City Guide 10.09.2026

«Do You Love Me»: Πρώτη πανελλήνια προβολή στο 32ο AIFF – Παρουσία της Lana Daher

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Do You Love Me» έρχεται στην Αθήνα για πανελλήνια πρώτη προβολή στο 32ο ΔΦΚ Νύχτες Πρεμιέρας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το ντοκιμαντέρ «DO YOU LOVE ME» της Lana Daher κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.
  • Η ταινία είναι ένα προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αρχειακό υλικό.
  • Εξερευνά τη συλλογική ψυχή του Λιβάνου, ανασυνθέτοντας την ιστορία του μέσα από αρχειακό υλικό.
  • Η σκηνοθέτις Lana Daher θα είναι παρούσα στην προβολή για Q&A μετά την ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχοντας διαγράψει μια καταιγιστική φεστιβαλική πορεία, ξεκινώντας από την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Βενετία και συμμετέχοντας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου (IDFA CPH:DOX, SXSW) το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «DO YOU LOVE ME», έρχεται στη Στέγη σε πρώτη πανελλήνια προβολή, παρουσία της δημιουργού του Lana Daher, στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Onassis Culture.

DO UOU LOVE ME

DO YOU LOVE ME, της Lana Daher | 2025, 75’

Καλώς ήρθατε στη Βηρυτό. Ο αποπροσανατολισμός είναι μέρος του ταξιδιού. Εβδομήντα χρόνια εικόνων και ήχων από τον Λίβανο συμπυκνώνονται σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι.

2DYLM

Το Do You Love Me είναι ένα προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αρχειακό υλικό. Πρόκειται για μια ερωτική επιστολή προς τη Βηρυτό, που διατρέχει 70 χρόνια κινηματογράφου, τηλεόρασης, βίντεο και φωτογραφιών, εξερευνώντας τη συλλογική ψυχή του Λιβάνου, μια ψυχή σημαδεμένη από χαρά και οικειότητα, αλλά και από καταστροφή και απώλεια.

4DYLM

Μέσα από τα μάτια πολιτών, κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών, η ταινία ανασυνθέτει μια κατακερματισμένη ιστορία σε μια χώρα χωρίς εθνικό αρχείο, εξυμνώντας τη δημιουργική έκφραση τόσο ως πράξη αντίστασης και ανανέωσης όσο και ως μέσο διατήρησης της μνήμης.

DO YOU LOVE ME

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ LANA DAHER 

LANA DAHER

Η Lana Daher, η οποία είναι Onassis AiR Fellow 26-27, είναι κινηματογραφίστρια και διεπιστημονική καλλιτέχνις με έδρα τη Βηρυτό του Λιβάνου. Με σπουδές στις καλές τέχνες και τη γραφιστική (BFA, American University of Beirut), καθώς και στον κινηματογράφο (MA, Goldsmiths, University of London), δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη δυναμική καλλιτεχνική και μουσική σκηνή της Βηρυτού, παράγοντας  έργο που κινείται ανάμεσα στον ήχο, την εικόνα και τις αρχειακές πρακτικές.

Η δουλειά της βασίζεται σε εκτενή έρευνα και σε μια διαισθητική προσέγγιση της αφήγησης, διερευνώντας τον χώρο ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία και φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές χρονικές περιόδους και συναισθηματικά τοπία.

Το Do You Love Me είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, ένα δοκιμιακό φιλμ που δημιουργήθηκε από το πλούσιο αλλά αποσπασματικό οπτικοακουστικό αρχείο του Λιβάνου. Παράλληλα με την ταινία, δημιούργησε έναν ιστότοπο, ένα επιμελημένο ευρετήριο των πηγών και του υλικού που αξιοποιήθηκαν για το έργο, με στόχο να επανασυνδέσει τη λιβανέζικη κινηματογραφική κληρονομιά με το τοπικό αλλά και το διεθνές κοινό: doyouloveme.film.

DYLM_main still

Απόφοιτος του IDFAcademy, η Lana συνυπέγραψε επίσης την παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας της, My Little Films, την οποία ίδρυσε το 2024.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Την προβολή θα ακολουθήσει Q & A με τη σκηνοθέτιδα.

Τα εισιτήρια για την προβολή του Do You Love Me θα είναι διαθέσιμα μέσω more.com από την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της 32ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, MAD RADIO, MAD.GR

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

32ο ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ντοκιμαντέρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Miley Cyrus: 1,5 εκατομμύριο fans «πολιορκούν» τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl

Miley Cyrus: 1,5 εκατομμύριο fans «πολιορκούν» τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl

10.09.2026
Επόμενο
Ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε το «Avengers: Doomsday» πριν την πρεμιέρα – Πότε κυκλοφορεί

Ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε το «Avengers: Doomsday» πριν την πρεμιέρα – Πότε κυκλοφορεί

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ο Έβρος Απέναντι»: Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσις
City Guide

«Ο Έβρος Απέναντι»: Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσις

10.09.2026
«Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»: 15ος ΧΡΟΝΟΣ στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
City Guide

«Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»: 15ος ΧΡΟΝΟΣ στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

09.09.2026
Η Στεφανία Γουλιώτη επιστρέφει στη σκηνή με «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ»
City Guide

Η Στεφανία Γουλιώτη επιστρέφει στη σκηνή με «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ»

08.09.2026
14th HRTFest: Το μεγάλο φεστιβάλ Τεχνών επιστρέφει στην Αθήνα για 11 ημέρες
City Guide

14th HRTFest: Το μεγάλο φεστιβάλ Τεχνών επιστρέφει στην Αθήνα για 11 ημέρες

08.09.2026
«Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα»: Η ιστορία χιλιάδων παιδιών στη σκηνή του Θεάτρου Nous
City Guide

«Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα»: Η ιστορία χιλιάδων παιδιών στη σκηνή του Θεάτρου Nous

08.09.2026
«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
City Guide

«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

07.09.2026
Αν ψάχνεις νέο βιβλίο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μια πρόταση που αξίζει να τσεκάρεις
City Guide

Αν ψάχνεις νέο βιβλίο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μια πρόταση που αξίζει να τσεκάρεις

06.09.2026
Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε
City Guide

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

05.09.2026
Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε
City Guide

Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε

04.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές