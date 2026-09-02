Celeb World 02.09.2026

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

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Ο Michael Douglas μοιράστηκε την καθημερινότητά του στη Νέα Υόρκη, με πολύ περπάτημα, χιούμορ και μια στάση με pedicab.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michael Douglas μοιράστηκε βίντεο από βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του.
  • Ο ηθοποιός έδειξε δραστήριος, περπατώντας για μιάμιση ώρα και σχολιάζοντας με χιούμορ την κούρασή του.
  • Επισκέφθηκε το Strawberry Fields και προώθησε το νέο του memoir, "One Helluva Ride".
  • Ο Douglas παρομοίασε τη ζωή με μια μεγάλη "βόλτα", με καλές και δύσκολες στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Douglas αποφάσισε να βάλει τους followers του για λίγο στην καθημερινότητά του, μοιραζόμενος ένα βίντεο από μια ηλιόλουστη Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ο διάσημος ηθοποιός έκανε μια μεγάλη βόλτα στο Central Park, απόλαυσε τον καλό καιρό και κατέγραψε μερικές από τις στιγμές της ημέρας του.

Ο ηθοποιός Michael Douglas σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Douglas, ο οποίος γίνεται 82 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου, έδειξε πως παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος. Μετά από περίπου μιάμιση ώρα περπατήματος, παραδέχτηκε ότι είχε κουραστεί, αλλά με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε πως «δεν είναι άσχημα για 82».

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Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Strawberry Fields, στο δυτικό τμήμα του Central Park, και μοιράστηκε εικόνες από το πάρκο και τον κόσμο που απολάμβανε την όμορφη ημέρα. «Αυτό είναι μαγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τη συγκεκριμένη βόλτα στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός Michael Douglas σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάποια στιγμή, όμως, αποφάσισε ότι είχε περπατήσει αρκετά και ανέβηκε σε ένα pedicab. «Μερικές φορές απλώς χρειάζεσαι μια βόλτα», είπε αστειευόμενος, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη συγκεκριμένη στιγμή για να αναφερθεί στο νέο του memoir, One Helluva Ride.

Το βιβλίο του Michael Douglas αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου και θα καταγράφει στιγμές από τη ζωή και την πολυετή πορεία του. Ο ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να το προωθήσει μέσα από το βίντεό του, ενημερώνοντας τους fans του για την προπαραγγελία.

Michael Douglas και Catherine jeta jones
https://www.instagram.com/carys.douglas/

Κλείνοντας, ο Douglas έκανε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στη διαδρομή με το pedicab και τη ζωή, την οποία χαρακτήρισε μια μεγάλη «βόλτα», με καλές αλλά και δύσκολες στιγμές. «One hell of a ride», όπως είναι και ο τίτλος των απομνημονευμάτων του.

Με τα 82α γενέθλιά του να πλησιάζουν, ο Michael Douglas φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει τις μικρές στιγμές και να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με χιούμορ. Και, όπως απέδειξε η συγκεκριμένη Κυριακή στη Νέα Υόρκη, λίγη ξεκούραση μετά από μιάμιση ώρα περπάτημα είναι απολύτως δικαιολογημένη!

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Central Park Michael Douglas
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