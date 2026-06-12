Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός άφησαν πίσω τους το μαιευτήριο κρατώντας στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη κόρη τους

Με μια ματιά Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Η κόρη τους, που θα ονομαστεί Μιράντα, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου, συμπληρώνοντας την οικογενειακή ευτυχία.

Ο τραγουδιστής ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, όπως και στην πρώτη γέννα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αλεξάνδρα Νίκα, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχοντας στο πλευρό της τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την ανείπωτη χαρά που βιώνει, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να μεγαλώνει κανείς την οικογένειά του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, το ζευγάρι αποχώρησε από την κλινική, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους. Η έξοδος αυτή έγινε τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

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Η οικογένεια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Στις 8 Ιουνίου γεννήθηκε η κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα. Η Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος παρέμεινε δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της γέννας, ανέφερε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Ερωτηθείσα για το σε ποιον μοιάζει η νεογέννητη κορούλα, η σύζυγός του απάντησε πως «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».

Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς περιέγραψε τη διαδικασία του τοκετού: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση για αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».

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