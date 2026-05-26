Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 26.05.2026

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε την πιο easy-to-make συνταγή για soft cookies με σοκολάτα και «έριξε» το instagram
Ειρήνη Στόφυλα

Η Γαρυφαλλιά Καλληφωνη πρόσφατα, μοιράστηκε με μια νέα ανάρτηση στον επαγγελματικό λογαριασμό του brand της, SugarSkin στο instagram, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όχι μόνο με τη συνταγή της για soft chocolate chip cookies. Το post έγινε γρήγορα talk of the town, με τους followers να ζητούν ακόμη περισσότερες sweet δημιουργίες.

garifallia
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Η ίδια μοιράστηκε μια συνταγή μπισκότων, που θυμίζει αμερικανικά cookies που λιώνουν στο στόμα και μυρίζουν βούτυρο και σοκολάτα, ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας.

Τιραμισού αλλιώς: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετέτρεψε το lip butter της εταιρείας της σε viral γλυκό

Ακολουθεί η συνταγή ακριβώς όπως την ανέβασε, για να τα δοκιμάσεις κι εσύ στο σπίτι.

garifallia
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Υλικά

  • 230 γρ. (1 φλ.) ανάλατο αγελαδινό βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου
  • 150 γρ. (¾ φλ.) καστανή ζάχαρη (πατημένη)
  • 50 γρ. (¼ φλ.) λευκή ζάχαρη
  • 1 μεγάλο αυγό
  • 1 κρόκος αυγού
  • 1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 345 γρ. (2¾ φλ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 κ.σ. κορν φλάουρ
  • 1¾ κ.γ. μαγειρική σόδα
  • ¼ κ.γ. αλάτι
  • 130–180 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

  1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και στρώσε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί.
  2. Σε μεγάλο μπολ, χτύπα το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να γίνει ένα αφράτο, λευκό μείγμα.
  3. Πρόσθεσε το αυγό, τον κρόκο και τη βανίλια και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  4. Σε ξεχωριστό μπολ, ανακάτεψε αλεύρι, κορν φλάουρ, μαγειρική σόδα και αλάτι.
  5. Ένωσε σταδιακά τα στερεά υλικά με το μείγμα του βουτύρου, ανακατεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα.
  6. Ρίξε τις σταγόνες σοκολάτας και ανακάτεψε απαλά για να μοιραστούν στη ζύμη.
  7. Πλάσε μπάλες ζύμης (περίπου 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας) και τοποθέτησέ τες στο ταψί αφήνοντας κενό.
  8. Ψήσε για 11-12 λεπτά, μέχρι οι άκρες να χρυσαφίσουν, το κέντρο πρέπει να μείνει μαλακό.
  9. Άφησέ τα να σταθούν 5 λεπτά και στη συνέχεια μετέφερε σε σχάρα για να κρυώσουν τελείως.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

soft cookies Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα επηρεάσει η «Μπλε Σελήνη» του Μαΐου τα ζώδια;

Πώς θα επηρεάσει η «Μπλε Σελήνη» του Μαΐου τα ζώδια;

26.05.2026
Επόμενο
«Δεν είναι όλα καλά, και αυτό… δεν πειράζει» – Η αφοπλιστική απάντηση της Ματούλας Ζαμάνη

«Δεν είναι όλα καλά, και αυτό… δεν πειράζει» – Η αφοπλιστική απάντηση της Ματούλας Ζαμάνη

26.05.2026

Δες επίσης

Τι να φας μετά την γυμναστική – 5 τροφές για γρήγορη αποκατάσταση
Fitness

Τι να φας μετά την γυμναστική – 5 τροφές για γρήγορη αποκατάσταση

27.05.2026
Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου
Beauty

Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου

27.05.2026
Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις
Life

Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις

27.05.2026
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;
Life

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

27.05.2026
Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;
Life

Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;

27.05.2026
Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι
Beauty

Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι

27.05.2026
Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά
Fashion

Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά

27.05.2026
Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού
Life

Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

27.05.2026
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι
Beauty

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή