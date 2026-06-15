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Celeb World 15.06.2026

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»

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Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου» και «έκλεψε» την παράσταση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μάνη με αγαπημένα πρόσωπα.
  • Η νύφη αφιέρωσε στον σύζυγό της το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ».
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου χόρεψε με ενέργεια, θυμίζοντας σκηνές από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου».
  • Ο γάμος συνδύασε συγκίνηση, παράδοση και διασκέδαση, αφήνοντας αξέχαστες αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και ατελείωτο γλέντι έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη μαγευτική Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα. Μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, ακολούθησε ένα παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι με έντονο κέφι και πολλές ξεχωριστές στιγμές.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στον σύζυγό της το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», χαρίζοντας ένα από τα πιο ρομαντικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του

Από τις εικόνες που ξεχώρισαν, όμως, ήταν και η εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου στην πίστα. Η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την ευτυχία της κόρης της και παρασύρθηκε από τον ρυθμό, χορεύοντας με ενέργεια και χαμόγελο.

Μάλιστα, η στιγμή θύμισε σε αρκετούς τις χαρακτηριστικές σκηνές που αγαπήθηκαν μέσα από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», με τη Βίκυ Σταυροπούλου να κερδίζει το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων.

Χορεύοντας το αγαπημένο τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», η ηθοποιός έγινε το επίκεντρο του κεφιού, με φίλους και συγγενείς να απαθανατίζουν τη στιγμή και να συμμετέχουν στο γιορτινό κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση συνδύασε συγκίνηση, παράδοση και διασκέδαση, αφήνοντας πίσω του όμορφες εικόνες και αξέχαστες αναμνήσεις για όλους τους παρευρισκόμενους.

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Βίκυ Σταυροπούλου Δανάη Μπάρκα Είσαι το Ταίρι μου
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