούμενη εμπειρία! Αρκεί να έχεις διάθεση να γίνεις και εσύ μέρος του πιο δημιουργικού κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης! Άλλωστε, παλαιότεροι εθελοντές μας έχουν δηλώσει ότι «η διοργάνωση θυμίζει μια μεγάλη παιδική χαρά!».

ΦΩΤΑ – ΚΑΜΕΡΑ – ACTION!

Η ομάδα μας σε περιμένει, με την καλύτερή σου διάθεση και θετική ενέργεια, τις ημέρες 13 – 15 Νοεμβρίου στα παρακάτω σημεία:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Village Cinemas Μαρούσι, Village Cinemas Ίλιον και Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Πώς δηλώνεις συμμετοχή:

Στείλε το βιογραφικό σου έως τις 9 Οκτωβρίου στο [email protected] με θέμα «Volunteer ATHICFF 2026».

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείς να καλέσεις στο 210 – 7256579 (Δευτ – Παρ, 09:00 – 17:00)

Καλή επιτυχία και πολύ σύντομα θα έχεις νέα μας!

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr