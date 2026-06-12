Mudial 2026: Εντυπωσιακή έναρξη με την υπογραφή της Shakira και διεθνών καλλιτεχνών

Εντυπωσιακή έναρξη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στο θρυλικό στάδιο «Azteca» της Πόλης του Μεξικού, με την Shakira και διεθνείς αστέρες

Με μια ματιά Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στην Πόλη του Μεξικού περιλάμβανε εμφανίσεις διεθνών καλλιτεχνών.

Η Shakira, ο J Balvin, ο Burna Boy, ο Danny Ocean, ο Fher Olvera, η Tyla, ο Andrea Bocelli, η Ejae και ο Alejandro Fernández συμμετείχαν στην τελετή.

Το Μεξικό νίκησε τη Νότια Αφρική με 2-0 στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης.

Σημειώθηκαν επεισόδια εκτός σταδίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πορείες διαμαρτυρίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ξεκίνησε με τον πλέον φαντασμαγορικό τρόπο στην Πόλη του Μεξικού. Το θρυλικό στάδιο «Azteca» πλημμύρισε από χρώματα, χορευτικά δρώμενα και τις φωνές κορυφαίων καλλιτεχνών, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης σε μεξικανικό έδαφος μετά από 40 ολόκληρα χρόνια.

Η τελετή έναρξης αποτέλεσε μια πραγματική πανδαισία ήχων και θεάματος. Η παγκόσμια star Shakira έκλεψε την παράσταση με την εμφάνισή της, ενώ τη σκυτάλη πήραν ο J Balvin από την Κολομβία, ο σταρ της Afrobeats Burna Boy και ο Danny Ocean. Τις εντυπώσεις κέρδισε επίσης ο Fher Olvera από τους Maná, ερμηνεύοντας το «Oye Mi Amor», καθώς και η Tyla, η οποία απέδωσε τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής.

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Η κορύφωση της τελετής ήρθε με τον Andrea Bocelli και την K-Pop τραγουδίστρια Ejae, οι οποίοι ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, με τίτλο «DNA». Τον εθνικό ύμνο του Μεξικού απέδωσε ο Alejandro Fernández, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή καθώς χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν μαζί του.

Η «μαγεία» του ποδοσφαίρου και το πάθος των φιλάθλων

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, το ποδόσφαιρο πήρε τελικά τα ηνία. Το Μεξικό ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, επικρατώντας της Νότιας Αφρικής με 2-0. Στις εξέδρες, οι χιλιάδες φίλαθλοι που είχαν κατακλύσει το στάδιο των 82.000 θέσεων πανηγύρισαν με πάθος. Ο Javier Pérez, που βρέθηκε στο «Azteca» μαζί με την οικογένειά του, δήλωσε πως η εμπειρία είναι μοναδική, τονίζοντας πως η συγκίνηση που νιώθει υπερκαλύπτει κάθε δυσκολία.

Ένταση εκτός σταδίου

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα γύρω από το γήπεδο δεν ήταν εξίσου εορταστική. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σημειώθηκαν σποραδικά βίαια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ριζοσπαστικών ομάδων διαδηλωτών, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο σταθμών του μετρό. Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, περίπου 200 άτομα επιχείρησαν να διαταράξουν την ομαλότητα, αλλά η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Παράλληλα, ομάδες εκπαιδευτικών και συγγενείς αγνοουμένων από τον πόλεμο των ναρκωτικών στο Μεξικό πραγματοποίησαν πορείες, εκμεταλλευόμενοι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για να αναδείξουν τα αιτήματά τους.

Μια διοργάνωση που ενώνει

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνδιοργανώνεται από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Πόλη του Μεξικού, η προσοχή στρέφεται πλέον στις τελετές έναρξης που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξανά την Tyla, η οποία θα πλαισιωθεί από καλλιτέχνες όπως η Katy Perry, ο Future, η Lisa και η Anitta, συνεχίζοντας τη μουσική γιορτή της FIFA.