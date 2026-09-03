Celeb News 03.09.2026

Δανάη Παππά: Η συνάντηση με τον George Clooney στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ελληνίδα ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema στην ιταλική πόλη και παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Ink»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Παππά παρευρέθηκε στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.
  • Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ως προσκεκλημένη του Armani Beauty.
  • Παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ink» του Danny Boyle.
  • Η παρουσία της στο Φεστιβάλ αναδεικνύει τη διεθνή της παρουσία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δανάη Παππά βρέθηκε στη Βενετία, ένα από τα κορυφαία κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως, για να δώσει το «παρών» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια ταξίδεψε στην ιταλική πόλη για την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στο Lido.

danae_papa_festival_venetias
https://www.instagram.com/danouuz/?hl=el

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί έγινε ως προσκεκλημένη του Armani Beauty, κύριου χορηγού του Φεστιβάλ. Η Δανάη Παππά επέλεξε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση από τον ιταλικό οίκο μόδας, διατηρώντας μια αψεγάδιαστη και κομψή αισθητική. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema, πλαισιωμένη από διεθνείς προσωπικότητες που συγκεντρώθηκαν για την τελετή έναρξης.

Διάβασε επίσης: Το νέο «κρυφό καταφύγιο» του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ink»

Αμέσως μετά την τελετή έναρξης, η ηθοποιός παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Danny Boyle. Η ταινία, με τίτλο «Ink», επιλέχθηκε για να ανοίξει φέτος το Φεστιβάλ. Ο Danny Boyle, γνωστός για αριστουργήματα όπως τα «Trainspotting», «Slumdog Millionaire», «127 Hours» και «28 Years Later», υπογράφει τη σκηνοθεσία αυτής της νέας του δουλειάς.

;img_index=2

Η πρεμιέρα του «Ink» έλαβε χώρα στη Sala Grande, αμέσως μετά την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ, και η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της 83ης Μόστρα. Πρόκειται για μια κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του James Graham, ο οποίος ανέλαβε και τη συγγραφή του σεναρίου. Η ιστορία τοποθετείται στη Βρετανία του 1969, σε μια περίοδο όπου ο Rupert Murdoch και ο δημοσιογράφος Larry Lamb έφεραν σημαντικές αλλαγές στην εφημερίδα «The Sun», διαμορφώνοντας ένα νέο είδος λαϊκής δημοσιογραφίας.

danae_papa_festival_venetias
https://www.instagram.com/danouuz/?hl=el

Η παρουσία της Δανάης Παππά στο Φεστιβάλ Βενετίας αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, αναδεικνύοντας τη διεθνή παρουσία της και τη σύνδεσή της με τον χώρο του κινηματογράφου και της μόδας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Armani Beauty Δανάη Παππά Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το άλμπουμ των γενεθλίων της Κατερίνα Γερονικολού – Οι τρυφερές στιγμές με τον Τσιμιτσέλη

Το άλμπουμ των γενεθλίων της Κατερίνα Γερονικολού – Οι τρυφερές στιγμές με τον Τσιμιτσέλη

03.09.2026
Επόμενο
Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

03.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo
Celeb News

Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

04.09.2026
Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία
Celeb News

Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία

04.09.2026
Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων
Celeb News

Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

04.09.2026
Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της
Celeb News

Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

03.09.2026
North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian
Celeb News

North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

03.09.2026
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα
Celeb News

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα

03.09.2026
Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic
Celeb News

Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic

03.09.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της

03.09.2026
Η Selena Gomez στη Βενετία είναι ό,τι χρειαζόμασταν για λίγο summer escapism
Celeb News

Η Selena Gomez στη Βενετία είναι ό,τι χρειαζόμασταν για λίγο summer escapism

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς