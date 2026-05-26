Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

Carys Douglas: Η κόρη των Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones κάνει το πρώτο της θεατρικό βήμα

Η Carys Douglas κάνει το πρώτο της επαγγελματικό βήμα ως συμπαραγωγός σε θεατρική παράσταση Off-Broadway
Πόπη Βασιλείου

Σε μια εποχή που τα παιδιά διάσημων ηθοποιών βρίσκονται συνεχώς στο μικροσκόπιο της δημοσιότητας, η Carys Douglas κάνει το δικό της διακριτικό αλλά ιδιαίτερα ουσιαστικό βήμα στον χώρο του θεάματος. Η 23χρονη κόρη των Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones ξεκινά τη δική της επαγγελματική διαδρομή στο θέατρο, επιλέγοντας να σταθεί όχι μπροστά από τα φώτα, αλλά πίσω από τη δημιουργική διαδικασία που τα γεννά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Carys Douglas ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο ως συμπαραγωγός σε θεατρική παράσταση εκτός Broadway, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της στον χώρο της παραγωγής. Μόλις λίγους μήνες μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Brown, δείχνει πως θέλει να χτίσει την καριέρα της με σταθερά βήματα, αξιοποιώντας τις σπουδές της στον κινηματογράφο και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και την εμπειρία της γύρω από την αφήγηση ιστοριών και τη συνεργασία.

Παρότι το επώνυμό της κουβαλά βαριά κληρονομιά, η ίδια φαίνεται να επιλέγει έναν πιο εσωτερικό και δημιουργικό δρόμο, μακριά από την άμεση έκθεση που θα μπορούσε να της προσφέρει το Hollywood. Αντί να κυνηγήσει την εύκολη αναγνωρισιμότητα, στρέφεται στη Νέα Υόρκη και στη δυναμική της πειραματικής θεατρικής σκηνής, όπου η καλλιτεχνική διαδικασία παραμένει στο επίκεντρο.

https://www.instagram.com/carys.douglas/

Η συνεργασία της με τη φίλη και συνεργάτιδά της Teniayo-Ola Macaulay, την οποία γνώρισε στο Brown, δείχνει πως η νέα της πορεία βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινό δημιουργικό όραμα. Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός project που δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία, αλλά επεκτείνεται στην παραγωγή και την επιλογή του ίδιου του θεατρικού έργου που θα παρουσιαστεί.

Ο πατέρας της, Michael Douglas, αποκάλυψε δημόσια το νέο επαγγελματικό της βήμα μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ακόμη και ανοιχτό κάλεσμα για casting της παράστασης, κάτι που δείχνει πόσο οργανωμένα και σοβαρά αντιμετωπίζεται αυτό το πρώτο της μεγάλο εγχείρημα. Η Carys έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε μέσα στο θέατρο και, παρότι δεν σπούδασε υποκριτική, νιώθει απόλυτα οικεία σε έναν χώρο που της είναι ήδη γνώριμος. Η σχέση της με την τέχνη φαίνεται να έχει ρίζες βαθιές, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς το οικογενειακό της υπόβαθρο.

Η Catherine Zeta-Jones ξεκίνησε την καριέρα της πολύ νωρίς στο West End, συμμετέχοντας στο μιούζικαλ «Annie» μόλις στα εννέα της χρόνια, ενώ ο Michael Douglas ανέπτυξε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο τη δεκαετία του 1960, πριν κατακτήσει τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Παρά τη λαμπερή τους πορεία, και οι δύο έχουν εκφράσει δημόσια τις δυσκολίες του χώρου και τις επιφυλάξεις τους για το αν θα ήθελαν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή.

Η ίδια η Catherine Zeta-Jones είχε δηλώσει πως θα ήταν από τους πρώτους γονείς που θα συμβούλευαν τα παιδιά τους να επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο, ωστόσο αναγνώρισε ότι το πάθος τους για την τέχνη είναι αυθεντικό και βαθιά ριζωμένο.

Η επική «μπηχτή» της Madonna στην Charli XCX μέσω post στο Instagram

26.05.2026
Shakira: «Έχω περάσει τόσο πολύ πόνο» – Η πιο ειλικρινής εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Piqué

26.05.2026

