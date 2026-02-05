Mad steilto
Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

George Clooney
Ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης σκηνοθετεί τον Χολιγουντιανό σταρ σε διαφημιστικό σποτ για το Super Bowl
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό του, αυτή τη φορά εκτός κινηματογραφικής αίθουσας. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης ενώνει τις δυνάμεις του με τον George Clooney σε ένα διαφημιστικό εγχείρημα υψηλών προσδοκιών, το οποίο προορίζεται να προβληθεί στο Super Bowl του 2026.

Η συνεργασία τους αφορά ένα διαφημιστικό σποτ 30 δευτερολέπτων για την πλατφόρμα Grubhub, με τίτλο «Grubhub Will Eat The Fees». Πιστό στη χαρακτηριστική αισθητική του Λάνθιμου, το σενάριο εκτυλίσσεται γύρω από ένα πολυτελές δείπνο, όπου μια εκκεντρική, σχεδόν αριστοκρατική παρέα κάθεται στο τραπέζι χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς θα της σερβιριστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

Η κορύφωση έρχεται όταν, αντί για φαγητό, το τελευταίο «πιάτο» είναι οι επιπλέον χρεώσεις, δημιουργώντας μια αμήχανη και έντονη ατμόσφαιρα. Τότε κάνει την εμφάνισή του ο George Clooney, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της λογικής φωνής, για να δώσει τη λύση με την ατάκα: «Grubhub will eat the fees».

Ο ίδιος ο Clooney δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, αποκάλυψε πως μόλις έμαθε ότι ο Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετούσε το πρώτο του διαφημιστικό για το Super Bowl και δέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Όπως δήλωσε, θεωρεί τον Έλληνα δημιουργό έναν από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι μια μελλοντική κινηματογραφική συνεργασία μεταξύ τους δεν αποκλείεται.

Το συγκεκριμένο σποτ αποτελεί και την πρώτη εμφάνιση του George Clooney σε διαφήμιση Super Bowl, ενός τηλεοπτικού γεγονότος που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές και θεωρείται το πιο προβεβλημένο διαφημιστικό «παράθυρο» παγκοσμίως. Για τον Λάνθιμο, από την άλλη, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα που επιβεβαιώνει τη διεθνή του απήχηση και την ικανότητά του να μεταφέρει το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος ακόμα και στον κόσμο της διαφήμισης.

Διάβασε επίσης: Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

