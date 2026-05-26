Celeb World 26.05.2026

«Δεν είναι όλα καλά, και αυτό… δεν πειράζει» – Η αφοπλιστική απάντηση της Ματούλας Ζαμάνη

Η Ματούλα Ζαμάνη μιλά στο «Στούντιο 4» για την ελευθερία, τις ταμπέλες και την σύγχρονη κοινωνική πίεση που βάζουμε στους εαυτούς μας
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ματούλα Ζαμάνη επέστρεψε τηλεοπτικά και, όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία της προκάλεσε αίσθηση. Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της μπροστά στις κάμερες, βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4», όπου συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και το χαρακτηριστικό της χιούμορ, μίλησε για την ελευθερία επιλογής, την καθημερινή πίεση, τις ταμπέλες που μας καταδιώκουν και τη σχέση της κοινωνίας με τη μουσική και την ταυτότητά τους. Από τα προσωπικά της βιώματα μέχρι τη στάση ζωής της, η καλλιτέχνιδα δεν μάσησε τα λόγια της και πρόσφερε μια συζήτηση που ξεχωρίζει.

Η τραγουδίστρια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να αφήσουμε τις ταμπέλες πίσω, τονίζοντας ότι από παιδιά μαθαίνουμε την αξία της επιλογής: από ένα απλό παγωτό μέχρι τις σημαντικές αποφάσεις της ενήλικης ζωής. Σε έναν κόσμο όπου το κινητό «πετάει» μπροστά μας τα πάντα, υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να έχουμε επαφή με την πραγματική ζωή, να παίρνουμε απόσταση όταν χρειάζεται και να αποφασίζουμε με βάση όσα λάβαμε σε παιδεία, αγάπη και αποδοχή. Για τη Ματούλα, η πραγματική ελευθερία απαιτεί πειθαρχία, αφοσίωση και ξεκάθαρη στάση απέναντι σε αυτά που πιστεύουμε.

Μιλώντας για τη δική της φιλοσοφία, τόνισε ότι όταν αγαπά κάτι, παλεύει γι’ αυτό ολοκληρωτικά όχι… «τέσσερις με έξι το απόγευμα». Δεν λειτουργεί με μισές επιλογές ούτε με θεωρητικές τοποθετήσεις· απαιτεί αλήθεια, πράξη και διαρκή διάθεση να μένουμε ανοιχτοί.


Αναφέρθηκε και στη μουσική ποικιλία, σχολιάζοντας ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και υγιές κάποιος να ξεκινά τη μέρα του ακούγοντας Μαρία Κάλλας και λίγο αργότερα να απολαμβάνει ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί για αυτό. Παραδέχτηκε πως η κοινωνία έχει μάθει επί χρόνια να χωρίζει τους ανθρώπους σε κατηγορίες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι πρέπει να απολογούμαστε για το πού «ανήκουμε». Για τη Ζαμάνη, η αλήθεια είναι απλή: όλοι είμαστε μέρος ενός ευρύτερου, αλληλέγγυου κοινωνικού συνόλου, όχι ομάδων, κομμάτων ή περιοριστικών ταυτοτήτων.


Μιλώντας για τα «όρια» που έχουν γίνει τάση, τόνισε ότι η διαφορετικότητα είναι φυσική: «ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι γιουβέτσι». Η κοινωνία, είτε ζει κάποιος στην Αμοργό κοιτάζοντας τον ουρανό, είτε μέσα στην πόλη ζώντας την καθημερινή ένταση, βιώνει το ίδιο σφίξιμο. Όλοι βαθμολογούμαστε διαρκώς, όπως ένα πιάτο σε εστιατόριο, κάτι που της φαίνεται «κουλό». Παραδέχτηκε ότι δεν είναι όλα καλά, και αυτό… δεν πειράζει καθόλου. Το να προσποιούμαστε ότι όλα είναι τέλεια, ενώ μέσα μας δεν είμαστε, είναι μια πίεση που δεν οδηγεί πουθενά.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον ντόρο που είχε γίνει όταν αφαίρεσε τη μπλούζα της σε καλοκαιρινή συναυλία, μένοντας με τον στηθόδεσμο. Ξεκαθάρισε ότι δεν κλονίστηκε ούτε στιγμή, ότι το κάνει εδώ και πέντε χρόνια και ότι πίσω από τον θόρυβο υπήρξε και πολιτική σκοπιμότητα. Η ίδια, όπως είπε, ξέρει ποια είναι και νιώθει σιγουριά απέναντι σε κάθε επίθεση ή σχόλιο.

Κλείνοντας, μίλησε ξανά για την πίεση που όλοι βιώνουμε μέσα στο «όλα καλά». Για εκείνη, είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε ότι κάποιες μέρες δεν είμαστε καλά, και ότι αυτό είναι απολύτως ανθρώπινο.

studio 4 ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ
