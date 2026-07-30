Celeb World 30.07.2026

Diddy: Ανατροπή με την αποφυλάκισή του μετά από νέα απόφαση

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Νέα ανατροπή στην υπόθεση του Diddy, καθώς η ημερομηνία αποφυλάκισής του αλλάζει ξανά και έρχεται ακόμη πιο κοντά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα απόφαση μειώνει τον χρόνο κράτησης του Diddy, φέρνοντας την αποφυλάκισή του νωρίτερα.
  • Η ημερομηνία αποφυλάκισης έχει αλλάξει δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Ένα περιστατικό με συγκρατούμενο δεν επηρέασε τον υπολογισμό της ποινής του.
  • Η νομική ομάδα του Diddy συνεχίζει να επιδιώκει την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
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Η υπόθεση του Diddy συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή showbiz, καθώς υπήρξε νέα εξέλιξη σχετικά με την ημερομηνία αποφυλάκισής του. Ο διάσημος μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας φαίνεται πως θα παραμείνει λιγότερο χρόνο στη φυλακή από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, μετά από νέα αναπροσαρμογή του προγράμματος κράτησής του. Πρόκειται για τη δεύτερη αλλαγή μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα διεθνή μέσα. Παράλληλα, το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από την υπόθεσή του συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Diddy
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα ημερομηνία αποφυλάκισης μεταφέρθηκε ακόμη πιο κοντά, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επεισόδιο με συγκρατούμενό του μέσα στις φυλακές. Το περιστατικό δεν φαίνεται να επηρέασε τον συνολικό υπολογισμό της ποινής του, ενώ η νομική του ομάδα συνεχίζει να κινείται με στόχο την περαιτέρω αμφισβήτηση της καταδίκης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση που έχει γνωρίσει πολλές ανατροπές από την αρχή της δικαστικής διαδικασίας. Όλα δείχνουν πως το κεφάλαιο Diddy απέχει ακόμη από το να κλείσει οριστικά.

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Η υπόθεση του Αμερικανού σταρ είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον από τη στιγμή που οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Αν και απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετώπιζε, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, καθώς και σε υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Από τότε, οι δικηγόροι του επιδιώκουν την ανατροπή της απόφασης, υποστηρίζοντας πως η διαδικασία της δίκης παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες. Οι συνεχείς εξελίξεις διατηρούν το ενδιαφέρον γύρω από μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

sean_diddy_combs
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη πιο κοντά η αποφυλάκιση

Αρχικά, ο Diddy επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028. Στη συνέχεια, η ημερομηνία μεταφέρθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2028, ενώ πλέον, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η αποφυλάκισή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2028, δηλαδή περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Η νέα αλλαγή έρχεται έπειτα από επανυπολογισμό της ποινής του, με αποτέλεσμα ο μουσικός παραγωγός να μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο παραμονής του στη φυλακή. Πριν από λίγες εβδομάδες, αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Diddy ενεπλάκη σε καβγά με άλλο κρατούμενο στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix στο New Jersey, όπου κρατείται.

Ο Sean «Diddy» Combs σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη δίκη του για σεξουαλικά αδικήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά το περιστατικό φέρεται να οδηγήθηκε προσωρινά σε απομόνωση, ωστόσο το συμβάν δεν φαίνεται να είχε κάποια επίπτωση στην ημερομηνία αποφυλάκισής του. Αντίθετα, το πρόγραμμα κράτησής του τροποποιήθηκε εκ νέου υπέρ του.

Η υπερασπιστική ομάδα του Diddy εξακολουθεί να επιδιώκει την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης, υποστηρίζοντας πως ο καλλιτέχνης δεν αντιμετωπίστηκε δίκαια κατά τη διάρκεια της δίκης. Παρά τις προσπάθειες αυτές, μέχρι στιγμής η καταδίκη παραμένει σε ισχύ, ενώ οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση παρακολουθούνται στενά από τα διεθνή media.

Ο P. Diddy σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την επιστροφή του στις φυλακές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μόνο βέβαιο είναι πως κάθε νέα πληροφορία γύρω από τον Diddy εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκισή του να έχει ήδη ξεκινήσει.

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