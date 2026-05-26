Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

Emily Ratajkowski & Romain Gavras: Νυχτερινή έξοδος σε disco της Αθήνας

Η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras διασκέδασαν σε γνωστό disco club της Αθήνας και «έριξαν» το διαδίκτυο
Ειρήνη Στόφυλα

Η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras φαίνεται πως συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη σχέση τους, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Το γνωστό μοντέλο και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης, βρέθηκαν ξανά στη χώρα μας, επιλέγοντας να συνδυάσουν διασκέδαση και διακριτικότητα σε μια βραδινή έξοδο που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Emily Ratajkowski ποζάρει με τολμηρό φόρεμα σε νυχτερινό τοπίο, αναστατώνοντας τους θαυμαστές της.
Η παρουσία τους έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, καθώς εθεάθησαν σε γνωστό νυχτερινό χώρο τύπου disco στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Παρότι προσπάθησαν να κινηθούν διακριτικά μέσα στον χώρο, οι θαμώνες και τα social media δεν άργησαν να τους «εντοπίσουν», με φωτογραφίες και βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες.

Η Emily Ratajkowski ποζάρει topless στην Ιαπωνία και αναστατώνει τους θαυμαστές της

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η Emily Ratajkowski μαζί με τον Romain Gavras φαίνονται να απολαμβάνουν τη βραδιά χαλαρά, να κατευθύνονται προς το τραπέζι τους δίπλα στον DJ και να κινούνται στον ρυθμό της μουσικής. Το ζευγάρι έδειχνε να ζει τη στιγμή χωρίς άγχος, σε μια πιο ιδιωτική αλλά ταυτόχρονα έντονη νυχτερινή εμπειρία.

Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν οι δυο τους είχαν εντοπιστεί στη Νέα Υόρκη. Τότε, φωτογραφίες τους στο Μανχάταν να περπατούν χέρι-χέρι επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν για καιρό και έβαλαν τέλος στα σενάρια περί απλής φιλίας.

Η Emily Ratajkowski είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα και την περίοδο των Χριστουγέννων, πιθανότατα μαζί με τον σύντροφό της. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, είχε μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την πόλη: βόλτες σε αθηναϊκές γειτονιές, ελληνικά γαστρονομικά πιάτα αλλά και φωτογραφίες από έργα του καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη, δείχνοντας την ιδιαίτερη σύνδεσή της με την ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Romain Gavras, πέρα από τη δική του καλλιτεχνική πορεία, είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή media και στο παρελθόν λόγω της σχέσης του με την τραγουδίστρια Dua Lipa, γεγονός που είχε επίσης τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Από την άλλη, η Emily Ratajkowski είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού από τον πρώτο της γάμο και συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την καριέρα της στον χώρο της μόδας και των media.

Η πρόσφατη έξοδός τους στην Αθήνα δείχνει ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη σχέση του μακριά από έντονη έκθεση, αλλά όχι τελείως εκτός spotlight, αφού κάθε τους εμφάνιση γίνεται γρήγορα viral.

Συνολικά, η παρουσία τους στην Αθήνα επιβεβαιώνει ότι η πόλη συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς για celebrities, προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό διασκέδασης, διακριτικότητας και urban nightlife εμπειριών.

Emily Ratajkowski Romain Gavras
Ο Νικηφόρος έγινε μουσικός του δρόμου στη Ρουμανία και έκανε viral το «Υποσχέσου»

Madonna: Το story της ζωής της μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με τη σφραγίδα του Netflix

