Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy

Η Janice Combs, μητέρα του Diddy, ετοιμάζει τη δική της παραγωγή ντοκιμαντέρ με σκοπό να αντικρούσει ισχυρισμούς που εμφανίζονται στη νέα σειρά του Netflix, «Sean Combs: The Reckoning». Η πλατφόρμα εστιάζει στην άνοδο και τις προσωπικές δυσκολίες του ράπερ, αναδεικνύοντας κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και τις δυναμικές της οικογένειας.

Παρά τις δικαστικές περιπέτειες που οδήγησαν τον Sean Combs σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για θέματα μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία, η Janice υποστηρίζει ότι το Netflix παρουσιάζει την ιστορία με τρόπο ανακριβή και επιβαρυντικό.

Διάβασε επίσης: Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

Μία πηγή αποκάλυψε στο RadarOnline ότι «η Janice είναι έξαλλη. Πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix αποτελεί δολοφονία χαρακτήρα» και πρόσθεσε: «Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια, και μάλιστα δυναμικά». Η επικείμενη παραγωγή της Janice θα περιλαμβάνει βίντεο, ηχογραφήσεις από στούντιο, παρασκηνιακό υλικό και θετικές μαρτυρίες που στηρίζουν τον Diddy, ο οποίος αθωώθηκε για την κατηγορία εμπορίας ανθρώπων παρά τους ισχυρισμούς γύρω από τα γνωστά «freak offs».

Σύμφωνα με πηγές, έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην ομάδα του γιου της να απαντήσει σε κάθε ισχυρισμό περί ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όπως λέγεται, «κανείς δεν λέει “όχι” στην Janice». Η ίδια είχε ήδη αντιδράσει μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, διαψεύδοντας δημόσια ότι είχε υποστεί βία από τον Diddy. Σε δήλωσή της στο Deadline, τόνισε ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη.

EXCLUSIVE: Jailed Sean ‘Diddy’ Combs’ Mom ‘Demands Clapback Doc’ After Her Son Was Savaged in Netflix Show https://t.co/25picdIrfo pic.twitter.com/xvCxKVPcJZ — Radar Online (@radar_online) February 4, 2026

«Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ», ανέφερε η Janice Combs. «Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Sean έχουν στόχο να παραπλανήσουν το κοινό και να βλάψουν τη φήμη μας». Με αυτή την κίνηση, η μητέρα του Diddy δείχνει ότι σκοπεύει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να αποκαταστήσει την αλήθεια μέσα από τη δική της αφήγηση.

Διάβασε επίσης: Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

Δες κι αυτό…