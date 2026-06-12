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Celeb World 12.06.2026

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

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Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός άφησαν πίσω τους το μαιευτήριο κρατώντας στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη κόρη τους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.
  • Η κόρη τους, που θα ονομαστεί Μιράντα, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου, συμπληρώνοντας την οικογενειακή ευτυχία.
  • Ο τραγουδιστής ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, όπως και στην πρώτη γέννα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αλεξάνδρα Νίκα, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχοντας στο πλευρό της τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την ανείπωτη χαρά που βιώνει, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να μεγαλώνει κανείς την οικογένειά του.

Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Ο ξέφρενος χορός της
https://www.instagram.com/alexandra.nika/
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει μπροστά σε κόκκινες κουρτίνες, μετά τις sold out συναυλίες του και την επαφή του με στελέχη της ΝΔ.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, το ζευγάρι αποχώρησε από την κλινική, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους. Η έξοδος αυτή έγινε τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

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Η οικογένεια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Στις 8 Ιουνίου γεννήθηκε η κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα. Η Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος παρέμεινε δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της γέννας, ανέφερε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Ερωτηθείσα για το σε ποιον μοιάζει η νεογέννητη κορούλα, η σύζυγός του απάντησε πως «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».

Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς περιέγραψε τη διαδικασία του τοκετού: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση για αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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