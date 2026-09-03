Δανάη Παππά: Η συνάντηση με τον George Clooney στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας

Η Ελληνίδα ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema στην ιταλική πόλη και παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Ink»

Με μια ματιά Η Δανάη Παππά παρευρέθηκε στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ως προσκεκλημένη του Armani Beauty.

Παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ink» του Danny Boyle.

Η παρουσία της στο Φεστιβάλ αναδεικνύει τη διεθνή της παρουσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δανάη Παππά βρέθηκε στη Βενετία, ένα από τα κορυφαία κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως, για να δώσει το «παρών» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια ταξίδεψε στην ιταλική πόλη για την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στο Lido.

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί έγινε ως προσκεκλημένη του Armani Beauty, κύριου χορηγού του Φεστιβάλ. Η Δανάη Παππά επέλεξε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση από τον ιταλικό οίκο μόδας, διατηρώντας μια αψεγάδιαστη και κομψή αισθητική. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema, πλαισιωμένη από διεθνείς προσωπικότητες που συγκεντρώθηκαν για την τελετή έναρξης.

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Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ink»

Αμέσως μετά την τελετή έναρξης, η ηθοποιός παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Danny Boyle. Η ταινία, με τίτλο «Ink», επιλέχθηκε για να ανοίξει φέτος το Φεστιβάλ. Ο Danny Boyle, γνωστός για αριστουργήματα όπως τα «Trainspotting», «Slumdog Millionaire», «127 Hours» και «28 Years Later», υπογράφει τη σκηνοθεσία αυτής της νέας του δουλειάς.

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Η πρεμιέρα του «Ink» έλαβε χώρα στη Sala Grande, αμέσως μετά την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ, και η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της 83ης Μόστρα. Πρόκειται για μια κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του James Graham, ο οποίος ανέλαβε και τη συγγραφή του σεναρίου. Η ιστορία τοποθετείται στη Βρετανία του 1969, σε μια περίοδο όπου ο Rupert Murdoch και ο δημοσιογράφος Larry Lamb έφεραν σημαντικές αλλαγές στην εφημερίδα «The Sun», διαμορφώνοντας ένα νέο είδος λαϊκής δημοσιογραφίας.

Η παρουσία της Δανάης Παππά στο Φεστιβάλ Βενετίας αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, αναδεικνύοντας τη διεθνή παρουσία της και τη σύνδεσή της με τον χώρο του κινηματογράφου και της μόδας.

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