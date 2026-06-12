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Celeb World 12.06.2026

Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση» – Η ατάκα για το Star που αλλάζει τα δεδομένα

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Με εμφανή συγκίνηση η Ελένη Χατζίδου μίλησε για το πρόωρο φινάλε της εκπομπής της, ξεκαθαρίζοντας τι συνέβη με το Star
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Χατζίδου διέψευσε σενάρια για προτάσεις από το Star μετά το τέλος της εκπομπής της.
  • Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία πρόταση για αλλαγή μορφής ή διαφορετική τηλεοπτική αξιοποίηση.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε στενοχωρημένη για το πρόωρο τέλος της εκπομπής, στην οποία επένδυσε.
  • Επιστρέφει στη μουσική, καθώς το πρωινό πρόγραμμα την είχε αναγκάσει να την αφήσει πίσω.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Χατζίδου αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες επαγγελματικές περιόδους των τελευταίων ετών, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από το μέλλον της στην τηλεόραση. Μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στο τέλος της τηλεοπτικής ζώνης στην οποία συμμετείχε, η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας πώς βίωσε η ίδια την κατάσταση, ποια ήταν η στάση του σταθμού απέναντί της και αν υπήρξε κάποια εναλλακτική πρόταση για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Η Ελένη Χατζίδου ποζάρει με μαγιό μετά την απώλεια 5 κιλών.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Σε μια περίοδο όπου οι τηλεοπτικές ανακατατάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τα λόγια της Ελένης Χατζίδου ήρθαν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους τηλεθεατές όσο και τους ανθρώπους του χώρου. Η ίδια δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για το τέλος της εκπομπής, ενώ παράλληλα φάνηκε αποφασισμένη να κοιτάξει μπροστά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη επαγγελματική της κίνηση.

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Η Ελένη Χατζίδου ξεκαθάρισε πως, παρά τα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, δεν υπήρξε καμία πρόταση από το Star που να αφορά είτε αλλαγή μορφής της εκπομπής είτε κάποια διαφορετική τηλεοπτική αξιοποίηση. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν είχαμε καμία πρόταση, ούτε για να μειωθεί σε χρόνο η εκπομπή ή να ενταχθούμε στη Ζήνα», βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες που είχαν αναπτυχθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.


Παράλληλα, η παρουσιάστρια φρόντισε να υπογραμμίσει ότι δεν αντιμετωπίζει καμία επαγγελματική πρόταση ως υποβάθμιση, τονίζοντας πως θα ήταν θετική σε οποιαδήποτε συζήτηση μπορούσε να προκύψει στο μέλλον. «Δεν θεωρώ τίποτα υποβάθμιση. Θα έκανα συζητήσεις σε οτιδήποτε θα μπορούσε να με σκεφτεί κάποιος. Θα το θεωρούσα τιμητικό να με έχουν στο μυαλό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στο πλατό του «Breakfast@Star» πριν τις αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε όταν κλήθηκε να σχολιάσει το πρόωρο τέλος της τηλεοπτικής προσπάθειας στην οποία συμμετείχε. Η Ελένη Χατζίδου παραδέχθηκε ότι η εξέλιξη αυτή την στενοχώρησε, καθώς επρόκειτο για ένα πρότζεκτ στο οποίο είχε επενδύσει χρόνο, ενέργεια και συναίσθημα. «Είμαι στενοχωρημένη. Είναι μια εκπομπή που την πονέσαμε. Δεν περίμενα ότι δεν θα συνεχίσουμε», δήλωσε, αποκαλύπτοντας πως το τέλος της εκπομπής δεν ήταν κάτι που περίμενε να συμβεί.

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Παρά την απογοήτευσή της, η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους και ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στους παρουσιαστές μιας τηλεοπτικής παραγωγής. «Ό,τι κι αν γίνει, φταίει ή δεν φταίει, η αλήθεια είναι ότι την ευθύνη την αναλαμβάνουμε εμείς ως παρουσιαστές της εκπομπής. Κρατώ τα καλά», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη Χατζίδου φαίνεται να στρέφει ξανά την προσοχή της στη μουσική, έναν χώρο που υπηρέτησε για χρόνια με επιτυχία πριν αφοσιωθεί περισσότερο στην τηλεόραση. Όπως αποκάλυψε, το απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα της πρωινής εκπομπής την είχε αναγκάσει να βάλει προσωρινά το τραγούδι σε δεύτερη μοίρα. Πλέον όμως, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή της, σχεδιάζει το επόμενο βήμα της στη δισκογραφία. «Το τραγούδι έπρεπε να το αφήσω τρία βήματα πίσω γιατί είναι πολύ απαιτητικό το πρωινό. Τώρα έχω χρόνο και είμαστε σε φάση δημιουργίας», δήλωσε.

Ο άνδρας φιλάει στο μάγουλο την παρουσιάστρια με μπουκέτα λουλουδιών και μπαλόνι «Χρόνια Πολλά» στο πλαίσιο του «Breakfast@Star».
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τη δισκογραφική της εταιρεία είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη προκύψουν οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, γεγονός που δείχνει ότι η επιστροφή της στη μουσική ήταν ήδη στα σχέδιά της.

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
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