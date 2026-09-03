Στο Παρίσι η Κατερίνα Καινούργιου για το πρώτο ταξίδι της μικρής Ξένιας στο εξωτερικό

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο Παρίσι μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια, στον τόπο που της έκανε πρόταση γάμου

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύντροφό της και την κόρη τους, Ξένια.

Το Παρίσι είναι αγαπημένος προορισμός της παρουσιάστριας, όπου δέχτηκε πρόταση γάμου.

Το ταξίδι αυτό είναι η πρώτη εξόρμηση της οικογένειας στο εξωτερικό με το μωρό.

Η Καινούργιου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής της στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κατερίνα Καινούργιου, πραγματοποιώντας το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μικρή τους κόρη, Ξένια. Η δημοφιλής παρουσιάστρια επισκέπτεται σταθερά κάθε χρόνο το Παρίσι, καθώς πρόκειται για τον απόλυτο αγαπημένο της προορισμό, ο οποίος μάλιστα είναι συνδεδεμένος με μερικές από τις πιο τρυφερές και καθοριστικές στιγμές της ζωής της. Άλλωστε, σε αυτή ακριβώς την πόλη είχε δεχτεί την πρόταση γάμου από τον γνωστό επιχειρηματία, κάνοντας το Παρίσι έναν τόπο με τεράστια συναισθηματική αξία για το ζευγάρι, που τώρα επιστρέφει κρατώντας πλέον στην αγκαλιά του το παιδί του.

Η απόφαση για αυτή την πρώτη οικογενειακή απόδραση εκτός συνόρων πάρθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ιδανική ευκαιρία για χαλάρωση λίγο πριν το ζευγάρι ριχτεί ξανά στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας στην Αθήνα. Η ίδια η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί προηγουμένως με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram την εύλογη αγωνία και τις σκέψεις της γύρω από την πρώτη πτήση και ταξιδιωτική εμπειρία με ένα βρέφος, κρατώντας όμως ως επτασφράγιστο μυστικό τον ακριβή προορισμό τους. Η αποκάλυψη έγινε τελικά το βράδυ της Τετάρτης, όταν η ίδια δημοσίευσε τα πρώτα της στιγμιότυπα και βίντεο μέσα από τους ρομαντικούς δρόμους του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη νέα τους ταξιδιωτική εξόρμηση.

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Το πρόγραμμα της πρώτης τους βραδιάς στη γαλλική πρωτεύουσα περιλάμβανε υψηλή γαστρονομία, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να δειπνήσει στο πολυτελές ιαπωνικό εστιατόριο «Hakuba», το οποίο κοσμείται με αστέρι Michelin και βρίσκεται στο ισόγειο του εμβληματικού ξενοδοχείου Cheval Blanc Paris. Ως δραστήριος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απόλαυσε ιδιαίτερα την avant-garde γαστρονομική εμπειρία, δοκιμάζοντας πληθώρα εξαιρετικών πιάτων και μοιραζόμενος φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις μοναδικές γεύσεις του εστιατορίου με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Παράλληλα με τις οικογενειακές στιγμές ευτυχίας και τις ρομαντικές βόλτες, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στη μικρή οθόνη έχει ήδη αρχίσει, με την πρεμιέρα της εκπομπής της να προγραμματίζεται για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στα τηλεοπτικά δρώμενα με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που θα συνδυάζει την ψυχαγωγία, τα lifestyle θέματα και την ενημέρωση, έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες της και αντλώντας απεριόριστη δύναμη από αυτό το υπέροχο καλοκαίρι οικογενειακής γαλήνης.

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