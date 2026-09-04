Celeb News 04.09.2026

Nina Dobrev: Η στιγμή που την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε

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Μια εντυπωσιακή εμφάνιση που επισκιάστηκε από την απρόσμενη και αμήχανη παρέμβαση της ασφάλειας στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Nina Dobrev απομακρύνθηκε από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Ink» στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
  • Οι υπεύθυνοι ασφαλείας την οδήγησαν μακριά, προκαλώντας αμηχανία και ερωτηματικά.
  • Τα social media διχάστηκαν, με σχόλια για ασέβεια ή τήρηση χρονοδιαγράμματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε τροχιά συζητήσεων βρέθηκε το όνομα της Nina Dobrev κατά τη διάρκεια του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όχι μόνο για τις στιλιστικές της επιλογές, αλλά κυρίως για ένα viral βίντεο που κατέγραψε μια ιδιαίτερα άβολη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «The Vampire Diaries» βρέθηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Ink», μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή στράπλες δημιουργία Armani Privé διακοσμημένη με παγιέτες και αέρινα υφάσματα. Ωστόσο, η λάμψη της περίστασης έδωσε σύντομα τη θέση της στην αμηχανία, όταν οι υπεύθυνοι ασφαλείας αποφάσισαν να επέμβουν.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς η ηθοποιός πόζαρε στους φωτογράφους που φώναζαν το όνομά της, ένας άνδρας με σκούρο κοστούμι την πλησίασε απρόσμενα, κάνοντάς της νοήματα να προχωρήσει και να απομακρυνθεί από το σημείο. Η Nina Dobrev εμφανώς ξαφνιασμένη από την κίνηση αυτή, προσπάθησε να αντιδράσει, ενώ μια γυναίκα εκτός πλάνου παρενέβη προσωρινά για να της χαρίσει μερικά ακόμη δευτερόλεπτα λάμψης μπροστά στις κάμερες.

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Η ολιγόλεπτη αυτή παράταση, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ, καθώς ένας δεύτερος άνδρας της ασφάλειας ανέλαβε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, οδηγώντας την τελικά μακριά από το κόκκινο χαλί. Με ένα αμήχανο χαμόγελο και σηκώνοντας ελαφρά το χέρι της προς το πλήθος, η ηθοποιός αποχώρησε από τον χώρο, αφήνοντας ερωτηματικά τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στο κοινό του διαδικτύου.

Τα social media διχάζονται και οι φήμες στα ύψη

Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του X, με τους χρήστες να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη στάση των υπευθύνων. Αρκετοί έκαναν λόγο για ασέβεια απέναντι στην ηθοποιό, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ντροπιαστικό, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι απλώς τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα λόγω καθυστερήσεων στη ροή των καλεσμένων. Το συμβάν αυτό ήρθε μάλιστα να προστεθεί στη δημοσιότητα που απολαμβάνει η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα, μετά τις φήμες που την θέλουν να διανύει μια νέα περίοδο στην προσωπική της ζωή δίπλα στο μοντέλο Dougie Joseph.

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83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Nina Dobrev Φεστιβάλ Βενετίας
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