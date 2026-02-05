Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων

Το νέο τραγούδι του Bruce Springsteen με τίτλο «Streets of Minneapolis» σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας την πρώτη θέση στο chart Digital Song Sales του Billboard, παρά το γεγονός ότι ήταν διαθέσιμο για αγορά μόλις 2 ημέρες κατά την εβδομάδα καταγραφής. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου και μέσα σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει το πιο κατεβασμένο ψηφιακά κομμάτι στη χώρα.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Luminate, το «Streets of Minneapolis» πούλησε 16.000 ψηφφιακά αντίτυπα μέχρι το τέλος της εβδομάδας που έληξε στις 29 Ιανουαρίου. Η επίδοση αυτή χάρισε στον Bruce Springsteen την πρώτη του κορυφή στο συγκεκριμένο chart, το οποίο καθιερώθηκε το 2004 με την εξάπλωση των επί πληρωμή ψηφιακών λήψεων. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά που τραγούδι του φτάνει εντός της πρώτης εικοσάδας του Digital Song Sales, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη θέση του στο νούμερο 22 το 2024 με το «Going Home», στο οποίο συμμετείχε ως μέλος του σχήματος Mark Knopfler’s Guitar Heroes.

Η έντονη απήχηση του τραγουδιού συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενό του. Ο Bruce Springsteen έγραψε και ηχογράφησε το «Streets of Minneapolis» ως αντίδραση στη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα μετά τους θανάτους των Renée Good και Alex Pretti στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Metro Surge, κατά την οποία στοχοποιήθηκαν και συνελήφθησαν μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Η πρώτη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής συναυλίας Defend Minnesota, την οποία επιμελήθηκε ο Tom Morello. Η στιγμή αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τη δημοσιότητα του τραγουδιού και τη σύνδεσή του με το κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα που μεταφέρει.

Πέρα από τις ψηφιακές πωλήσεις, το «Streets of Minneapolis» σημείωσε αξιόλογη παρουσία και σε άλλα charts. Χάρη στον συνδυασμό πωλήσεων, streaming και πρώιμου ραδιοφωνικού παιξίματος, το τραγούδι έκανε είσοδο στο νούμερο 20 του Hot Rock and Alternative Songs chart. Στο ίδιο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε 678.000 επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες και 175.000 ακροατές ραδιοφωνικού κοινού.

Διάβασε επίσης: Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)

Δες κι αυτό…