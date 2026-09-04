Fashion 04.09.2026

Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ποιοι σταρ έκλεψαν την παράσταση με τις στιλιστικές τους επιλογές

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Όλα τα λαμπερά outfits, οι δημιουργίες υψηλής ραπτικής και οι A-list παρουσίες που ξεχώρισαν στις πρώτες μέρες του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Παρουσιάζονται πολυαναμενόμενες ταινίες όπως «Primetime», «Ink» και «Bunker».
  • Οι σταρ επέδειξαν εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές από διάσημους οίκους μόδας.
  • Ξεχώρισαν εμφανίσεις από Maggie Gyllenhaal, Kendall Jenner, Laura Dern, Amal Clooney και άλλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει ανοίξει επίσημα τις πύλες του, μετατρέποντας την ιταλική πόλη στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz. Από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, τα γραφικά κανάλια και το ιστορικό κόκκινο χαλί υποδέχονται τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές υψηλής αισθητικής και κινηματογραφικής μαγείας.

george_clooney_amal
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για το πλούσιο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και δυνατές κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσα στις ταινίες που τραβούν τα βλέμματα είναι το «Primetime» του Lance Oppenheim με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, το «Ink» του Danny Boyle, καθώς και το «Bunker» του Florian Zeller με τους Penélope Cruz και Javier Bardem.

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Πέρα από τις προβολές, η καρδιά του φεστιβάλ χτυπάει δυνατά στον τομέα της μόδας, όπου οι σταρ παρελαύνουν με δημιουργίες υψηλής ραπτικής και σπάνια αρχειακά κομμάτια. Από τις πρώτες κιο κιόλας μέρες, τα βλέμματα στράφηκαν στις εντυπωσιακές αφίξεις με θαλάσσια ταξί και στις λαμπερές εμφανίσεις των A-list καλεσμένων στα επίσημα photocalls και τις τελετές.

Καθώς το φεστιβάλ εξελίσσεται με αμείωτο ενδιαφέρον, συγκεντρώσαμε όλους τους πρωταγωνιστές και τις στιλιστικές τους επιλογές που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί και τις πρεμιέρες των πρώτων ημερών.

Maggie Gyllenhaal

Εμφανίστηκε με ένα αυστηρά κομψό, χειροποίητο κοστούμι The Row στην τελετή έναρξης και το Jury Photocall.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kendall Jenner

Επέλεξε δημιουργία Giorgio Armani για το κόκκινο χαλί.

kendall_jenner_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Laura Dern

Για την προβολή της ταινίας «Ink» φόρεσε Prada και κοσμήματα Cartier.

Laura_dern_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Phoebe Waller-Bridge

Επέλεξε κομψή δημιουργία Celine για την προβολή του «Wild Horse Nine».

phoebe_waller_bridge
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leslie Bibb

Φόρεσε εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου ArdAzAei στην προβολή του «Wild Horse Nine».

leslie_bibb_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Stella Maxwell

Εμφανίστηκε με αιθέριο φόρεμα Elie Saab.

stella_maxwell
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kate Mara

Επέλεξε υψηλή ραπτική Armani Privé.

Στο Φεστιβάλ Βενετίας 2026, η διάσημη παρουσιάζεται με εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Amal Clooney – George Clooney

Εντυπωσίασε με σύνολο Tom Ford by Haider Ackermann και κοσμήματα Cartier, συνοδευόμενη από τον George Clooney.

amal_george_clooney_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Bianca Balti

Εμφανίστηκε με φόρεμα Ilya Migmoon στην πρεμιέρα του «Ink».

bianca_balti_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Parker Posey

Επέλεξε κομψή τουαλέτα Valentino στο photocall και εντυπωσίασε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.

parker_posey
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Claire Foy

Μαγνήτισε τα φλας στην τελετή έναρξης με φόρεμα Bottega Veneta και λαμπερά κοσμήματα Swarovski.

festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jonathan Bailey

Επέλεξε κλασικό κοστούμι Giorgio Armani.

jonathan_bailey_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chase Sui Wonders

Φόρεσε σύνολο Giorgio Armani συνοδευμένο από κοσμήματα Tiffany & Co.

Η ηθοποιός Κάθριν Νιούτον στο Φεστιβάλ Βενετίας 2026 με εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία, κλέβει τις εντυπώσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Fashion κόκκινο χαλί Φεστιβάλ Βενετίας
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