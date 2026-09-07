Life 07.09.2026

Η Paris Hilton επιστρέφει στην KARL LAGERFELD και ο μυστηριώδης NOT-KARL κλέβει την παράσταση

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Η νέα καμπάνια «From Paris With Love» φέρνει ξανά την Paris Hilton στο επίκεντρο και συστήνει έναν απρόβλεπτο ψηφιακό πρωταγωνιστή
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Paris Hilton είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας KARL LAGERFELD «From Paris With Love».
  • Ντεμπούτο κάνει ο ψηφιακός χαρακτήρας NOT-KARL, δημιουργώντας μυστήριο και παιχνιδιάρικη ενέργεια.
  • Η συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 2026 περιλαμβάνει σύγχρονο tailoring, εντυπωσιακά πανωφόρια και δερμάτινα looks.
  • Η καμπάνια συνδυάζει μόδα, digital στοιχεία, pop κουλτούρα και αυτοέκφραση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Paris Hilton επιστρέφει στο σύμπαν της KARL LAGERFELD ως το πρόσωπο της νέας καμπάνιας «From Paris With Love» και, αν νομίζεις ότι πρόκειται απλώς για ακόμη μία fashion συνεργασία, η παρουσία του NOT-KARL έρχεται να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Η νέα σεζόν συνδυάζει τη χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση και το pop culture attitude της Paris Hilton με έναν χαρισματικό ψηφιακό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα παιχνίδι ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, στο γνώριμο και το απρόβλεπτο. Παράλληλα, η συλλογή Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026 παραμένει πιστή στη δυναμική αισθητική του οίκου, με σύγχρονο tailoring, εντυπωσιακά πανωφόρια, μονόχρωμες σιλουέτες και statement δερμάτινα looks που έχουν όλα τα στοιχεία για να τραβήξουν τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Η Paris Hilton επιστρέφει στο προσκήνιο της KARL LAGERFELD

Στην καμπάνια «From Paris With Love», η Paris Hilton αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του προσώπου της KARL LAGERFELD, φέρνοντας μαζί της αυτό που την έχει κάνει διαχρονικά ξεχωριστή: αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα και μια αδιαπραγμάτευτη αίσθηση του στιλ. Η παρουσία της ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της καμπάνιας, η οποία περιστρέφεται γύρω από την αυτοέκφραση και το self-reinvention. Γιατί όταν έχεις μάθει να επαναπροσδιορίζεις συνεχώς την εικόνα σου, η μόδα γίνεται κάτι περισσότερο από ρούχο – γίνεται τρόπος να δηλώσεις ποια είσαι.

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https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Και τότε εμφανίζεται ο NOT-KARL

Η μεγάλη έκπληξη της καμπάνιας είναι ο NOT-KARL, ένας νέος ψηφιακός χαρακτήρας που κάνει το ντεμπούτο του στο σύμπαν της KARL LAGERFELD. Ο NOT-KARL εμφανίζεται μέσα από ρετρό τηλεοράσεις με πολλαπλές οθόνες και δημιουργεί με την Paris Hilton έναν διάλογο γεμάτο παιχνιδιάρικη ενέργεια και μυστήριο. Η παρουσία του δεν λειτουργεί απλώς ως ένα ενδιαφέρον cameo, αλλά ως η αρχή μιας νέας ιστορίας μέσα στον κόσμο του οίκου. Η χημεία ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες βασίζεται στην ιδέα του self-reinvention, με την Paris Hilton και τον NOT-KARL να παρουσιάζονται ως δύο διαφορετικοί «αρχιτέκτονες» της προσωπικής τους εικόνας. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την καμπάνια πιο ενδιαφέρουσα: δεν σου αποκαλύπτει τα πάντα από την πρώτη στιγμή.

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Τι φέρνει η συλλογή Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026

Η συλλογή KARL LAGERFELD Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 κινείται στη γνώριμη, έντονη αισθητική του οίκου, αλλά με μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δυναμική προσέγγιση. Το tailoring αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τα elevated πανωφόρια και οι δυνατές μονόχρωμες σιλουέτες δημιουργούν looks με ξεκάθαρη παρουσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα fitted δερμάτινα σύνολα σε κροκό και λεοπάρ αποχρώσεις, αλλά και οι προτάσεις από nappa δέρμα που προσθέτουν μια πιο luxurious διάσταση. Στη συλλογή ξεχωρίζουν επίσης οι oversized ζώνες-φούστες, ένα statement στοιχείο που δίνει rock-inspired χαρακτήρα στις εμφανίσεις και κάνει ακόμη και ένα πιο αυστηρό σύνολο να αποκτά άμεσα attitude.

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Ένας νέος κόσμος για την KARL LAGERFELD

Με την Paris Hilton μπροστά από την κάμερα και τον NOT-KARL να εμφανίζεται απρόσμενα στις οθόνες, η «From Paris With Love» ενώνει διαφορετικές πλευρές του σύμπαντος της KARL LAGERFELD. Η μόδα, το digital στοιχείο, η pop κουλτούρα και η έννοια της προσωπικής μεταμόρφωσης συναντιούνται σε μια καμπάνια που δεν θέλει απλώς να σου δείξει τη νέα συλλογή. Θέλει να σου δημιουργήσει περιέργεια για το τι θα ακολουθήσει. Και με τον NOT-KARL να κάνει μόλις το πρώτο του βήμα, φαίνεται πως αυτή η ιστορία έχει ακόμη αρκετά επεισόδια μπροστά της.

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Fashion Karl Lagerfeld Paris Hilton
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