MasterChef: Ανατροπή στην 1η ομαδική δοκιμασία – Ποια μπριγάδα επικράτησε

Το πρώτο τετ-α-τετ των 2 μπριγάδων πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Φεβρουαρίου, στο MasterChef, με τις ομάδες να κατεβαίνουν στη δοκιμασία με τα μισά τους μέλη. Η πρεμιέρα των ομαδικών δοκιμασιών ξεκίνησε με τη γνωστή… σκυταλοδρομία, μια διαδικασία που, όπως σχολίασε και η καλεσμένη της βραδιάς Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, αποτελεί από τις πιο αγαπημένες στιγμές του διαγωνισμού.

Η πρώην παίκτρια, που πλέον διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους σεφ, βρέθηκε στην κουζίνα για να παρακολουθήσει την εξέλιξη. Η αποστολή των ομάδων ήταν να δημιουργήσουν δύο πιάτα με πρωταγωνιστές τα χοιρινά μάγουλα και τη σφολιάτα: μία αλμυρή και μία γλυκιά πρόταση, σε 3 μερίδες η καθεμία.

Διάβασε επίσης: Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Στο τέλος, η μπλε μπριγάδα με αρχηγό τον Γιώργο πήρε τη νίκη, η οποία ανακοινώθηκε με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο. Για πρώτη φορά, το αποτέλεσμα δεν αποκαλύφθηκε στην κουζίνα, αλλά στάλθηκε στις βίλες όπου διαμένουν οι ομάδες, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα για τους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία της χρονιάς.





Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Δες κι αυτό…