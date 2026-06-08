«Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει»: Ο Dj Stephan μιλά για τον γιο του και τη συν-γονεϊκότητα με την Έλενα Τσαγκρινού

Το τελευταίο διάστημα το όνομα της Έλενας Τσαγκρινού απασχολεί έντονα τα lifestyle μέσα, καθώς δημοσιεύματα τη συνδέουν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Dj Stephan κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από την προσωπική ζωή της πρώην συντρόφου του, αλλά και τη δική του καθημερινότητα ως πατέρας.

Ο γνωστός μουσικός μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και έδειξε πως πάνω απ’ όλα τον ενδιαφέρει η ηρεμία και η ευτυχία του παιδιού του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί σήμερα με την Έλενα Τσαγκρινού, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν καταφέρει να κρατήσουν μια ισορροπημένη και υγιή επικοινωνία μετά τον χωρισμό τους.

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Τι είπε για τη φημολογούμενη σχέση της Έλενας Τσαγκρινού

Ο Dj Stephan ξεκαθάρισε πως δεν έχει λόγο να παρεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές της τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι είναι ελεύθερη να προχωρήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί.

«Η Έλενα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιεσμένος (για μια νέα σχέση). Τρέχω όλη τη δουλειά μου, θέλω να περνάω χρόνο με το παιδί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο η προσοχή του είναι στραμμένη στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και κυρίως στον γιο του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προσωπική του ζωή.

Οι σκέψεις του για μια μελλοντική σχέση

Ο μουσικός παραδέχθηκε πως το ενδεχόμενο να γνωρίσει στο παιδί του μια νέα σύντροφο είναι κάτι που αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα. «Δεν θα ήταν εύκολο να γνωρίσω στον γιο μου μια μελλοντική σύντροφο. Και έχω σκεφτεί ότι σε περίπτωση που συνέβαινε σίγουρα θα ήθελε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιάζεις σε ένα παιδί μία άλλη γυναίκα, που αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είσαι μαζί, και να βλέπει τη μία μετά την άλλη. Κατάλαβες; Οπότε όλα αυτά θέλουν χρόνο και σιγουριά».

Για τον ίδιο, η σταθερότητα και η ασφάλεια που νιώθει ένα παιδί είναι σημαντικότερες από οποιαδήποτε βιαστική απόφαση στην προσωπική ζωή των γονιών του.

Η καθημερινότητα ως χωρισμένος πατέρας

Ο Dj Stephan δεν έκρυψε ότι η συνθήκη της συν-γονεϊκότητας έχει δυσκολίες, ωστόσο προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε στιγμή με τον γιο του.

«Εγώ είμαι μπαμπάς. Περνάω αρκετό χρόνο με τον γιο μου, προσπαθώ να είμαι πολύ κοντά του. Και τις μέρες που δεν τον έχω, και τον έχει η μαμά, προσπαθώ να καλύψω όλο τον χρόνο αυτό, κατάλαβες, που δεν έχω δουλέψει, κάνω focus στο παιδί και στη δουλειά. Είναι δύσκολο να είσαι χωρισμένος μπαμπάς, δεν είναι εύκολο, αλλά όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός και σέβεται ο ένας τον άλλον, προσπαθείς να είσαι όσο καλύτερα μπορείς. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή επικοινωνία».





Μάλιστα, αποκάλυψε πως εκείνος και η Έλενα Τσαγκρινού επικοινωνούν καθημερινά για ό,τι αφορά τον μικρό. «Ας πούμε, εμείς έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Όταν έχω εγώ το μικρό μιλάμε, έρχεται η Έλενα τον βλέπει, όταν τον έχει εκείνη γίνεται αντίστοιχα το ίδιο πράγμα, παίρνω κι εγώ τον βλέπω. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Η σχέση τους μετά τον χωρισμό

Παρότι δεν είναι πλέον μαζί ως ζευγάρι, οι δυο τους έχουν επιλέξει να διατηρήσουν ένα ήρεμο και πολιτισμένο περιβάλλον για το παιδί τους.

«Η σχέση μου με την Έλενα είναι πάρα πολύ καλή. Το πιο βασικό πράγμα όταν χωρίζεις είναι να έχεις μια καλή επικοινωνία και κυρίως για το παιδί. Γιατί το παιδί δεν φταίει σε κάτι να βλέπει δύο γονείς να τρώγονται και να σκοτώνονται. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια θέματα, δεν είχαμε ποτέ. Και αυτό χτίζεται κιόλας ενώ είσαι και σε σχέση, κατάλαβες; Δηλαδή όταν είσαι καλά με τον άλλον και τραβάτε μετά δύο ξεχωριστούς δρόμους, εφόσον το έχεις χτίσει αυτό και έχεις μια καλή επικοινωνία μέσα στη σχέση, μπορεί να διατηρηθεί και μετά».





Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που λαμβάνουν από τις οικογένειές τους στην ανατροφή του μικρού. «Το έχουμε βρει, και όπως σας ανακοίνωσε και η Έλενα, βοηθάνε και οι γονείς της. Η Έλενα έχει μια πάρα πολύ καλή μητέρα που μας στηρίζει και μας βοηθάει και στο μεγάλωμα του παιδιού οπότε έχουμε και βοήθεια. Το ίδιο και η δικιά μου μητέρα. Οπότε είμαστε αρκετά καλά».

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz από το 2022. Το καλοκαίρι του 2023 ήρθε η πρόταση γάμου, ενώ στις 9 Αυγούστου 2024 υποδέχθηκαν τον γιο τους, Ηρακλή-Τριαντάφυλλο. Παρότι η προσωπική τους σχέση ολοκληρώθηκε, οι δυο τους έχουν επιλέξει να πορεύονται με σεβασμό και ωριμότητα, βάζοντας πάνω απ’ όλα το καλό του παιδιού τους. Και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Dj Stephan, η καλή συνεργασία και η ανοιχτή επικοινωνία είναι το «κλειδί» που τους επιτρέπει να διατηρούν αυτή την ισορροπία.

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