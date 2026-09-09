City Guide 09.09.2026

«Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»: 15ος ΧΡΟΝΟΣ στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

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Το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Αθερινού επιστρέφει για 15η χρονιά στον ΝΕΟ Ακάδημο, με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Η Πόρνη από Πάνω» επιστρέφει για 15η χρονιά στο θέατρο ΝΕΟΣ Ακάδημος.
  • Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό μονόλογο του Αντώνη Αθερινού με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου.
  • Το έργο πραγματεύεται θέματα όπως ο έρωτας, η απόρριψη και η βία κατά των γυναικών.
  • Η παράσταση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2026 και διαρκεί 85 λεπτά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια παράσταση Θρύλος!  Ένας Ύμνος στη γυναικεία αξιοπρέπεια!
Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει από Οκτώβριο!
15 χρόνια συνεχόμενων sold out.
15 χρόνια στόμα με στόμα.
15 χρόνια συγκίνησης.
…για όσους δεν κατάφεραν να το δουν και για όσους θέλουν να το ξαναζήσουν

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Το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Αθερινού, με την βαθιά συγκινητική ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου, επιστρέφει για 15η χρονιά, στον ΝΕΟ Ακάδημο!

Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτως ηλικίας-φύλου- μορφωτικού επιπέδου! Ένας μονόλογος γροθιά στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη.

Η Έρατώ, με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη! Η “νοικοκυρά από κάτω” αρχίζει τότε να βλέπει τη ζωή της μέσα από άλλο πρίσμα, με τους αναστεναγμούς που ακούει καθημερινά από τον επάνω όροφο να κεντρίζουν αδυσώπητα σαν βουκέντρα τον εσωτερικό της κόσμο και να συνιστούν ουσιαστικά το πρελούδιο της γέννησης του νέου της Έγώ…

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Έρατούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά τη σκηνή, υποδυόμενη ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας.

Μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης.

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Κάποιες παραστάσεις κάνουν επιτυχία.
Κάποιες γίνονται θρύλος.
Η «Πόρνη από Πάνω» του Αντώνη Αθερινού ανήκει πλέον στη δεύτερη κατηγορία.
…η συνέχεια επί σκηνής στο Νέο Ακάδημο!

Συντελεστές:

  • Συγγραφέας: Αντώνης Αθερινός
  • Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
  • Εικαστική Επιμέλεια: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
  • Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
  • Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Ρουμπής, Ιωάννης-Ιόλαος Μανιάτης
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Δημήτρης Γκέλμπουρας
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης
  • Παραγωγή: Happy Productions

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Στο ρόλο της Ερατώς η Κατερίνα Διδασκάλου

Πρεμιέρα 15ης Χρονιάς: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

  • Από 12/10 έως 20/10: Δευτέρα 18:45, Τρίτη 21:00
  • Από26/10 έως 17/11: Δευτέρα 18:45, Τρίτη 18:45
  • Από 22/11: Δευτέρα 18:45, Κυριακή 21:00

Διάρκεια Παράστασης: 85 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Η παράσταση συνίσταται για εφήβους που θέλουν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το θέατρο

Τιμές Εισιτηρίων:

  • Γενική Έίσοδος 22€
  • Ανεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι έως 24 χρονών 18€

Έιδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων (στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email: [email protected])

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-3625119

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/iporniapopano

β. Τηλεφωνικά:

  • Στο 210 0080900: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 09:00-17:00
  • Στο 210 3625119: Δευτέρα έως Κυριακή 10:00-21:00

γ. Στα ταμεία του ΝΕΟΥ Ακάδημου: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17 (Δευτέρα έως Κυριακή 15:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Μεσογείων 326, Αγία Παρασκευή (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 09:00 -17:00)

Χορηγοί επικοινωνίας:

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Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
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