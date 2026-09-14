City Guide 14.09.2026

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, από τις 5 Οκτωβρίου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η κωμωδία «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης.
  • Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου, ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου.
  • Πρωταγωνιστούν οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος και Φωτεινή Αθερίδου, αλλάζοντας ρόλους.
  • Η παράσταση πραγματεύεται το άγχος, τις κρίσεις και τις εμμονές, με χιούμορ και τρυφερότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες του προηγούμενου χειμώνα, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης. Από τις 5 Οκτωβρίου, η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφεροπούλου, θα ξανασυναντήσει το κοινό για να χαρίσει και πάλι άφθονο γέλιο, μέσα από μία καταιγίδα σκέψεων, λέξεων και νεύρων! Επί σκηνής η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στον κεντρικό ρόλο της Αγάπης, μαζί με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και την Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν ρόλους με καταιγιστικό ρυθμό.

H PIO YPEROXI_DM@Domniki_Mitropoulou

Η Αγάπη προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Απ’ τη σκηνή περνούν σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν, γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές, οδηγώντας την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική. Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.

H PIO YPEROXI9@Domniki_Mitropoulou

Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up: άμεση, ζωντανή, επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι Σκιαδαρέσες γράφουν τη μουσική και τραγούδια που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι ηθοποιοί, βρίσκοντας τα λόγια εκεί που η Αγάπη τα χάνει.

H PIO YPEROXI60@Domniki_Mitropoulou

Για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι.

Για όσους τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μουσική: Σκιαδαρέσες

Σκηνικά-φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Κοστουμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

Από τις 5 Οκτωβρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-pio-yperoxi-xeiroteri-tou-kosmou/

 

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΘΕΑΤΡΟ Φωτεινή Αθερίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Calvin Klein: Η επιστροφή στα 90’s μέσα από τη ματιά της Veronica Leoni

Calvin Klein: Η επιστροφή στα 90’s μέσα από τη ματιά της Veronica Leoni

14.09.2026
Επόμενο
Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα του συντρόφου της Βάσως στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα του συντρόφου της Βάσως στον Γιώργο Μαζωνάκη

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»
City Guide

Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

14.09.2026
«Η Παρέλαση»: Το αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη στη σκηνή από 12 Οκτωβρίου
City Guide

«Η Παρέλαση»: Το αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη στη σκηνή από 12 Οκτωβρίου

14.09.2026
«ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»: Έρχεται στο ΝΕΟΣ Ακάδημος – Μια σκοτεινή θεατρική εμπειρία ξεκινά
City Guide

«ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»: Έρχεται στο ΝΕΟΣ Ακάδημος – Μια σκοτεινή θεατρική εμπειρία ξεκινά

11.09.2026
Gen Z vs Millennials: Πώς ήταν το σχολείο τότε και πώς είναι τώρα;
City Guide

Gen Z vs Millennials: Πώς ήταν το σχολείο τότε και πώς είναι τώρα;

11.09.2026
Αγιασμός: 5 awkward στιγμές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε
City Guide

Αγιασμός: 5 awkward στιγμές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε

11.09.2026
«Ο Έβρος Απέναντι»: Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσις
City Guide

«Ο Έβρος Απέναντι»: Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσις

10.09.2026
«Do You Love Me»: Πρώτη πανελλήνια προβολή στο 32ο AIFF – Παρουσία της Lana Daher
City Guide

«Do You Love Me»: Πρώτη πανελλήνια προβολή στο 32ο AIFF – Παρουσία της Lana Daher

10.09.2026
«Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»: 15ος ΧΡΟΝΟΣ στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
City Guide

«Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»: 15ος ΧΡΟΝΟΣ στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

09.09.2026
Η Στεφανία Γουλιώτη επιστρέφει στη σκηνή με «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ»
City Guide

Η Στεφανία Γουλιώτη επιστρέφει στη σκηνή με «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ»

08.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;