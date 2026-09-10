«Do You Love Me»: Πρώτη πανελλήνια προβολή στο 32ο AIFF – Παρουσία της Lana Daher

Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Do You Love Me» έρχεται στην Αθήνα για πανελλήνια πρώτη προβολή στο 32ο ΔΦΚ Νύχτες Πρεμιέρας

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «DO YOU LOVE ME» της Lana Daher κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Η ταινία είναι ένα προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αρχειακό υλικό.

Εξερευνά τη συλλογική ψυχή του Λιβάνου, ανασυνθέτοντας την ιστορία του μέσα από αρχειακό υλικό.

Η σκηνοθέτις Lana Daher θα είναι παρούσα στην προβολή για Q&A μετά την ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχοντας διαγράψει μια καταιγιστική φεστιβαλική πορεία, ξεκινώντας από την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Βενετία και συμμετέχοντας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου (IDFA CPH:DOX, SXSW) το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «DO YOU LOVE ME», έρχεται στη Στέγη σε πρώτη πανελλήνια προβολή, παρουσία της δημιουργού του Lana Daher, στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Onassis Culture.

DO YOU LOVE ME, της Lana Daher | 2025, 75’

Καλώς ήρθατε στη Βηρυτό. Ο αποπροσανατολισμός είναι μέρος του ταξιδιού. Εβδομήντα χρόνια εικόνων και ήχων από τον Λίβανο συμπυκνώνονται σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι.

Το Do You Love Me είναι ένα προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αρχειακό υλικό. Πρόκειται για μια ερωτική επιστολή προς τη Βηρυτό, που διατρέχει 70 χρόνια κινηματογράφου, τηλεόρασης, βίντεο και φωτογραφιών, εξερευνώντας τη συλλογική ψυχή του Λιβάνου, μια ψυχή σημαδεμένη από χαρά και οικειότητα, αλλά και από καταστροφή και απώλεια.

Μέσα από τα μάτια πολιτών, κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών, η ταινία ανασυνθέτει μια κατακερματισμένη ιστορία σε μια χώρα χωρίς εθνικό αρχείο, εξυμνώντας τη δημιουργική έκφραση τόσο ως πράξη αντίστασης και ανανέωσης όσο και ως μέσο διατήρησης της μνήμης.

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ LANA DAHER



Η Lana Daher, η οποία είναι Onassis AiR Fellow 26-27, είναι κινηματογραφίστρια και διεπιστημονική καλλιτέχνις με έδρα τη Βηρυτό του Λιβάνου. Με σπουδές στις καλές τέχνες και τη γραφιστική (BFA, American University of Beirut), καθώς και στον κινηματογράφο (MA, Goldsmiths, University of London), δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη δυναμική καλλιτεχνική και μουσική σκηνή της Βηρυτού, παράγοντας έργο που κινείται ανάμεσα στον ήχο, την εικόνα και τις αρχειακές πρακτικές.

Η δουλειά της βασίζεται σε εκτενή έρευνα και σε μια διαισθητική προσέγγιση της αφήγησης, διερευνώντας τον χώρο ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία και φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές χρονικές περιόδους και συναισθηματικά τοπία.

Το Do You Love Me είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, ένα δοκιμιακό φιλμ που δημιουργήθηκε από το πλούσιο αλλά αποσπασματικό οπτικοακουστικό αρχείο του Λιβάνου. Παράλληλα με την ταινία, δημιούργησε έναν ιστότοπο, ένα επιμελημένο ευρετήριο των πηγών και του υλικού που αξιοποιήθηκαν για το έργο, με στόχο να επανασυνδέσει τη λιβανέζικη κινηματογραφική κληρονομιά με το τοπικό αλλά και το διεθνές κοινό: doyouloveme.film.

Απόφοιτος του IDFAcademy, η Lana συνυπέγραψε επίσης την παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας της, My Little Films, την οποία ίδρυσε το 2024.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Την προβολή θα ακολουθήσει Q & A με τη σκηνοθέτιδα.

Τα εισιτήρια για την προβολή του Do You Love Me θα είναι διαθέσιμα μέσω more.com από την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της 32ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

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