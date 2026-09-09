Αντώνης Ρέμος: «Ήρθα με σφιγμένη την καρδιά» – Η απάντηση στις αντιδράσεις για τη συναυλία

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε την επιθυμία του να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη συναυλία του.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη σκηνή τον πείσμωσαν περισσότερο για να αποδείξει την αξία της διοργάνωσης.

Ο Ρέμος ανέφερε ότι η συναυλία θα έχει εντυπωσιακή τεχνολογική υποστήριξη και θα είναι μοναδική.

Ο Ροναλντίνιο θα είναι ειδικός καλεσμένος στη συναυλία, η οποία θα κλείσει με τον «Ζορμπά» και θέαμα στον ουρανό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντώνης Ρέμος μετρά αντίστροφα για μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες της καριέρας του, καθώς το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα γίνει το σκηνικό μιας μεγάλης μουσικής βραδιάς για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού, ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν στράφηκε μόνο στη μουσική, αλλά και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η σκηνή που στήθηκε γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της πόλης.

Ο ίδιος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για όσα προηγήθηκαν. Παράλληλα, όμως, έδειξε πως δεν θέλει η συζήτηση να επισκιάσει τη συναυλία, αλλά αντίθετα να αποτελέσει αφορμή για να παρουσιάσει μια παραγωγή που, όπως υποστηρίζει, θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Διάβασε επίσης: «Δεν νευριάζω ποτέ»: Η στιγμή του Νίκου Οικονομόπουλου από τη συναυλία του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Αντώνης Ρέμος: «Ήρθα με σφιγμένη την καρδιά»

Η ερώτηση για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη δημιουργία της μεγάλης σκηνής γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν αναπόφευκτη στη συνέντευξη Τύπου. Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο πήρε διαστάσεις η συγκεκριμένη συζήτηση, σημειώνοντας πως το θέμα έγινε viral χωρίς να είναι κάτι που ο ίδιος επιδίωξε. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι όλη αυτή η κατάσταση τον επηρέασε προσωπικά.

«Ήρθα με σφιγμένη την καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογία με την οποία έφτασε στη Θεσσαλονίκη μετά τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν. Ο τραγουδιστής, ωστόσο, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια. «Εκτιμώ πραγματικά και απεριόριστα τον Δήμαρχο κ. Αγγελούδη και τους συνεργάτες του», είπε, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί πως ίσως υπήρξε μια βεβιασμένη αντίδραση στην όλη υπόθεση. «Ίσως να υπήρξε μία αντίδραση λίγο… βεβιασμένη, αλλά δεν έχει καμία σημασία», σημείωσε.





Η σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να μεταφέρει τη συζήτηση από την αντιπαράθεση στην ίδια τη συναυλία και σε αυτό που πρόκειται να δει το κοινό το βράδυ του Σαββάτου. Όπως εξήγησε, όσα συνέβησαν τον πείσμωσαν ακόμη περισσότερο, καθώς στόχος του είναι να αποδείξει στην πράξη ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη μουσική παραγωγή. «Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που έχει συμβεί, είναι πως μας πεισμώνει περισσότερο για να αποδείξουμε – όχι μόνο σε εμάς – αλλά και για τους ίδιους που μας εμπιστευτήκανε και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι μετά από αυτή τη συναυλία θα είναι άξιος και έτοιμος να διοργανώσει μεγάλα event», ανέφερε.





Για τον ίδιο, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι να συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από τη σκηνή, αλλά να φανεί το αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη συνολική εικόνα της συναυλίας. «Εγώ αυτό που φρόντισα και αυτό που θα φροντίσω, είναι να αναδείξω με τον καλύτερο και τον πιο όμορφο τρόπο τη Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία μας και βέβαια εννοείται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Θεοφάνους: Κυκλοφορεί το επετειακό live album «35 Σ’ Αγαπώ»

«Έχετε μου εμπιστοσύνη» – Τι ετοιμάζει για τη μεγάλη συναυλία

Ο Αντώνης Ρέμος δεν έμεινε μόνο στις εξηγήσεις για όσα προηγήθηκαν. Αντίθετα, θέλησε να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη προσμονή για τη συναυλία του Σαββάτου. Μιλώντας για την τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγής, υποστήριξε πως το θέαμα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, σε σημείο που ακόμη και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ως ξεχωριστός καλεσμένος, αναμένεται να εκπλαγεί ευχάριστα.

«Έχετε μου εμπιστοσύνη. Αυτό που θα δείτε θα είναι μοναδικό», είπε χαρακτηριστικά. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε, παράλληλα, πως η παρουσία του Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνεται, προσθέτοντας μια ακόμη διεθνή διάσταση σε μια συναυλία που έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο μουσικό και θεαματικό γεγονός. Η συνύπαρξη του δημοφιλούς Βραζιλιάνου πρώην ποδοσφαιριστή με τον Αντώνη Ρέμο και το ελληνικό μουσικό στοιχείο αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα ιδιαίτερα σημεία της βραδιάς.

Από τον Ροναλντίνιο στον «Ζορμπά» – Το φινάλε που ονειρεύεται ο Αντώνης Ρέμος

Και αν υπάρχει ένα στιγμιότυπο που ο Αντώνης Ρέμος θέλει να μείνει από τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αυτό φαίνεται πως είναι το φινάλε. Ο ίδιος περιέγραψε μια εικόνα γεμάτη συμβολισμούς, με τον Ροναλντίνιο ανάμεσα στο κοινό, τους ήχους του μπουζουκιού να πρωταγωνιστούν και τον «Ζορμπά» να δίνει το σύνθημα για το κλείσιμο της βραδιάς. «Το κλείσιμό μας θα είναι θα αγκαλιαστούμε και θα ακούσουμε παρέα όλοι μαζί το Ζορμπά», είπε.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για μια στιγμή κατά την οποία όλοι θα κοιτάξουν τον ουρανό, θα δουν τα αστέρια και θα απολαύσουν το θέαμα που έχει ετοιμαστεί ψηλά, αλλά και όσα θα συμβαίνουν στον χώρο της συναυλίας. «Θέλω λοιπόν με τους ήχους του Ζορμπά και κάτω από τους ήχους του Ζορμπά να κοιτάξουμε τον ουρανό και να δούμε μαζί τα αστέρια», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ένα φινάλε που φιλοδοξεί να γίνει μία από τις πιο δυνατές εικόνες της βραδιάς.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Σε όλη τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Αντώνης Ρέμος επέστρεφε σε ένα βασικό μήνυμα: η συναυλία δεν αφορά μόνο τον ίδιο και τα 30 χρόνια της καριέρας του, αλλά και την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, η Μακεδονία και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελούν για τον ίδιο κομμάτι της εικόνας που θέλει να μεταφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θέλει η εικόνα από τη συναυλία να ταξιδέψει «σε όλο τον κόσμο».

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, η μεγάλη σκηνή, η τεχνολογική παραγωγή, η παρουσία του Ροναλντίνιο και το μουσικό πρόγραμμα συνθέτουν ένα βράδυ που ο Αντώνης Ρέμος παρουσιάζει ως ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα στοίχημα που, μετά τις αντιδράσεις των τελευταίων ημερών, μοιάζει να έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της πορείας του, έχοντας στο πλευρό του έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και έχοντας ως φόντο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πόλης. Και, όπως ο ίδιος ζήτησε από το κοινό, το μόνο που μένει είναι να του δείξει εμπιστοσύνη και να περιμένει να δει αν η μεγάλη υπόσχεση για ένα «μοναδικό» θέαμα θα γίνει πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: