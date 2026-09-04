H&M x Elie Saab: Όταν η υψηλή ραπτική περνάει στην καθημερινή γκαρνταρόμπα

Ο διάσημος οίκος υψηλής ραπτικής συνεργάζεται για πρώτη φορά με την H&M, φέρνοντας την πολυτέλεια και τη μαγεία του Elie Saab πιο προσιτές από ποτέ

Με μια ματιά Η H&M συνεργάζεται με τον σχεδιαστή Elie Saab για μια νέα συλλογή.

Η συλλογή περιλαμβάνει 55 κομμάτια για γυναίκες και άνδρες, με βραδινά και καθημερινά ρούχα.

Στόχος είναι η αυθεντική ερμηνεία της αισθητικής του Elie Saab, όχι απλή "οικονομική" εκδοχή.

Οι τιμές κυμαίνονται από 29€ έως 398€, καθιστώντας την πολυτέλεια πιο προσιτή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία της υψηλής ραπτικής ετοιμάζεται να γίνει πιο προσιτή από ποτέ, καθώς η H&M ανακοίνωσε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της χρονιάς. Ο θρυλικός Λιβανέζος σχεδιαστής Elie Saab ενώνει τις δυνάμεις του με τον σουηδικό κολοσσό λιανικής, μεταφέροντας την αξεπέραστη αίγλη του οίκου του στην ευρεία αγορά. Η αποκλειστική συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως και online στις 22 Οκτωβρίου.

Ξεκινώντας την πορεία του από τη Βηρυτό πριν από τέσσερις δεκαετίες, ο Elie Saab κατάφερε να κατακτήσει το Παρίσι και να γίνει βασικός πυλώνας της Chambre Syndicale de la Haute Couture. Ως ο πρώτος Άραβας σχεδιαστής που εντάχθηκε στο επίσημο καλεντάρι της παρισινής μόδας, έχει ντύσει τις πιο λαμπερές γυναίκες του πλανήτη για το κόκκινο χαλί, από τη Zendaya και την Eva Longoria μέχρι αμέτρητες νύφες που ονειρεύτηκαν τις παραμυθένιες τουαλέτες του.

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Μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα 55 κομματιών

Η επερχόμενη συλλογή περιλαμβάνει 55 μοναδικά κομμάτια που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό red carpet glamour με πιο ευέλικτες, καθημερινές επιλογές. Σύμφωνα με την ομάδα της H&M και τον ίδιο τον σχεδιαστή, στόχος δεν ήταν η δημιουργία μιας απλής «οικονομικής» εκδοχής, αλλά μια αυθεντική ερμηνεία της αισθητικής του brand, όπου κάθε ρούχο διατηρεί τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Τα βραδινά highlights και οι εντυπωσιακές τουαλέτες

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκονται εντυπωσιακές τουαλέτες με ντεγκραντέ παγιέτες, κεντημένες δαντέλες, γλυπτικά bustier φορέματα και ένα λαμπερό στράπλες χρυσό φόρεμα καλυμμένο με περίτεχνες χάντρες, αποτυπώνοντας την απόλυτη βραδινή λάμψη του οίκου.

Τα καθημερινά κομμάτια και το σύγχρονο tailoring

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης αυστηρά κομμένα tailored σακάκια με πλισέ λεπτομέρειες, πανωφόρια από faux γούνα, δερμάτινα jackets από προβάτο, καθώς και κομμάτια με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα του οίκου που φοριούνται αβίαστα από το πρωί έως το βράδυ.

Τα αξεσουάρ που απογειώνουν το look

Το styling ολοκληρώνουν εντυπωσιακές ψηλοτάκουνες πλατφόρμες, slingback flats, τσάντες με croc-effect, κοσμήματα με στρας, καθώς και ευέλικτα αξεσουάρ όπως ένα choker που μεταμορφώνεται εύκολα σε ζώνη.

Η πρόκληση της δεξιοτεχνίας και η κυκλοφορία

Η δημιουργία της συλλογής βασίστηκε στην απαράμιλλη τεχνική του Saab, ο οποίος σχεδίαζε απευθείας πάνω σε κούκλες χωρίς προσχεδιασμένα πατρόν. Με τιμές που ξεκινούν από περίπου 29 ευρώ για μικρά αξεσουάρ και φτάνουν έως τα 398 ευρώ για τα πιο περίτεχνα πανωφόρια, η συνεργασία αυτή υπόσχεται να φέρει την πολυτέλεια του Elie Saab σε ένα εντελώς νέο κοινό.

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