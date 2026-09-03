North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

Η 13χρονη North West βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από νέο TikTok, όπου χρήστες σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή της

Με μια ματιά Η 13χρονη North West προκάλεσε συζήτηση στα social media για την εμφάνισή της σε βίντεο TikTok.

Οι χρήστες σχολίασαν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κυρίως στη μύτη και το έντονο contouring.

Ορισμένοι θεώρησαν ακατάλληλο το έντονο μακιγιάζ για την ηλικία της, ενώ άλλοι απέδωσαν τις αλλαγές σε φίλτρο του TikTok.

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για τα beauty standards και την πίεση για "τέλεια" εμφάνιση στους εφήβους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West, η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Η έφηβη εμφανίζεται να χορεύει και να κάνει lip sync στο «SOS» της Rihanna, σε ένα στιγμιότυπο που με την πρώτη ματιά μοιάζει απόλυτα συνηθισμένο για την ηλικία της.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες δεν στάθηκαν τόσο στο ίδιο το βίντεο όσο στην εμφάνιση της North West. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της έδειχναν διαφορετικά, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στη μύτη της και στο έντονο contouring που φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί.

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Η εικόνα προκάλεσε πολλά σχόλια, με ορισμένους followers να εκφράζουν την άποψη ότι ένα κορίτσι 13 ετών δεν θα έπρεπε να αισθάνεται την ανάγκη να αλλάζει τόσο έντονα την εικόνα του προσώπου του. Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να επισημάνουν ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση μπορεί να οφείλεται απλώς σε TikTok φίλτρο και όχι αποκλειστικά στο μακιγιάζ.

Το TikTok που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο βίντεο, η North West εμφανίζεται χαλαρή και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τη στιγμή και ακολουθώντας τη μουσική της Rihanna. Παρότι πρόκειται για ένα ακόμη social media post, η εμφάνισή της ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το make-up, τα beauty trends και την εικόνα που προβάλλεται στα social media.

Μερικοί χρήστες σχολίασαν ότι το contouring φαίνεται ιδιαίτερα έντονο για την ηλικία της, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι πιθανότατα πρόκειται για φίλτρο. Μάλιστα, σύμφωνα με παρατηρήσεις που έγιναν στο TikTok, σε ορισμένα σημεία του βίντεο το φίλτρο μοιάζει να μην εφαρμόζεται απόλυτα σωστά, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί την αλλαγή στην εικόνα της.

Το περιστατικό άνοιξε ξανά τη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τα beauty standards που βλέπουν καθημερινά οι έφηβοι στο διαδίκτυο. Η North West έχει μεγαλώσει μπροστά στις κάμερες και από πολύ μικρή ηλικία βρίσκεται σε έναν κόσμο όπου η μόδα, το μακιγιάζ και η εμφάνιση αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας.

Η ίδια έχει δείξει αρκετές φορές ότι αγαπά τη μόδα και πειραματίζεται με διαφορετικά looks. Το συγκεκριμένο βίντεο, όμως, έγινε αφορμή για σχόλια σχετικά με τα όρια που χρειάζονται τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν τα social media και εκτίθενται σε πρότυπα ομορφιάς που συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η North West γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι το μεγαλύτερο παιδί της Kim Kardashian και του Kanye West. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά όλο και πιο έντονη παρουσία στα social media, ενώ το προσωπικό της στιλ φαίνεται να εξελίσσεται συνεχώς.

Αυτή τη φορά, ένα απλό TikTok video ήταν αρκετό για να προκαλέσει αντιδράσεις και να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά πολύ περισσότερα παιδιά και εφήβους: την πίεση για «τέλεια» εμφάνιση στην εποχή των φίλτρων, του editing και των ατελείωτων beauty trends.

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