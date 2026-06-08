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Celeb World 08.06.2026

Η αποστομωτική απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη σε προσβλητικό σχόλιο

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε σε προσβλητικό σχόλιο κάτω από δημοσίευσή της στα social media και έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός ιδιαίτερα προσβλητικού σχολίου που δέχθηκε σε ανάρτησή της. Το γνωστό μοντέλο και influencer, που διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετρά χιλιάδες ακολούθους, δεν άφησε το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. Αντίθετα, επέλεξε να απαντήσει δημόσια, με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των followers της. Η αντίδρασή της δεν άργησε να γίνει viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την αυτοπεποίθηση και το χιούμορ της.

Όλα ξεκίνησαν κάτω από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, όταν ένας χρήστης αποφάσισε να σχολιάσει αρνητικά την εξωτερική της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τέρας πρησμένο πρόσωπο!!».

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν επέλεξε να αγνοήσει το σχόλιο ούτε να απαντήσει με ένταση. Αντιθέτως, έδωσε τη δική της αποστομωτική απάντηση, δείχνοντας πως δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους κακεντρεχή σχόλια. «Ρε πρέπει να είναι τυφλός κάποιος για να μην βλέπει πόσο κουκλάρα είμαι».

@garifalia.kalifoni

#fy #❤️ #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος – itsMaikl

Η απάντησή της συγκέντρωσε γρήγορα δεκάδες αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς χρήστες να την αποθεώνουν για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το περιστατικό. Αρκετοί μάλιστα σημείωσαν πως η αυτοπεποίθηση είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στα αρνητικά σχόλια που συχνά εμφανίζονται στο διαδίκτυο.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει με μαντήλι στο κεφάλι και δερμάτινο μπουφάν, εμπνέοντας για συνταγές με γιαούρτι.
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Λίγη ώρα αργότερα, η influencer αποφάσισε να μοιραστεί το περιστατικό και μέσω Instagram. Μέσα από story που δημοσίευσε, έδειξε τόσο το προσβλητικό σχόλιο που δέχθηκε όσο και τη δική της απάντηση, επιτρέποντας στους διαδικτυακούς της φίλους να δουν ακριβώς τι συνέβη.

Με αυτή την κίνησή της έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης, δείχνοντας πως δεν επιτρέπει σε αρνητικές τοποθετήσεις να επηρεάζουν την εικόνα που έχει για τον εαυτό της. Το στιγμιότυπο άρχισε γρήγορα να αναπαράγεται σε διάφορους λογαριασμούς στα social media, με το θέμα να συζητιέται έντονα από τους χρήστες.

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη
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