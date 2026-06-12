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Μουσικά Νέα 12.06.2026

Taylor Swift: Η είσοδος στο Songwriters Hall of Fame και η συμβουλή του Steven Spielberg

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Με μια συγκινητική ομιλία και τη συνδρομή του Steven Spielberg, η Taylor Swift πέρασε στο πάνθεον της μουσικής
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame στις 11 Ιουνίου 2026.
  • Η Taylor Swift επέλεξε τον Steven Spielberg για την εισαγωγή της στο Πάνθεον.
  • Η Kate Capshaw συμβούλευσε την Swift: «Τα καλά και αληθινά πράγματα είναι εύκολα».
  • Η Swift ευχαρίστησε τους γονείς της για τη μετακόμιση στο Νάσβιλ για το όνειρό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift εισήχθη επίσημα στο Songwriters Hall of Fame την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, σε μια λαμπερή τελετή στο Marriott Marquis Hotel της Νέας Υόρκης. Η κορυφαία καλλιτέχνιδα τίμησε την τέχνη της με μια βαθιά συγκινητική ομιλία, αναδρομή σε μια πορεία που άλλαξε τη σύγχρονη μουσική.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Swift αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το πρόσωπο που την εισήγαγε στο Πάνθεον. Όταν το ίδρυμα τη ρώτησε ποιον επιθυμεί, η ίδια πρότεινε τον θρυλικό σκηνοθέτη Steven Spielberg. Μέσα σε μία ώρα, εκείνος και η σύζυγός του, η ηθοποιός Kate Capshaw, επικοινώνησαν μαζί της, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι για την πρόταση.

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Τα λόγια σοφίας της Kate Capshaw

Η Τaylor Swift, εντυπωσιασμένη από την αμεσότητά τους, ρώτησε αν θα ήταν δύσκολο για τον Steven Spielberg να παρευρεθεί, δεδομένου ότι η ταινία του, «Disclosure Day», έκανε πρεμιέρα τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Τότε, η Kate Capshaw έδωσε μια απάντηση που η τραγουδίστρια δεν θα ξεχάσει ποτέ: «Τα καλά και αληθινά πράγματα είναι εύκολα».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια 23χρονη διαδρομή στο «μαγικό χάος»

Στην ομιλία της, η Taylor Swift αναφέρθηκε στα 23 χρόνια της καριέρας της, περιγράφοντας τα σκαμπανεβάσματα, τις μάχες της βιομηχανίας και τις θυσίες που απαιτούνται. Παρά το «απόλυτο μαγικό χάος» της πορείας της, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η τραγουδοποιία ήταν το πιο εύκολο πράγμα που έκανα ποτέ». Αν και η δημιουργία δεν ήταν πάντα ανέφελη, παρέμεινε για εκείνη η πιο φυσική της έκφραση.

Η ευγνωμοσύνη στους γονείς της

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η Swift ευχαρίστησε την οικογένειά της. Θυμήθηκε την παιδική της ηλικία και τη δύσκολη απόφαση των γονέων της να μετακομίσουν από την Πενσυλβάνια στο Νάσβιλ, ώστε εκείνη να κυνηγήσει το όνειρό της. Απευθυνόμενη σε αυτούς, δήλωσε συγκινημένη: «Ακόμα κι αν οι λέξεις υποτίθεται ότι είναι το πεδίο μου, ποτέ δεν θα μπορέσω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Εσείς είστε ο λόγος που βρίσκομαι εδώ απόψε».

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Songwriters Hall of Fame Taylor Swift
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