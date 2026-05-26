Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε την πιο easy-to-make συνταγή για soft cookies με σοκολάτα και «έριξε» το instagram

Η Γαρυφαλλιά Καλληφωνη πρόσφατα, μοιράστηκε με μια νέα ανάρτηση στον επαγγελματικό λογαριασμό του brand της, SugarSkin στο instagram, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όχι μόνο με τη συνταγή της για soft chocolate chip cookies. Το post έγινε γρήγορα talk of the town, με τους followers να ζητούν ακόμη περισσότερες sweet δημιουργίες.

Η ίδια μοιράστηκε μια συνταγή μπισκότων, που θυμίζει αμερικανικά cookies που λιώνουν στο στόμα και μυρίζουν βούτυρο και σοκολάτα, ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας.

Ακολουθεί η συνταγή ακριβώς όπως την ανέβασε, για να τα δοκιμάσεις κι εσύ στο σπίτι.

Υλικά

230 γρ. (1 φλ.) ανάλατο αγελαδινό βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

150 γρ. (¾ φλ.) καστανή ζάχαρη (πατημένη)

50 γρ. (¼ φλ.) λευκή ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό

1 κρόκος αυγού

1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

345 γρ. (2¾ φλ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. κορν φλάουρ

1¾ κ.γ. μαγειρική σόδα

¼ κ.γ. αλάτι

130–180 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και στρώσε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Σε μεγάλο μπολ, χτύπα το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να γίνει ένα αφράτο, λευκό μείγμα. Πρόσθεσε το αυγό, τον κρόκο και τη βανίλια και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σε ξεχωριστό μπολ, ανακάτεψε αλεύρι, κορν φλάουρ, μαγειρική σόδα και αλάτι. Ένωσε σταδιακά τα στερεά υλικά με το μείγμα του βουτύρου, ανακατεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα. Ρίξε τις σταγόνες σοκολάτας και ανακάτεψε απαλά για να μοιραστούν στη ζύμη. Πλάσε μπάλες ζύμης (περίπου 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας) και τοποθέτησέ τες στο ταψί αφήνοντας κενό. Ψήσε για 11-12 λεπτά, μέχρι οι άκρες να χρυσαφίσουν, το κέντρο πρέπει να μείνει μαλακό. Άφησέ τα να σταθούν 5 λεπτά και στη συνέχεια μετέφερε σε σχάρα για να κρυώσουν τελείως.

