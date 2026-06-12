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Celeb World 12.06.2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου

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Τι είπε για το «Safari» της Ρίας Ελληνίδου και γιατί θεωρεί ότι το τραγούδι δεν εκφράζει απόλυτα το καλλιτεχνικό της ύφος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τη διαχείριση της προσωπικής του ζωής στα μέσα.
  • Προτιμά να προβάλλει μόνο όσα επιλέγει στα social media και στις συνεντεύξεις.
  • Σχολίασε το τραγούδι «Safari» της Ρίας Ελληνίδου, λέγοντας ότι δεν είναι το στυλ του.
  • Εξήγησε ότι οι καλλιτέχνες συχνά πρέπει να ακολουθούν τις τάσεις της εποχής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε το παρών σε ένα opening party νέου γυμναστηρίου το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου. Εκεί, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο που διαχειρίζεται την έκθεσή του στα μέσα.

Η Ρία Ελληνίδου με ροζ σακάκι και μαντήλα ποζάρει με φόντο τη θάλασσα στη Γαλλία.
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/dimitris_alexandrou
https://www.instagram.com/dimitris_alexandrou

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο σχολίασε τη νέα μουσική επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου, ένα τραγούδι με τίτλο «Safari», εκφράζοντας ανοιχτά τη γνώμη του για αυτό. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ενδιαφέρον, καθώς αναφέρθηκε τόσο στις προσωπικές του προτιμήσεις όσο και στις επαγγελματικές επιλογές των καλλιτεχνών.

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο που επιλέγει να προβάλλει τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκαθάρισε πως προτιμά να διατηρεί συγκεκριμένες ισορροπίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα. «Όλα είναι καλά στην προσωπική μου ζωή, απλώς επιλέγω να δείχνω όσα θέλω. Νομίζω πως πλέον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα social media και στην έκθεση μέσω της τηλεόρασης ή της κάμερας. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο, απλά όταν θέλεις να προστατεύσεις κάτι, εσύ αποφασίζεις ποια κομμάτια θα μοιραστείς. Από εκεί και πέρα, σε μια συνέντευξη δεν ξέρεις ποτέ τι θα σε ρωτήσει ο άλλος, οπότε κάποιες φορές επιλέγεις να μην απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Σε ό,τι αφορά τη νέα μουσική δουλειά της Ρίας Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε την ειλικρινή του άποψη για το τραγούδι «Safari». Αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ανήκει στις προσωπικές του μουσικές προτιμήσεις. «Το “Safari” δεν είναι το στυλ μου. Και πιστεύω πως ούτε η ίδια η Ρία θα έλεγε ότι εκφράζει απόλυτα το δικό της ύφος, ειδικά ως καλλιτέχνιδα με πολλές μουσικές γνώσεις», σχολίασε.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσπευσε να εξηγήσει την οπτική του, τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες συχνά πρέπει να προσαρμόζονται στις τάσεις της εποχής. «Όμως, ξέρει τι αρέσει στον κόσμο, τι γίνεται επιτυχία και τι παίζει αυτή την περίοδο. Οι καλλιτέχνες πολλές φορές πρέπει να ακολουθούν τη ροή της εποχής. Υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πιο γρήγορη κατανάλωση», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη των δημιουργών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κοινού και της μουσικής βιομηχανίας.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου
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