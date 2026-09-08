Μουσικά Νέα 08.09.2026

Γιώργος Θεοφάνους: Κυκλοφορεί το επετειακό live album «35 Σ’ Αγαπώ»

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Ο Γιώργος Θεοφάνους γιορτάζει 35 χρόνια κορυφαίας πορείας στο ελληνικό τραγούδι με το live album «35 Σ’ Αγαπώ» από το Ηρώδειο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το επετειακό live album «35 Σ’ Αγαπώ» του Γιώργου Θεοφάνους.
  • Το album περιλαμβάνει επιτυχίες του συνθέτη, ερμηνευμένες από γνωστούς καλλιτέχνες.
  • Ηχογραφήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού κατά τη διάρκεια sold out συναυλίας.
  • Τα έσοδα της συναυλίας διατέθηκαν στην Ένωση «Μαζί Για Το Παιδί».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Θεοφάνους, ο πολυγραφότατος συνθέτης και στιχουργός με τις τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, γιορτάζει τα 35 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι με το live album «35 Σ’ Αγαπώ», που περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ερμηνευμένα από σπουδαίους καλλιτέχνες και ηχογραφήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

giorgos_theofanous
https://www.instagram.com/theofanousg/

Στο «35 Σ’ Αγαπώ», το Α’ μέρος του οποίου κυκλοφορεί τώρα από την Panik Oxygen, οι Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Δάντης, Ευρυδίκη, Πέγκυ Ζήνα, Κώστας Μακεδόνας, Πίτσα Παπαδοπούλου και Αντώνης Ρέμος τραγουδούν, είτε solo, είτε σε συμπράξεις – έκπληξη, μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.

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Το Α’ μέρος περιλαμβάνει τα τραγούδια:

1. Αντικριστά – Κώστας Μακεδόνας, Μελίνα Ασλανίδου
2. ⁠Δεν Έχει Σίδερα Η Καρδιά Σου – Χρηστος Δάντης, Ευρυδίκη
3. ⁠Σαν Άνεμος – Αντώνης Ρέμος, Πέγκυ Ζήνα
4. ⁠Δε Μιλάμε – Κωνσταντίνος Αργυρός, Πίτσα Παπαδοπούλου
5. ⁠Σε εκδικήθηκα – Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος
6. ⁠Ο Δικός Μου Ο Δρόμος – Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Δάντης
7. ⁠Θυμός – Πίτσα Παπαδοπούλου
8. ⁠Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα – Κώστας Μακεδόνας
9. ⁠Μια Νύχτα Ζόρικη – Χρηστος Δάντης
10. ⁠Κόκκινη Γραμμή – Μελίνα Ασλανίδου

Το album ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της sold out επετειακής συναυλίας για τον Γιώργο Θεοφάνους, που έγινε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τον Οκτώβριο του 2024, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στην Ένωση «Μαζί Για Το Παιδί».

Με τον Γιώργο Θεοφάνους μαέστρο στο πιάνο, στη συναυλία παρουσιάστηκαν θρυλικά τραγούδια από την πλούσια μουσική πορεία του, συνοδεία 14μελους ορχήστρας σε μουσική επιμέλεια του Λεωνίδα Τζίτζου. Συμμετείχαν οι σολίστες Θάνος Γκιουλετζής (βιολί), Νίκος Ζωιδάκης (λύρα) και Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι), καθώς και περισσότεροι από 100 χορωδοί.

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35 Σ’ Αγαπώ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ωδείο Ηρώδου Αττικού
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