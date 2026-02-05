Screen News 05.02.2026

Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy

sean_diddy_combs
Η μητέρα του Diddy, Janice Combs, ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix, θέλοντας να αποκαταστήσει την εικόνα του γιου της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Janice Combs, μητέρα του Diddy, ετοιμάζει τη δική της παραγωγή ντοκιμαντέρ με σκοπό να αντικρούσει ισχυρισμούς που εμφανίζονται στη νέα σειρά του Netflix, «Sean Combs: The Reckoning». Η πλατφόρμα εστιάζει στην άνοδο και τις προσωπικές δυσκολίες του ράπερ, αναδεικνύοντας κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και τις δυναμικές της οικογένειας.

Παρά τις δικαστικές περιπέτειες που οδήγησαν τον Sean Combs σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για θέματα μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία, η Janice υποστηρίζει ότι το Netflix παρουσιάζει την ιστορία με τρόπο ανακριβή και επιβαρυντικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

Μία πηγή αποκάλυψε στο RadarOnline ότι «η Janice είναι έξαλλη. Πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix αποτελεί δολοφονία χαρακτήρα» και πρόσθεσε: «Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια, και μάλιστα δυναμικά». Η επικείμενη παραγωγή της Janice θα περιλαμβάνει βίντεο, ηχογραφήσεις από στούντιο, παρασκηνιακό υλικό και θετικές μαρτυρίες που στηρίζουν τον Diddy, ο οποίος αθωώθηκε για την κατηγορία εμπορίας ανθρώπων παρά τους ισχυρισμούς γύρω από τα γνωστά «freak offs».

Σύμφωνα με πηγές, έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην ομάδα του γιου της να απαντήσει σε κάθε ισχυρισμό περί ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όπως λέγεται, «κανείς δεν λέει “όχι” στην Janice». Η ίδια είχε ήδη αντιδράσει μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, διαψεύδοντας δημόσια ότι είχε υποστεί βία από τον Diddy. Σε δήλωσή της στο Deadline, τόνισε ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη.

«Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ», ανέφερε η Janice Combs. «Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Sean έχουν στόχο να παραπλανήσουν το κοινό και να βλάψουν τη φήμη μας». Με αυτή την κίνηση, η μητέρα του Diddy δείχνει ότι σκοπεύει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να αποκαταστήσει την αλήθεια μέσα από τη δική της αφήγηση.

Διάβασε επίσης: Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Diddy netflix Sean «Diddy» Combs
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef – Το επικό σχόλιο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef – Το επικό σχόλιο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

05.02.2026
Επόμενο
Βίκυ Σταυροπούλου: Το σχόλιο όλο νόημα για την απουσία της Δέσποινας Βανδή από το J2US

Βίκυ Σταυροπούλου: Το σχόλιο όλο νόημα για την απουσία της Δέσποινας Βανδή από το J2US

05.02.2026

Δες επίσης

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026
Cinema

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

05.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

05.02.2026
Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt
Cinema

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

05.02.2026
Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love
Cinema

Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

05.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

05.02.2026
Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα
Cinema

Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα

04.02.2026
13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell
Cinema

13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

04.02.2026
Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell
Cinema

Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

04.02.2026
Το Frozen III κάνει αποφασιστικό βήμα προόδου
Cinema

Το Frozen III κάνει αποφασιστικό βήμα προόδου

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές