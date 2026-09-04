Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ποιοι σταρ έκλεψαν την παράσταση με τις στιλιστικές τους επιλογές

Με μια ματιά
- Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2026.
- Παρουσιάζονται πολυαναμενόμενες ταινίες όπως «Primetime», «Ink» και «Bunker».
- Οι σταρ επέδειξαν εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές από διάσημους οίκους μόδας.
- Ξεχώρισαν εμφανίσεις από Maggie Gyllenhaal, Kendall Jenner, Laura Dern, Amal Clooney και άλλους.
Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει ανοίξει επίσημα τις πύλες του, μετατρέποντας την ιταλική πόλη στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz. Από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, τα γραφικά κανάλια και το ιστορικό κόκκινο χαλί υποδέχονται τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές υψηλής αισθητικής και κινηματογραφικής μαγείας.
Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για το πλούσιο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και δυνατές κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσα στις ταινίες που τραβούν τα βλέμματα είναι το «Primetime» του Lance Oppenheim με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, το «Ink» του Danny Boyle, καθώς και το «Bunker» του Florian Zeller με τους Penélope Cruz και Javier Bardem.
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Πέρα από τις προβολές, η καρδιά του φεστιβάλ χτυπάει δυνατά στον τομέα της μόδας, όπου οι σταρ παρελαύνουν με δημιουργίες υψηλής ραπτικής και σπάνια αρχειακά κομμάτια. Από τις πρώτες κιο κιόλας μέρες, τα βλέμματα στράφηκαν στις εντυπωσιακές αφίξεις με θαλάσσια ταξί και στις λαμπερές εμφανίσεις των A-list καλεσμένων στα επίσημα photocalls και τις τελετές.
Καθώς το φεστιβάλ εξελίσσεται με αμείωτο ενδιαφέρον, συγκεντρώσαμε όλους τους πρωταγωνιστές και τις στιλιστικές τους επιλογές που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί και τις πρεμιέρες των πρώτων ημερών.
Maggie Gyllenhaal
Εμφανίστηκε με ένα αυστηρά κομψό, χειροποίητο κοστούμι The Row στην τελετή έναρξης και το Jury Photocall.
Kendall Jenner
Επέλεξε δημιουργία Giorgio Armani για το κόκκινο χαλί.
Laura Dern
Για την προβολή της ταινίας «Ink» φόρεσε Prada και κοσμήματα Cartier.
Phoebe Waller-Bridge
Επέλεξε κομψή δημιουργία Celine για την προβολή του «Wild Horse Nine».
Leslie Bibb
Φόρεσε εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου ArdAzAei στην προβολή του «Wild Horse Nine».
Stella Maxwell
Εμφανίστηκε με αιθέριο φόρεμα Elie Saab.
Kate Mara
Επέλεξε υψηλή ραπτική Armani Privé.
Amal Clooney – George Clooney
Εντυπωσίασε με σύνολο Tom Ford by Haider Ackermann και κοσμήματα Cartier, συνοδευόμενη από τον George Clooney.
Bianca Balti
Εμφανίστηκε με φόρεμα Ilya Migmoon στην πρεμιέρα του «Ink».
Parker Posey
Επέλεξε κομψή τουαλέτα Valentino στο photocall και εντυπωσίασε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Claire Foy
Μαγνήτισε τα φλας στην τελετή έναρξης με φόρεμα Bottega Veneta και λαμπερά κοσμήματα Swarovski.
Jonathan Bailey
Επέλεξε κλασικό κοστούμι Giorgio Armani.
Chase Sui Wonders
Φόρεσε σύνολο Giorgio Armani συνοδευμένο από κοσμήματα Tiffany & Co.
Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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