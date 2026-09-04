Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ποιοι σταρ έκλεψαν την παράσταση με τις στιλιστικές τους επιλογές

Όλα τα λαμπερά outfits, οι δημιουργίες υψηλής ραπτικής και οι A-list παρουσίες που ξεχώρισαν στις πρώτες μέρες του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας

Με μια ματιά Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρουσιάζονται πολυαναμενόμενες ταινίες όπως «Primetime», «Ink» και «Bunker».

Οι σταρ επέδειξαν εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές από διάσημους οίκους μόδας.

Ξεχώρισαν εμφανίσεις από Maggie Gyllenhaal, Kendall Jenner, Laura Dern, Amal Clooney και άλλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει ανοίξει επίσημα τις πύλες του, μετατρέποντας την ιταλική πόλη στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz. Από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, τα γραφικά κανάλια και το ιστορικό κόκκινο χαλί υποδέχονται τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές υψηλής αισθητικής και κινηματογραφικής μαγείας.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για το πλούσιο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και δυνατές κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσα στις ταινίες που τραβούν τα βλέμματα είναι το «Primetime» του Lance Oppenheim με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, το «Ink» του Danny Boyle, καθώς και το «Bunker» του Florian Zeller με τους Penélope Cruz και Javier Bardem.

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Πέρα από τις προβολές, η καρδιά του φεστιβάλ χτυπάει δυνατά στον τομέα της μόδας, όπου οι σταρ παρελαύνουν με δημιουργίες υψηλής ραπτικής και σπάνια αρχειακά κομμάτια. Από τις πρώτες κιο κιόλας μέρες, τα βλέμματα στράφηκαν στις εντυπωσιακές αφίξεις με θαλάσσια ταξί και στις λαμπερές εμφανίσεις των A-list καλεσμένων στα επίσημα photocalls και τις τελετές.

Καθώς το φεστιβάλ εξελίσσεται με αμείωτο ενδιαφέρον, συγκεντρώσαμε όλους τους πρωταγωνιστές και τις στιλιστικές τους επιλογές που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί και τις πρεμιέρες των πρώτων ημερών.

Maggie Gyllenhaal

Εμφανίστηκε με ένα αυστηρά κομψό, χειροποίητο κοστούμι The Row στην τελετή έναρξης και το Jury Photocall.

Kendall Jenner

Επέλεξε δημιουργία Giorgio Armani για το κόκκινο χαλί.

Laura Dern

Για την προβολή της ταινίας «Ink» φόρεσε Prada και κοσμήματα Cartier.

Phoebe Waller-Bridge

Επέλεξε κομψή δημιουργία Celine για την προβολή του «Wild Horse Nine».

Leslie Bibb

Φόρεσε εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου ArdAzAei στην προβολή του «Wild Horse Nine».

Stella Maxwell

Εμφανίστηκε με αιθέριο φόρεμα Elie Saab.

Kate Mara

Επέλεξε υψηλή ραπτική Armani Privé.

Amal Clooney – George Clooney

Εντυπωσίασε με σύνολο Tom Ford by Haider Ackermann και κοσμήματα Cartier, συνοδευόμενη από τον George Clooney.

Bianca Balti

Εμφανίστηκε με φόρεμα Ilya Migmoon στην πρεμιέρα του «Ink».

Parker Posey

Επέλεξε κομψή τουαλέτα Valentino στο photocall και εντυπωσίασε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.

Claire Foy

Μαγνήτισε τα φλας στην τελετή έναρξης με φόρεμα Bottega Veneta και λαμπερά κοσμήματα Swarovski.

Jonathan Bailey

Επέλεξε κλασικό κοστούμι Giorgio Armani.

Chase Sui Wonders

Φόρεσε σύνολο Giorgio Armani συνοδευμένο από κοσμήματα Tiffany & Co.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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