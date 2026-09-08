Beauty 08.09.2026

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

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Η επιστροφή των απαλών, ματ υφών εμπνευσμένων από τη δεκαετία του '90 υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η τάση των suede σκιών επιστρέφει, φέρνοντας μια μίνιμαλ αισθητική από τα 90's.
  • Χαρακτηρίζεται από απαλό, ματ φινίρισμα χωρίς λάμψεις, σε ζεστές γήινες αποχρώσεις.
  • Η εφαρμογή είναι απλή, με απαλό σβήσιμο ή ημιδιαφανή κάλυψη για βελούδινη αίσθηση.
  • Προσφέρει κομψότητα και έμφαση στα μάτια χωρίς υπερβολές ή περίπλοκες τεχνικές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τελευταίο διάστημα, η προσοχή στο καθημερινό μακιγιάζ είχε επικεντρωθεί κυρίως στην επιδερμίδα, τα χείλη και τα ζυγωματικά, αφήνοντας τα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες σε μια πιο φυσική, σχεδόν γυμνή εμφάνιση. Ωστόσο, αυτή η μίνιμαλ περίοδος φτάνει στο τέλος της, καθώς μια νέα αισθητική τάση κάνει δυναμική εμφάνιση και ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στο beauty σκηνικό. Καθώς η διάθεση στρέφεται προς το φθινόπωρο, η ανάγκη για λίγο παραπάνω βάθος, ένταση και κομψότητα στα μάτια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα εντυπωσιακά αλλά ταυτόχρονα ευκολοφόρετα βλέμματα.

suede_eyeshadow_trend
https://www.instagram.com/kelseymerritt/

Η τάση των suede σκιών αναφέρεται σε ένα απαλό, ματ φινίρισμα που αφήνει τελείως στην άκρη τις λάμψεις και τα glitter. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει αποχρώσεις που παραπέμπουν άμεσα στην υφή και το χρώμα του σουέτ, όπως οι ζεστοί τόνοι του καφέ, η σοκολάτα, το μπεζ, καθώς και κομψές γκριζωπές και σκούρες μπλε αποχρώσεις. Σε αντίθεση με τα βαριά, δραματικά smokey eyes και τα έντονα cut creases που κυριάρχησαν τη δεκαετία του 2010, η νέα αυτή τάση αντλεί έμπνευση από τη μινιμαλιστική αισθητική των 90’s, όπου το μακιγιάζ των ματιών ήταν πιο ανάλαφρο και άφηνε το δέρμα να φαίνεται ελαφρώς κάτω από τη σκιά. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται είτε με απαλό σβήσιμο στις άκρες είτε με μια ημιδιαφανή εφαρμογή σε ολόκληρο το βλέφαρο, προσφέροντας μια βελούδινη αίσθηση που θυμίζει πολυτελές ύφασμα.

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Γιατί να το επιλέξεις στο φθινοπωρινό σου μακιγιάζ;

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την απόλυτη επιλογή για όσες θέλουν να δώσουν έμφαση στα μάτια τους χωρίς να καταφεύγουν σε υπερβολές ή πολύπλοκες τεχνικές. Ένας από τους λόγους που το αγαπάμε είναι η ευκολία του, καθώς δείχνει εξαιρετικά κομψό όταν εφαρμόζεται ως μια ενιαία απόχρωση σε όλο το κινητό βλέφαρο, όπως μια ζεστή σοκολατί ή μια απαλή μπεζ. Η απλότητα αυτή προσδίδει μια ανεπιτήδευτη φινέτσα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση, ενώ παράλληλα παραμένει εξαιρετικά ευέλικτη.

suede_eyeshadow
https://www.instagram.com/kelseymerritt/

Πώς να πετύχεις το τέλειο suede look;

Πολλές αγαπημένες μάρκες καλλυντικών έχουν δημιουργήσει προηγμένες φόρμουλες σε ματ υφές που γλιστρούν στα βλέφαρα χωρίς να αφήνουν κενά ή να βαραίνουν την περιοχή. Ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας σου στο μακιγιάζ, οι ποιοτικές ματ σκιές σβήνουν γρήγορα και αβίαστα, κάνοντας την υιοθέτηση της μεγαλύτερης φθινοπωρινής τάσης πιο εύκολη από ποτέ, αρκεί να επενδύσεις σε βουτυρένιες υφές που απλώνονται ομοιόμορφα στην επιδερμίδα.

Sephora Collection

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Seventeen

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Erre Due

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Kiko Milano

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Radiant

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